Blaulicht ignoriert – Alkoholfahrt

Bad Bergzabern (ots) – Der Fahrer eines Pkw Hyundai sollte gegen 18:45 Uhr in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als er das eingeschaltete Blaulicht der Polizei ignorierte. Erst nachdem das Martinshorn noch dazu geschaltet wurde, stoppte der 75-Jährige.

Der Fahrer war auf der B48, zwischen Klingenmünster und Bad Bergzabern mit etwa 30Km/h und in Schlangenlinien gefahren. Eine Alkoholüberprüfung des Mannes ergab 1,7 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben.

Rotlichtverstoß

Edenkoben (ots) – Trotz Rotlicht passierte gestern (28.10.2020) kurz vor 15 Uhr ein 80 Jahre alter Autofahrer die Ampel an der Einmündung Staatsstraße/Luitpoldstraße. Was der Fahrer nicht bemerkte, dass einer Streife sein Fehlverhalten auffiel.

Jetzt erhält der Fahrer in Kürze einen Bußgeldbescheid. Zudem wird die Führerscheinstelle zum Zwecke der Prüfung der Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr informiert.

Geschwindigkeit überwacht

Birkenhördt (ots) – In der Ortsmitte Birkenhördt im 30Km-Bereich, wurde am Mittwoch, dem 28.10.2020, zwischen 13.50 und 14.35 Uhr, eine Geschwindigkeitskontrolle des in Richtung Bad Bergzabern fahrenden Fahrzeugverkehrs durchgeführt. Bei 55 gemessenen Fahrzeugen km es zu 12 Beanstandungen. Das schnellste Auto wurde mit 47km/h gemessen.

Unfallflucht

Annweiler (ots) – Am 29.10.2020 zwischen 10.00 und 14.00 Uhr wurde ein blauer Kia Ceed, welcher auf dem Lidl-Parkplatz abgestellt war, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Heckklappe und der Stoßfänger wurden eingedrückt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Annweiler unter 06346-964619.