Wörth: Keinerlei Lerneffekt…

(ots) … hatte eine Strafanzeige gegen eine 46-jährige Frau aus der Südpfalz am vergangenen Samstag 24.10.2020. Die Frau wurde durch eine Streife ohne gültige Fahrerlaubnis beim Führen eines Fahrzeuges in Jockgrim festgestellt, woraufhin ein Strafverfahren eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Am Mittwochnachmittag 28.10.2020 erschien die 46-Jährige bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein und wollte diesen Schlüssel abholen. Da sie nicht der Halter des Fahrzeugs und immer noch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde ihr der Schlüssel nicht ausgehändigt.

Nachdem die Frau die Dienststelle verlassen hat, musste eine Streife feststellen, dass sie mit dem gleichen Fahrzeug, vermutlich mit dem Ersatzschlüssel, davonfuhr. Trotz eines Fluchtversuchs, welcher sein Ende in einer Sackgasse fand, konnte die Frau erneut kontrolliert werden. Sie erwartet nun eine weitere Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Ersatzschlüssel wurde ebenfalls sichergestellt.

Diebstahl von Katalysatoren

Germersheim (ots) – In der Nacht von Dienstag 27.10.2020 auf Mittwoch 28.10.2020 wurden im Stadtgebiet Germersheim an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Die bislang unbekannten Täter machten sich dabei an Fahrzeugen in der Queichstraße, der Geschwister-Scholl und der Friedrich-Ebert-Straße zu schaffen.

Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 500 EUR. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.