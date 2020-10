Neuer Dienststellenleiter bei der Wasserschutzpolizeistation Andernach

Bereits seit 1. September 2020 ist der neue Dienststellenleiter der Wasserschutzpolizeistation Andernach, der 56-jährige Polizeihauptkommissar (PHK) Michael Schröder, im Amt. Aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage fand die Amtseinführung nur im kleinsten Kreis statt. Der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, Christoph Semmelrogge, übergab Herrn Schröder „das Ruder“ im Rahmen seines 40-jährigen Dienstjubiläums. Michael Schröder ist seit gut 30 Jahren bei der Wasserschutzpolizei (WSP). Am 1. April 1990 begann er seinen Dienst bei der WSP in Koblenz. 1997 wechselte er zur damaligen Station in Neuwied und übernahm die Leitung einer Dienstgruppe. Von 2003 bis 2007 verrichtete Michael Schröder bei der WSP-Station Mainz Dienst, dort hatte er neben der Leitung einer Dienstgruppe auch die stellvertretende Dienststellenleitung inne. 2007 kehrte er als stellvertretender Dienststellenleiter zunächst zur WSP-Station Neuwied zurück, bevor es ihn vier Jahre später, 2011, aufgrund des Dienststellenumzugs, von Neuwied nach Andernach verschlug. Wiederum neun Jahre später hat Michael Schröder schließlich die Nachfolge von Norbert Scheidweiler angetreten. Er hat die WSP-Station Andernach bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im August 2020 geleitet. Polizeipräsident Christoph Semmelrogge wünschte dem erfahrenen Wasserschutzpolizisten alles Gute für die neue Aufgabe. „Mit der WSP-Station in Andernach haben Sie ein interessantes und aus wasserschutzpolizeilicher Sicht sehr abwechslungsreiches Dienstgebiet zu überwachen. Ich bin mir sicher, die Verantwortung ist bei Ihnen in besten Händen.“

Trickdiebstahl

Mainz-Gonsenheim – Mittwoch, 28.10.2020, 16:04 Uhr

Mit der Angabe, die Wassertemperatur überprüfen zu müssen, verschaffen sich zwei

Männer am Dienstag Zutritt zu einer Wohnung eines Ehepaars in der

Elsa-Brändström-Straße. Während sich einer der Männer mit dem 80-jährigen

Bewohner in der Küche aufhält, geht der andere ins Schlafzimmer. Als die

75-jährige Frau des Bewohners nach Hause kommt, verlassen die Männer mit der

Angabe noch einen Termin zu haben die Wohnung. Im Nachgang stellen die

Geschädigten fest, dass im Schlafzimmer Goldschmuck mit einem Wert im mittleren

vierstelligen Betrag gestohlen wurde.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

etwa 160 cm groß, korpulent, etwa 30 Jahre alt, dunkle Haare,

dunkelblaue Jacke, Jeans, dunkelblauer Mundschutz, dunkler

Teint, Sprache deutsch mit Akzent

dunkelblaue Jacke, Jeans, dunkelblauer Mundschutz, dunkler Teint, Sprache deutsch mit Akzent etwa 170 cm groß, sehr jung, helle Kleidung, buntgestreifter

Pullover, dunkle Haare

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mehrere Einbruchsdiebstähle

Mainz / Nieder-Olm – Dienstag, 27.10.2020, 19:45 Uhr bis Mittwoch,

28.10.2020, 09:00 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brechen unbekannte Täter in ein

Geschäft in der Holzhofstraße ein. Sie hebeln die Eingangsschiebetür auf und

entwenden mehrere Fahrräder sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Es liegen

keine Täterhinweise vor.

Dienstag, 27.10.2020, 12:15 Uhr bis Mittwoch, 28.10.2020, 16:00 Uhr

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochnachmittag brechen unbekannte Täter in ein

Mehrfamilienhaus in Nieder-Olm ein. Sie hebeln die Terrassentür auf und

entwenden mehrere Schmuckstücke. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Mittwoch, 28.10.2020, 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Am Mittwochabend brechen unbekannte Täter in ein Haus in der Jahnstraße ein.

Zunächst machen sie sich am Kellerfenster zu schaffen und brechen dann die

Terrassentür auf. Sie entwenden diverse Schmuckstücke. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

A 63, Nieder-Olm: Starke Sichtbehinderung durch Feuer

Ingelheim OT Heidesheim – Am 28.10.20 wurden bei einem genehmigten Feuer

in der Gemarkung Nieder-Olm ca. 600 Kubikmeter Kirschbaumholz abgebrannt. Im

Verlauf des Tages drehte offenbar der Wind. Das nach vorangegangenem Regen

feuchte Holz entwickelte starke Rauchschwaden, die etwa ab 14:40 h über die A 63

trieben. Dort wurde der Verkehr behindert und es kam zu vermehrten Bremsungen.

Von der Autobahnpolizei Heidesheim wurde die Freiwillige Feuerwehr Nieder-Olm

angefordert, um die Gefahr abzuwenden. Da sich dies wegen der Größe des Feuers

langwierig gestaltet, wurde die Autobahnmeisterei Heidesheim verständigt, die

durch Verkehrszeichen die Geschwindigkeit in beiden Fahrtrichtungen auf 60 km/h

beschränkte. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich erst im Laufe der Nacht

beendet sein. Es kam zu Behinderungen im Feierabendverkehr. Das Ordnungsamt

Nieder-Olm übernahm die Ermittlung bezüglich eines

Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen die, für das Feuer verantwortliche Person.

Tanklastzug fällt auf Mittelleitplanke der A 63

Göllheim – Zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW km es am 28.10.2020 gegen

16:30 Uhr auf der A 63 bei Göllheim. Dort kam ein in Richtung Kaiserslautern

fahrender und mit Wein beladener Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache von

der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kam auf der Mittelleitplanke zu

liegen. Der Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Unfall vermutlich leicht

verletzt. Es kommt aktuell zu Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen.

Die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern ist ab Kirchheimbolanden voll gesperrt, die

Richtungsfahrbahn Mainz ab Göllheim. Die Berge- und Aufräumarbeiten werden

länger andauern. Im Einsatz sind neben Kräften der Polizeiautobahnstation auch

Kräfte der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern, der Feuerwehren

Kirchheimbolanden und Göllheim sowie des Rettungsdienstes. Ein angeforderter

Rettungshubschrauber konnte wieder abfliegen.

Es wird nachberichtet, sobald weitere Informationen vorliegen.