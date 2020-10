Verkehrsunfallflucht

Hochstetten-Dhaun

Am 29.10.20 gegen 05.15h befuhr ein Linienbus die B 41 aus Richtung Simmertal kommend in Fahrtrichtung Kirn. In der Baustelle in Hochstetten-Dhaun kommt ihm ein Lkw entgegen. Laut Angaben des Geschädigten verstößt dieser gegen das Rechtsfahrgebot und stößt mit seinem Aussenspiegel mit dem Aussenspiegel des Geschädigten zusammen. Am Bus entsteht Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Kirn.

Unter Drogeneinfluss motorisiert unterwegs

Hochstetten-Dhaun

Am Mittwoch fiel einer Polizeistreife gegen 14:50 Uhr auf der B 41 zwischen Simmertal und Hochstetten ein Motorroller auf, dessen Fahrer keinen Schutzhelm trug. Bei näherer Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine aktuelle Drogeneinwirkung bei dem 21-jährigen Rollerfahrer. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und es folgte die Anordnung einer Blutprobe. Der 21-Jährige wird sich in einem Bußgeld- sowie einem Strafverfahren verantworten müssen.