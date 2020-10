10-15 Jugendliche prügeln sich in der Mittagszeit auf dem Schillerplatz

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Mittwoch 28.10.2020 gegen 13:45 Uhr, kam es zwischen 10-15 Jugendlichen zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Schillerplatz. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich die Situation bereits aufgelöst. Es konnten noch 3 Jugendliche angetroffen werden, die alle leicht verletzt waren.

Darüber hinaus machten 2 unbeteiligte Mädchen auf sich aufmerksam. Mit ihrer Hilfe konnte der Vorgang nachvollzogen werden und ein weiterer Jugendlicher vor Ort identifiziert werden.

Im Nahbereich des Schillerplatzes konnte außerdem ein Holzknüppel aufgefunden werden, der

während der Auseinandersetzung als Schlagwaffe zum Einsatz gekommen war.

Zaun von Wildgehege beschädigt

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Durch den Leiter des Wildparks in der Neuhöfer Straße wurde mitgeteilt, dass in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27.10.2020, 20 Uhr bis 28.10.2020, 07:00 Uhr) der Zaun des Wildgeheges aufgeschnitten worden war.

Hierdurch gelangten mehrere Tiere (4 x Damwild, 2 x Sikawild) ins Freie.

Bei Eintreffen der Polizei war es bereits gelungen, das entflohene Damwild zurück ins Gehege zu treiben. Auch das entlaufene Sikawild konnte inzwischen wohlauf gefunden werden. Am Zaun entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Oft mit Handy am Steuer unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei Ludwigshafen kontrollierte am Mittwoch (28.10.2020) zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr in der Deutsche Straße und im Bereich des Strandwegs mehrere Autofahrer im Hinblick auf Handyverstöße. Hierbei wurden insgesamt 49 Fahrzeuge kontrolliert.

17 Fahrzeugführer wurden dabei erwischt, wie sie das Handy während der Fahrt nutzten.

9 Personen wurden ohne angelegten Sicherheitsgurt registriert.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Zeit vom 24.10.2020 bis 27.10.2020 über den Balkon in ein Wohnhaus in der Faberstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang, sodass lediglich Sachschaden entstand.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt

Ludwigshafen (ots) – Ein 22-jähriger E-Bike-Fahrer wurde am Mittwoch (28.10.2020) leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 22-Jährige war gegen 15 Uhr mit seinem E-Bike in der Kanalstraße unterwegs, als an der Kreuzung zur Blücherstraße die Vorfahrt eines Pkws missachtete, der von rechts kam. Der Pkw kollidierte mit dem E-Bike.

Hierbei stürzte der 22-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Mofa gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Aus dem Hinterhof eines Wohnanwesens im Hoher Weg wurde ein Mofa der Marke Hercules M3 gestohlen. Der oder die Täter knackten das Schloss mit dem das Mofa abgeschlossen war, zwischen Dienstag 27.10.2020, 19:39 Uhr und Mittwoch 28.10.2020, 01:30 Uhr.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.