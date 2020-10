Nußloch: Rollerbrand in Tiefgarage sorgte zunächst für Aufregung; ca. 50 Personen kurzfristig evakuiert; keine Verletzte; Brandursache noch un-klar

Nußloch – Ein Rollerbrand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in

der Hauptstraße sorgte kurzfristig für enorme Aufregung in der Ortsmitte der

10.000 Enwohnergemeinde.

Gegen 17.20 Uhr quoll derart starker Rauch aus der Tiefgarage, dass mehrere

Anrufer sich beim Lagezentrum des Polizeipräsidiums meldeten, die mit dem

Schlimmsten rechneten.

Mit allen verfügbaren Kräften wurde die Umgebung des Brandortes abgesperrt, der

Verkehr wurde umgeleitet.

50 Bewohner des Hauses wurden sofort evakuiert und sollten am Rathaus versorgt

werden, als die erlösende Nachricht kam, dass die Freiwillige Feuerwehr Nußloch

in die Tiefgarage vordringen, die Brandausbruchstelle lokalisieren und

schließlich den brennenden Roller löschen konnte.

Die Tiefgarage wird derzeit belüftet. Die Wohnungen werden sicherheitshalber

überprüft, bevor die Bewohner wieder zurückkehren können.

Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Epfenbach/Reichartshausen: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und landet im Graben; leichtverletzt

Epfenbach/Reichartshausen – Am Donnerstagnachmittag kam es auf der K 4191,

zwischen Epfenbach und Reichartshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein

Autofahrer leicht verletzt wurde. Sein Fahrzeug wurde dabei total beschädigt.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000.- Euro.

Der Mann aus dem Raum Mosbach war gegen 16.30 Uhr auf dem Weg von Epfenbach nach

Reichartshausen, als er auf einer Anhöhe, aus bislang unbekannten Gründen, auf

regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, auf die

Gegenfahrbahn geriet und über eine Leit-planke schleuderte. Anschließend blieb

der Wagen dahinter im Graben liegen.

Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Untersuchung in eine Klinik.

Die Freiwillige Feuerwehr Epfenbach war mit mehreren Helfern zur Absperrung der

Unfallstelle im Einsatz.

Derzeit laufen die Bergungsarbeiten des Fahrzeuges. Ein Abschleppwagen mit

Kranvorrichtung ist vor Ort. Die Straße zwischen Epfenbach und Reichartshausen

war kurzfristig voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die angrenzenden Feldwege

vorbeigeleitet.

Walldorf: Fußgänger bei Unfall mit Lkw schwer verletzt; Lkw flüchtig; Zeugen dringend gesucht; Pressemitteilung Nr. 1

Walldorf – Derzeit fahndet die Polizei nach einem hellen polnischen Lkw

mit Anhä-nger, der am Donnertagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, einen Fußgänger in

der Altrottstraße, Höhe Kopernikusstraße, angefahren hatte. Der Fuß-gänger wurde

mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der

Lkw soll ich Richtung Autobahn A 5 weitergefah-ren sein. In welche Richtung ist

bislang noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Autobahnpolizeirevier

Walldorf, Tel.: 0622/35826-0.

Brühl-Rohrhof/Rhein-Neckar-Kreis: Gefährliche Hundeköder ausgelegt – Warnhinweis – Polizei sucht Zeugen

Brühl-Rohrhof/Rhein-Neckar-Kreis – Ein Zeuge verständigte am

Mittwochmorgen die Polizei, nachdem er gegen sieben Uhr mehrere präparierte

Hundeköder Ortsteil Rohrhof aufgefunden hatte. Ein Unbekannter hatte offenbar

zuvor zahlreiche mit Zahnstochern gespickte Wurststückchen entlang der Gehwege

in der Lessingstraße sowie der Straße „Am Altpörtel“ ausgelegt.

Wir bitten Hundebesitzer im genannten Bereich wachsam zu sein und darauf zu

achten, dass Ihr Hund nicht unkontrolliert Nahrung aufnimmt. Bei

Verhaltensauffälligkeiten des Hundes oder bei Auftreten von

Verletzungserscheinungen sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich bei den Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/83397-0 zu melden.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: 26-Jähriger von Unbekannten überfallen – Polizei sucht Zeugen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 26-jähriger Mann soll am frühen

Sonntagmorgen im Feldgebiet bei Malsch von drei unbekannten Männern überfallen

worden sein. Der ortsunkundige Mann war gegen drei Uhr zu Fuß, sein Fahrrad

schiebend, von Malsch auf dem Nachhauseweg nach Wiesloch. Auf einem Wiesenweg am

Waldrand im Naturschutzgebiet Galgenberg, zwischen Rotenberg und Rauenberg, traf

er auf drei unbekannte Männer, die ihn ansprachen und unter anderem um Feuer

baten. Als er dies verneinte, soll ihm einer der Männer gegen die Beine getreten

haben, sodass er zu Boden fiel. Ein zweiter Mann habe ein Messer gezogen und

soll ihm gedroht haben. Der dritte im Bunde soll schließlich in dessen

Hosentaschen gegriffen haben und das aufgefundene Bargeld entwendet haben.

Anschließend seien die Männer in Richtung Wald geflohen. Das Opfer habe sich

schließlich durch Wald und Wiesen bis nach Malschenberg durchgeschlagen, wo er

an mehreren Haustüren geklingelt habe, um Hilfe zu erhalten. Lediglich eine

ältere Frau soll ihm geöffnet, die Tür aber sogleich wieder geschlossen haben.

Erst gegen neun Uhr morgens sei er schließlich an seiner Wohnanschrift in

Wiesloch eingetroffen und habe sich zunächst schlafen gelegt.

Die unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben:

Ca. 20 bis 25 Jahre alt

Vermutlich südosteuropäischer Herkunft

Einer der Täter hatte ein auffälliges Tattoo an der Innenseite

des linken Unterarms: Halbmond mit Stern

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können.

Insbesondere werden die Personen in Malschenberg gesucht, an deren Türen der

Mann geklingelt haben will. Insbesondere die ältere Dame, die tatsächlich die

Tür geöffnet habe, wird gesucht. Diese Personen werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Sinsheim: Straßenverkehrsgefährdung auf Waibstadter Höhe; Lkw-Fahrer versucht Autofahrerin abzudrängen; Zeugen gesucht

Sinsheim – Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährung ermittelt das

Polizeirevier Sinsheim gegen einen bislang noch unbekannten Lkw-Fahrer.

Die Fahrerin eines Suzuki Swift war am späten Mittwochvormittag auf der B 292

von Mosbach in Richtung Sinsheim unterwegs, als sie gegen 11.25 Uhr zwischen

Waibstadt und Sinsheim wegen großen Verkehrsaufkommens langsam fahren musste.

Ein hinter ihr fahrender Lkw-Fahrer fuhr kurz vor der Einmündung in Richtung

Daisbach (K4281) sehr dicht auf ihr Kleinfahrzeug auf und betätigte, so die

Aussage der Frau, mehrfach die Lichthupe.

In Höhe der Mülldeponie setzte der Lkw-Fahrer dann zum Überholen an und benutzte

verbotswidrig die Gegenfahrbahn. Als mehrere Fahrzeuge aus Richtung Sinsheim

entgegenkamen und auswichen, um einen Zu-sammenstoß zu vermeiden, versuchte der

Lkw-Fahrer wieder rechts ein-zuscheren. Durch seine mehrfach ruckartigen

Lenkbewegungen versuchte er die Autofahrerin zum Bremsen zu nötigen, was

zunächst unmöglich war. Als ein hinterherfahrender weiterer Lkw-Fahrer die

Situation erkannte und seinerseits sein Gespann abbremste, bremste die

Suzuki-Fahrerin ab und der Drängler konnte vor ihr einscheren. Der Lkw fuhr

anschließend weiter bis zur A 6, wo er in Richtung Mannheim weiterfuhr. Die

Autofahrerin erstatte daraufhin Anzeige und übermittelte das Kennzeichen des

Dränglers.

Zeugen der aggressiven Überholaktion auf der B 292 in Höhe der Mülldeponie,

insbesondere diejenigen entgegenkommenden Autofahrer, die deshalb ausweichen

mussten, der hinterherfahrende Lkw-Fahrer so-wie der Fahrer eines schwarzen BMW,

der vor der Suzuki-Fahrerin fuhr in die B 292 in Richtung Sinsheim-Mitte

verließ, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0

in Verbindung zu setzen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein Sekundenschlaf dürfte die Ursache eines

Verkehrsunfalls sein, der sich am frühen Donnerstagmorgen in der Wilhelmstraße

ereignete. Eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr gegen 3:45 Uhr auf der

Wilhelmstraße in Richtung Hauptstraße, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug

verlor und über eine dortige Verkehrsinsel rollte. Hierbei wurden alle

Verkehrszeichen der Verkehrsinsel abgerissen. Die Fahrerin blieb unverletzt, es

entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter mit E-Scooter verursacht Verkehrsunfall und flüchtet – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall mit drei

Beteiligten, bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte, kam es am

Mittwoch um 15:15 Uhr in der 4. Industriestraße.

Ein bislang unbekannter Mann fuhr mit seinem E-Scooter auf dem Fahrradweg der 4.

Industriestraße in Fahrtrichtung Gleisstraße. Beim Überholen touchierte er einen

61-jährigen Fahrradfahrer, wodurch dieser ins Schlingern geriet und als Folge

gegen den Unterfahrschutz eines auf dem rechten Fahrstreifen der Talhausstraße

fahrenden LKW prallte. Der 61-Jährige stürzte und verletzte sich leicht, worauf

der Fahrer des E-Scooters die Flucht ergriff. Rettungskräfte brachten den

Radfahrer in das nächstgelegene Krankenhaus. Am Fahrrad des Geschädigten

entstand Sachschaden in geringer Höhe.

Da mehrere Autofahrer den Unfall beobachten konnten und es eventuell weitere

Zeugen gibt, werden diese gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter

der Nummer 0621/174-0 in Verbindung zu setzen.

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Weil ein 75-jähriger BMW-Fahrer am

Mittwoch um 13 Uhr an der Kreuzung Walterstraße/Meckesheimer Straße die durch

Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt missachtete, kam es zum Unfall mit einem

71-jährigen Ford-Fahrer. Der BMW-Fahrer wollte von der Walterstraße nach links

in die Meckesheimer Straße einbiegen, wobei er den von links kommenden Ford

übersah und mit diesem im Kreuzungsbereich kollidierte. Beide Beteiligten

blieben unverletzt; der Gesamtschaden beläuft sich auf über 8.000 Euro.

Walldorf/Nußloch/Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 59-jähriger Autofahrer fällt durch unsichere Fahrweise auf – offenbar medizinisches Problem – Führerschein beschlagnahmt – Geschädigte gesucht

Walldorf/Nußloch/Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Weil ein 59-jähriger

Autofahrer am Mittwoch zwischen 12.20 und 12.36 Uhr durch seine unsichere

Fahrweise auffiel, verständigte ein Zeuge die Polizei. Der 59-Jährige soll auf

der Fahrt von Walldorf über die L 598 nach Leimen-St.Ilgen und weiter über die K

4156 nach Nußloch, die L 594 bzw. die L 600 nach Leimen in deutlichen

Schlangenlinien gefahren und mehrfach nach links auf die Gegenfahrbahn geraten

sein. Der Fahrer wurde zu Hause angetroffen, er zeigte Sprachmängel und

schwankte beim Gehen. Da er sich äußerst aggressiv verhielt, mussten ihm

schließlich Handschließen angelegt werden. Ein Atemalkoholtest verlief negativ,

ein Hinweis auf die Einnahme von Medikamenten konnte nicht erlangt werden,

weshalb derzeit von einem medizinischen Problem ausgegangen werden muss. Der

Führerschein wurde beschlagnahmt, gegen den Fahrer wird ein Verfahren wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die durch die

Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon

06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Schwetzingen/A 6: Bei Auffahrunfall Kontrolle verloren und in Leitplanken geschleudert – keine Verletzten – Sachschaden ca. 25.000 Euro

Schwetzingen/A 6 – Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro entstand bei

einem Verkehrsunfall am Mittwoch um 19.20 Uhr auf der A 6 zwischen dem

Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen. Ein

65-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw war auf der rechten Fahrspur aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit auf einen davor fahrenden VW Tiguan eines

28-Jährigen aufgefahren. Aufgrund des Aufpralls verlor dieser die Kontrolle über

das Auto, schleuderte einmal um die eigene Achse und kollidierte anschließend

mit den rechten Leitschutzplanken. Der Fahrer konnte schließlich auf dem

Standstreifen anhalten, an seinem Auto entstand Totalschaden, beide Autos

mussten abgeschleppt werden.

Sinsheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; L 550 nach wie vor voll gesperrt; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim – Bei einem Verkehrsunfall auf der L 550 zwischen Sinsheim und

dem Ortsteil Weiler wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Motorradfahrer von Weiler in Richtung

Sinsheim unterwegs, als er kurz vor 16.30 Uhr in einer Rechtskurve aus bislang

unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, zunächst einen

entgegenkommenden BMW streifte und mit einem dahinterfahrenden weiteren BMW

frontal kollidierte. Informationen zum Sachschaden liegen noch nicht vor.

Die L 550 ist bei auf weiteres für die Unfallanufnahme und zur

Ufallrekonstriktion voll gesperrt.