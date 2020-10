Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis/Lampertheim: „Falsche“ Polizeibeamte festgenommen; Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim erwirken Haftbefehle

Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis/Lampertheim – Gemeinsame

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Heidelberg, Mannheim und des

Polizeipräsi-diums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim wurden Haft-befehle

gegen vier Personen im Alter zwischen 21 und 29 Jahren wegen des Verdachts des

bandenmäßigen Betruges erlassen.

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, zwischen Februar und April 2020 in

mindestens vier Fällen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis, in

wechselnder Besetzung, als „falsche Polizeibeamte“ ältere Personen um ihr

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Heidelberg

und Mannheim sowie des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

sollen die Verdächtigen einer von der Türkei aus agierenden Tätergruppierung

angehören. Die Beschuldigte sollen hierbei unter Verwendung gefälschter

Dabei entstand nach bisherigen Ermittlungen ein Gesamtschaden von nahezu

900.000.- Euro.

Die Amtsgerichte Heidelberg und Mannheim erließen Durchsuchungsbe-schlüsse für

insgesamt sechs Wohnungen, fünf davon in Lampert-heim/Südhessen und eine in

Mannheim, die am Mittwochmorgen vollzogen wurden. Dabei wurde umfangreiches

Beweismaterial sichergestellt.

Die vier Festgenommenen wurden am Mittwochnachmittag den Ermittlungs-richtern

vorgeführt. Anschließend wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten

eingeliefert.

Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt – Am Mittwochvormittag verursachte ein unbekannter

Autofahrer im Stadtteil Herzogenried einen Verkehrsunfall und flüchtete

anschließend von der Unfallstelle. In der Zeit zwischen 10.50 Uhr und 11.00 Uhr

beschädigte der Unbekannte beim Vorbeifahren einen auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten Nissan. An diesem

Fahrzeug entstand dadurch ein massiver Schaden an der Beifahrertür in Höhe von

rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr, ohne sich um den Schaden zu

kümmern, einfach weiter.

Hinweise zum Verursacher und dessen Fahrzeug konnten bislang nicht erlangt

werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Sandhofen: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Sandhofen – Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im

Stadtteil Sandhofen. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte im

Leinpfad einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes. Dabei entstand Sachschaden

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Zusammenprall zwischen Kleinbus und Straßenbahn – Sachschaden ca. 40.000 Euro – keine Verletzten – Pressemeldung Nr. 3

Mannheim – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einer

Straßenbahn an der Einmündung Alphornstraße/Waldhofstraße entstand Sachschaden

von insgesamt 40.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Während der

Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Waldhofstraße in Fahrtrichtung

Luzenberg bis 18.19 Uhr gesperrt, es erfolgte eine örtliche Umleitung. Nach den

bisherigen Erkenntnissen, hatte der 68-jährige Fahrer des Kleinbusses das

Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet und war nach links in Richtung Neuer

Meßplatz abgebogen. Dies hatte zur Folge, dass er mit der Straßenbahn, die in

Richtung Innenstadt fuhr, kollidierte. An dem Kleinbus entstand Totalschaden, er

musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte notdürftig fahrbereit gemacht

werden, so dass sie aus eigener Kraft in die Werkstatt gefahren werden konnte.

Die weiteren Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Mannheim.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Halloweenfeiern 2020 – – Die Polizei rät in diesem Jahr von Klingeltouren und Halloween-Partys ab

Oktober auf den 01. November, in der Kinder und Jugendliche jedes Jahr als

Geister, Gespenster, Hexen oder andere gruselige Wesen verkleidet durch die

Straßen in der Region ziehen. Mit der Formel „Süßes oder Saures“ sollen Anwohner

vor die Wahl gestellt werden, Süßigkeiten zu spenden oder einen Streich zu

erleiden.

Darüber hinaus finden erfahrungsgemäß viele Halloween-Partys landauf, landab

statt, die sich in den vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut haben.

Wegen der Corona-Pandemie wird Halloween in diesem Jahr vielerorts kritisch

gesehen, in der Metropolregion sind viele Partys bereits abgesagt. Viel zu groß

ist das Risiko, sich dabei anzustecken, da die Hygienevorschriften nur schwierig

bis gar nicht eingehalten werden können. Außerdem wird es ungemein schwierig

sein, bei einer Infizierung mit dem Corona-Virus die Infektionsketten

nachzuvollziehen.

„Auch wenn Kinder und Jugendliche traurig sein werden, aber Halloween mit

Klingeltour von Tür zu Tür, das geht in diesem Jahr nicht. Es sollten auch keine

ausgelassenen Partys gefeiert werden. Das Ansteckungsrisiko ist viel zu groß.

Mit unserem Verhalten entscheiden wir darüber, wie sich die

Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus weiterentwickelt. Das Gebot der

Stunde lautet auch für Halloween: Kontakte einschränken und weniger Menschen

treffen“, betont Polizeipräsident Andreas Stenger eindringlich.

„Wir werden in der „Halloween-Nacht“ präsidiumsweit im Einsatz sein. Die

Einhaltung der Corona-Regeln werden wir aufgrund der rasant steigenden

Infektionszahlen verstärkt kontrollieren und das Nicht-Einhalten der

Corona-Regeln konsequent ahnden“, verspricht Stenger.

Mannheim: Unfall zwischen Schulbus und Straßenbahn;

Folgemeldung

Mannheim – Nach einem Verkehrsunfall im Bereich Mannheim-Neckarstadt ist

die Fahrbahn in der Waldhofstraße wieder frei befahrbar. Die Abschleppmaßnahmen

sind abgeschlossen und der Straßenbahnverkehr wieder freigegeben.