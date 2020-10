Marxzell – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe – Am Dienstag gegen 15:20 Uhr kam es in der Pforzheimer Straße

in Marxzell zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrerinnen. Hierbei

entstand ein Sachschaden von etwa 3100 Euro. Da die Schuldfrage aktuell noch

unklar ist, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach aktuellem Stand war eine Mercedes-Fahrerin, welcher die Pforzheimer Straße

in nördlicher Richtung befuhr, verkehrsbedingt zum Anhalten gezwungen.

Anschließend kam es zur Kollision mit einer BMW-Fahrerin, welche sich

unmittelbar dahinter befand. Unklar ist derzeit, ob die Mercedes-Fahrerin

zurücksetzte oder ob die BMW-Fahrerin auffuhr.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/944840, mit der

Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Oberderdingen – Hoher Diebstahlschaden nach Aufbruch von Sonderfahrzeugen

Karlsruhe – Einen Schaden von mehreren 10.000 Euro verursachten Unbekannte bei Aufbrüchen von 21 Fahrzeugen auf dem Gelände einer Nutzfahrzeugfirma im

Industriegebiet von Flehingen.

Die Unbekannten haben in der Nacht auf Donnerstag insgesamt 21 auf dem

Firmengelände im Robert-Bosch-Weg abgestellte Sonderfahrzeuge der Marke

Mercedes, MAN und VW aufgebrochen. Anschließend wurden die Motorhauben geöffnet

und Injektoren fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Weiterhin nahmen die Diebe

zwei Laptops sowie zwei Navigationsgeräte an sich. Mit dem Diebesgut verschwand

Diebstahlschaden an Sonderfahrzeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag im Industriegebiet

von Flehingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich tagsüber mit dem

Polizeiposten Oberderdingen, Telefon 07045-561 in Verbindung zu setzen.

Marxzell – 20-jährige Pkw-Fahrerin genötigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Der Fahrer eines Mercedes nötigte am Mittwochmittag eine

Pkw-Fahrerin in Marxzell. Die Frau war gegen 12.20 Uhr mit ihrem Pkw von

Frauenalb nach Marxzell unterwegs. Während der Fahrt fuhr ihr mehrfach ein

Mercedes mit Pforzheimer Kennzeichen sehr dicht auf. In Marxzell fuhr dieser

wiederum sehr dicht auf, überholte in der dortigen 30er Zone die 20-Jährige und

bremste abrupt bis zum Stillstand ab. Die junge Frau konnte nur durch eine

Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Der Fahrer stieg aus ging zum

Fahrzeug der Frau, beleidigte diese und schlug gegen die Scheibe. Anschließend

fuhr er Richtung Ettlingen davon. In Höhe Bahnhof Busenbach und vor dem

Wattkopftunnel soll er Mercedesfahrer mehrfach den Fahrstreifen gewechselt haben

und andere Pkw-Fahrer zum starken abbremsen genötigt haben. Der Vorfall in

Marxzell sei von dem Fahrer eines dunkelblauen Fahrzeuges, der direkt hinter dem

Pkw der Frau stand, beobachtet worden sein. Dieser, sowie weitere Personen, die

durch die Fahrweise des Mercedesfahrers genötigt worden waren, werden gebeten

sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu

Karlsruhe – Polizeibeamtin nach Widerstandshandlungen verletzt

Karlsruhe – Durch die Widerstandshandlungen eines 34-Jährigen wurde am

Mittwochnachmittag eine Polizeibeamtin verletzt. Die Streife war gegen 13.15 Uhr

zu einer Wohnung in der Gustav-Schulenburg-Straße gerufen worden, da dort der

34-Jährige seine Mutter bedroht hatte. Der 34-Jährige wurde der Wohnung

verwiesen und ins Treppenhaus begleitet. Dort hustete er zunächst die Polizistin

mehrfach an versuchte dann wieder in die Wohnung zu gelangen, was verhindert

werden konnte. Im weiteren Verlauf versetzte er der Beamtin einen Schlag gegen

die Brust und wehrte sich anschließend heftig gegen seine Festnahme. Ihm konnten

schließlich Handschließen angelegt werden. Ein auf der Dienststelle

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Karlsruhe – Gegen 15:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Bundesstraße

10 und der Kreisstraße 9659 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von

über 10.000 Euro entstand. Da beide Unfallbeteiligte unterschiedliche Angaben

zum Unfallhergang machen ist das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach auf der Suche

nach Zeugen.

Ein 40 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr mit einem Mercedes Sprinter die

Abfahrt von der Nordtangente (B10) in Richtung K9659 („alte“ B10) und ordnete

sich an der Einmündung auf der Linksabbiegerspur ein. Der 59-jährige Audi-Fahrer

fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der K 9659 von Karlsruhe kommend in Richtung

Hagsfeld.

durch das Ausweichmanöver des Audi-Fahrers konnte dies verhindert werden. Jedoch

überfuhr der 59-Jährige in der Folge mit seinem Audi eine Verkehrsinsel und

beschädigte dabei ein Ampelmast.

Zeugen die Angaben über den Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721-49070 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Eingeschlafen und gegen Schutzplanke gefahren

Karlsruhe – Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend gegen 19 Uhr

auf der Kreisstraße 9654, Höhe, Thomashof nach eigenen Angaben eingeschlafen und

gegen eine Schutzplanke gefahren. Verletzt wurde er glücklicherweise dabei

nicht. Sein Fahrzeug jedoch war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Der 55-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen

Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Bruchsal – Alkoholisierte Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt

Karlsruhe – Eine 50-Jährige zog sich am Mittwochabend in Bruchsal beim

Sturz mit ihrem Fahrrad leichte Verletzungen zu. Die Frau war gegen 23.00 Uhr

auf der Straße Dittmannswiesen unterwegs, als sie kurz nach der Einmündung in

die John-Deere-Straße vermutlich infolge Alkoholgenusses von ihrem Rad stürzte.

Dabei verletzte sie sich leicht und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in

ein Krankenhaus gebracht. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von über 2 Promille, weshalb die 50-Jährige nun mit einer Anzeige rechnen

muss.

Bruchsal – Unfall mit hohem Sachschaden

Karlsruhe – Zwei leicht Verletzte, sowie ein Sachschaden den von rund

30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochmorgen in

Bruchsal ereignete.

Kurz nach 09:30 Uhr fuhr die 58 Jahre alte Unfallverursacherin die Durlacher

Straße in Richtung B35 und wollte links in eine Einfahrt einfahren. Hierbei

übersieht sie die in entgegengesetzter Richtung fahrende BMW-Fahrer und prallt

mit dieser zusammen.

Beide Fahrzeuge sind infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und müssen

abgeschleppt werden. Durch den Rettungsdienst wurden die beiden

Unfallbeteiligten zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein im Auto unterwegs

Karlsruhe – Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ist in der Nacht

auf Donnerstag ein 24-jähriger Autofahrer in Eggenstein-Leopoldshafen unterwegs

gewesen und wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 00:40 Uhr befuhr der 24-Jährige mit seinem VW die Kirchenstraße, als eine

Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt auf den Wagen aufmerksam wurde.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers bemerkten die Beamten schnell, dass

sich der junge Mann äußerst auffällig verhielt. Ein daraufhin bei ihm

durchgeführter Atemalkoholtest war zwar negativ, ein freiwilliger Drogentest

jedoch verlief positiv auf Kokain und Cannabis.

Der 24-Jährige musste schließlich die Beamten zur Blutentnahme auf das

Polizeirevier begleiten. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Mann wieder auf

freien Fuß gesetzt, seinen Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten jedoch ein.

Den Führerschein des 24-Jährigen konnten sie aber nicht sicherstellen, da er

keinen besitzt.

Waldbronn – Gegen Pkw gefahren und geflüchtet

Karlsruhe – Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursachte eine

38-jährige Autofahrerin am Mittwochmittag in Waldbronn, als sie beim Ausparken

gegen einen geparkten Pkw fuhr. Anschließend flüchtete die Frau, sie konnte

jedoch dank einer aufmerksamen Zeugin schnell ermittelt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich die 38-Jährige gegen 12:45 Uhr auf

dem Parkplatz eines Supermarkts in der Ostendstraße. Dort wollte sie mit ihrem

Opel ausparken und stieß dabei jedoch gegen einen geparkten Citroen. Trotz des

hierdurch entstandenen Schadens setzte die 38-Jährige ihre Fahrt ohne anzuhalten

fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Eine Zeugin hatte den Unfall jedoch beobachtet und informierte die Polizei.

Durch das übermittelte Kennzeichen kamen die Beamten schnell auf die 38-Jährige

und trafen diese vor ihrer Wohnanschrift im Fahrzeug sitzend an. Bei der

anschließenden Kontrolle gab sie an, dass sie gerade zur Polizei fahren wollte,

um den Unfall zu melden.

Bruchsal – Etwa 60.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der A5

Karlsruhe – Am Donnerstag gegen 02:10 Uhr ereignete sich auf der

Bundesautobahn 5, zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord und Bruchsal ein

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Personen wurden keine verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener

Betriebsstoffe musste die Fahrbahn einer Nassreinigung unterzogen werden. Die

Feuerwehr war vor Ort und konnte den Austritt weiterer Betriebsstoffe

verhindern.

Nach aktuellem Sachstand fuhr ein 26-jähriger Sprinter-Fahrer auf dem rechten

Fahrstreifen dem vorausfahrenden Lkw ungebremst auf. Möglicherweise verlor der

26-jährige Rumäne aufgrund einer Übermüdung die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Nach dem Zusammenstoß kam der Sprinter ins Schleudern. Dadurch wurde der

darauffolgende Tanklastzug zu einem Ausweichmanöver nach rechts gezwungen, wobei

er gegen die rechte Schutzplanke prallte. Der Sprinter kam entgegengesetzt auf

dem rechten Fahrstreifen zum Endstand.