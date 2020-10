Zwei Einbrüche in Wohnung, Ort: Wiesbaden, Am Birnbaum, Zeit: 22.10.2020 bis 28.10.2020, 08.20 Uhr und Ort: Reuchlinstraße, Zeit: Mittwoch, 28.10.2020, zwischen 10.45 Uhr und 19.30 Uhr

(akl) Im Zeitraum der vergangenen Woche ist in ein Einfamilienhaus „Am Birnbaum“

eingebrochen worden. Das Badezimmerfenster wurde aufgehebelt und nach

Durchwühlen des Hauses Bargeld entwendet. In der Reuchlinstraße wurde am

Mittwoch in der Zeit von 10.45 Uhr bis 19.30 Uhr zunächst erfolglos versucht,

die Balkontür aufzuhebeln. Im Anschluss drangen unbekannte Täter über das

Schlafzimmerfenster in die Wohnung ein und entwendeten Bargeld. In beiden Fällen

hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet

Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Hund verhindert Einbruch, Ort: Wiesbaden, Van-Dyck-Straße, Zeit: Mittwoch, 28.10.2020, 12.00 Uhr bis 12.15 Uhr

(akl) Ein aufmerksamer Hund hat am Mittwoch gegen Mittag einen Einbruchsversuch

in der Van-Dyck-Straße verhindert. Nachdem zunächst vergeblich an einer

Hintertür gehebelt wurde, gelangte ein Mann über die nur zugezogene

Hauseingangstür in das Treppenhaus eines Einfamilienhauses. Nachdem der Hund

anschlug und bellte, flüchtete der Einbrecher. Er sei etwa 20 Jahre alt und

schlank mit schwarzen, kurzen Haaren gewesen. Der Mann habe dunkle Bekleidung

mit Handschuhen getragen und eine hellblaue Mund-Nasen-Bedeckung aufgehabt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Schlüsseldienst öffnet Tür, Ort: Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Zeit: Mittwoch, 28.10.2020, 17.10 Uhr

(akl) Unter der Vorgabe, Mieterin zu sein, ließ sich eine Frau am Mittwoch gegen

17.10 Uhr in der Schiersteiner Straße eine Wohnung von einem bestellten

Schlüsseldienst öffnen. Nachdem sie Gegenstände aus der Wohnung entnahm

flüchtete sie, ohne die geforderte Rechnung des Schlüsseldienstes zu begleichen.

Die dreiste Diebin sei 25 bis 30 Jahre alt gewesen, mit braunen Augen und

langen, schwarzen Haaren. Sie sei mit einer schwarzen, engen Jacke mit silbernen

Knöpfen und rotem Innenfutter, sowie einem schwarzen Oberteil bekleidet gewesen.

Dazu einen schwarzen Gürtel mit goldener Gucci-Schnalle und zwei silbernen oder

goldenen Ketten. Weiterhin habe sie eine Umhängetasche mit lilafarbenen

Schultergurt getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruch in Tankstelle, Ort: Wiesbaden, New-York-Straße, Zeit: Donnerstag, 29.10.2020, 01.45 Uhr

(akl) Zwei Männer sind in der Nacht zum Donnerstag gegen 01.45 Uhr in eine

Tankstelle in der New-York-Straße eingebrochen und haben Tabakartikel entwendet.

Einer war etwa 185 cm groß mit dunkler Jeans und dunkler Jacke mit Kapuze. Er

trug eine helle Mund-Nasen-Bedeckung. Der Andere trug ebenfalls eine dunkle

Jacke mit Kapuze sowie eine helle Jogginghose mit schwarzem Streifen. Sie sollen

in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter

der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher festgenommen, Ort: Mainz-Kostheim, Kostheimer Landstraße, Zeit: Mittwoch, 28.10.2020, 22.35 Uhr

(akl) Beim Versuch, einen Fahrradschuppen in der Kostheimer Landstraße

aufzubrechen, ist ein Dieb von einem Zeugen am Mittwochabend gegen 22.35 Uhr

beobachtet worden. Er flüchtete daraufhin, konnte aber im Nahbereich von einer

Polizeistreife gestellt werden. Bei seiner Festnahme wurde festgestellt, dass er

ein verbotenes Messer und Betäubungsmittel mit sich führte. Gegen den

34-jährigen Wiesbadener wurden drei Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unfall mit Leichtverletztem, Ort: Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Zeit: Mittwoch, 28.10.2020, 17.35 Uhr

(akl) Ein 19-jähriger Mann aus Nister hat am Mittwoch einen Verkehrsunfall

verursacht, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 17.35 Uhr befuhr er

mit seinem schwarzen BMW den Kurt-Schumacher-Ring und wollte nach links in die

Klarenthaler Straße einbiegen. Dabei schätzte er offenbar eine Lücke im

Gegenverkehr falsch ein und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem

entgegenkommenden grünen VW Golf. Dabei wurde der 34-jährige Golffahrer aus

Wiesbaden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Nicht immer aufs Navi hören, Ort: Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Zeit: Mittwoch, 28.10.2020, 17.25 Uhr

(akl) Weil sie auf ihr Navigationsgerät hörte, hat eine 39-jährige Frau aus

Bingen am Mittwoch im Kaiser-Friedrich-Ring einen Unfall verursacht. Die

ortsfremde Frau fuhr gegen 17.25 Uhr mit ihrem Audi in Richtung Bahnhof, als sie

ihr Navigationsgerät nach rechts in die Biebricher Allee leiten wollte. Das

Abbiegen nach rechts ist dort jedoch nicht mehr erlaubt. Dennoch folgte sie

ihrem Navi und übersah beim Abbiegen einen Linienbus, der die Busspur in

gleicher Richtung befuhr. Der 53-jährige Busfahrer aus Wiesbaden wurde bei dem

Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus

gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Das Fahrzeug der Frau

aus Bingen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Kurze Verfolgungsfahrt nach Verkehrsunfallflucht, Idstein, Maximilianstraße, 28.10.2020, 20.50 Uhr,

(pl)In Idstein lieferte sich ein Autofahrer am Mittwochabend nach einer

vorangegangenen Unfallflucht eine kurze Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Eine

Streife der Idsteiner Polizei fuhr um kurz vor 21.00 Uhr die Maximilianstraße

entlang. Als sie sich in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz eines Einkaufsmarktes

befanden, wurden die Beamten auf einen mit zwei Personen besetzten schwarzen BMW

aufmerksam, der die dortige Rampe entgegen der erlaubten Fahrtrichtung befuhr.

Nach Erkennen des Streifenwagens kollidierte der Pkw mit einem Poller und

flüchtete anschließend mit hoher Geschwindigkeit. Die Streife nahm die

Verfolgung des beschädigten Unfallwagens auf, welcher über die Limburger Straße

hinweg durch den Kreisel in die Walramstraße davonfuhr und schließlich verlassen

im Bereich der Walramstraße aufgefunden werden konnte. Mit dem Pkw wurde während

der Flucht ein Hindernis an einem Kreisel überfahren, wodurch das Fahrzeug so

massiv beschädigt wurde, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war und die

Insassen die Flucht zu Fuß fortsetzten. Der mutmaßliche Fahrer, ein 22-jähriger

Mann, konnte im weiteren Verlauf ermittelt und festgenommen werden. Dieser ist

nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen der

Unfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der nicht mehr

fahrbereite BMW wurde abgeschleppt und sichergestellt.