Randalierender Maskenverweigerer geht auf Bundespolizisten los

Bundespolizeiinspektion Kassel

Fulda (Hessen) (ots) – Fulda – Ein 24-jähriger Maskenverweigerer aus Fulda

sorgte gestern Vormittag (28.10.) für Ärger am Bahnhof der Domstadt. In

Amtshilfe für die Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde kamen Beamte vom

Bundespolizeirevier Fulda im Bereich des Busbahnhofes zum Einsatz, nachdem der

24-Jährige das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung und seine Identität verweigerte.

Der Mann verhielt sich extrem aggressiv und uneinsichtig. Bei der Feststellung

seiner Personalien ging er schließlich auf die Bundespolizisten los und

versuchte die Beamten mit Tritten und Schlägen zu attackieren.

Mit einfacher körperlicher Gewalt konnte der 24-Jährige, der bereits schon

mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, überwältigt und gefesselt

werden. Verletzt wurde niemand.

Einhandmesser in der Tasche

Bei seiner folgenden Durchsuchung fanden die Polizisten ein Einhandmesser,

welches nach dem Waffengesetz einem Führungsverbot unterliegt. Das Messer

stellten die Bundespolizisten sicher. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat

gegen den 24-Jährigen ein Strafverfahren wegen eines „Tätlichen Angriffs auf

Vollzugsbeamte“ eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann

wieder frei. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Polizei in Fulda.

Mehrere Autoreifen in Tann und Umgebung zerstochen: Wer kann Hinweise geben?

Tann – Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (29.10.) in Tann und Umgebung die Reifen mehrerer Fahrzeuge zerstochen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Bislang sind der Polizei 25 betroffene Fahrzeuge bekannt geworden. An allen wurden ein oder mehrere Reifen mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Ein Großteil der Fahrzeuge stand im Bereich der Rhönhalle in Tann auf einem dortigen Parkplatz. Vereinzelt sind auch der Tanner Ortsteil Lahrbach und Hilders betroffen.

Die Hintergründe der Taten sind derzeit nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittungen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder Hinweise auf die Täter gegeben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld – Unbekannte versuchten zwischen Mittwochnacht (21.10.) und Sonntagnacht (25.10.) vergeblich in eine Jagdhütte in Almershausen einzudringen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schmuck gestohlen

Heringen – Unbekannte drangen am Mittwochvormittag (28.10.) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Landecker Straße im Ortsteil Lengers ein. Sie durchsuchten eine Kommode im Schlafzimmer und stahlen zwei goldfarbene Modeschmuckringe. Als die Geschädigte ins Haus kam, flüchteten die Täter unerkannt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro; der Wert des Diebesguts circa 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de