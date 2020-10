Betrüger am Telefon! – Angebliche Polizeibeamte rufen an

Marburg-Biedenkopf (ots) – Sie versuchten es bereits am Freitag 23.10.2020 und blieben da erfolglos. Jetzt riefen die Betrüger am Telefon wieder im Landkreis an. Am Mittwoch 28.10.2020 riefen die angeblichen Polizeibeamten in Cappel, Michelbach, Goßfelden und später in Gladenbach an. Die Anrufe in Marburg und im Lahntal waren um die Mittagszeit, in Gladenbach telefonierten sie am frühen Abend. Angerufen wurden Senioren im Alter zwischen 71-89 Jahren.

Aus den verschiedensten Gründen blieben die Betrüger erfolglos. Damit das so bleibt, informiert die Polizei immer wieder über die Maschen der Betrüger am Telefon. Eine dieser Maschen ist dieser Anruf durch angebliche Polizeibeamte.

Phänomen: Anruf durch falsche Polizeibeamte

Die Betrüger täuschen durch geschickte Gesprächsführung vor, dass sie Beamte der örtlichen Polizei, der Kriminalpolizei, der Staatsanwaltschaft oder des Bundeskriminalamtes sind. Unterstrichen wird die Glaubwürdigkeit oftmals durch die im Telefondisplay des Angerufenen angezeigte Rufnummer, die oftmals den tatsächlichen Nummern der Polizei oder sonstigen vorgegebenen Behörde entsprechen. Auf die Anzeige ist aber kein Verlass, denn die Betrüger haben die Möglichkeit, jede x-beliebige Nummer auf dem Display erscheinen zu lassen!

Dann erläutern sie, dass es Festnahmen gab und im Rahmen der damit verbundenen Ermittlungen Notizen mit deren Namen und Anschriften sichergestellt worden seien, was darauf hindeutet, dass die Betroffenen Opfer eines Einbruchs werden sollen. Die Situation und den Schock durch die suggerierte Gefahr Opfer eines Einbruchs zu werden, nutzen die Anrufer um Informationen über persönliche Verhältnisse, Bargeldbestände, Vermögen oder auch über die Art und Höhe von Geldanlagen bei Banken zu erhalten.

Lässt sich ein Angerufener auf das Gespräch ein, dauern die Telefonate oft Stunden und werden an folgenden Tagen fortgesetzt. Die Betroffenen werden dabei zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet, insbesondere gegenüber der Polizei, den Bankmitarbeitern oder auch gegenüber den Familienangehörigen. Den Anrufern gelingt es nicht selten ihre Opfer so zu manipulieren, dass sie ihre kompletten Ersparnisse abheben und an vermeintliche Polizisten, Beamte des BKA oder Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft übergeben.

Damit die Betrüger keinen Erfolg haben hier nochmals Tipps und Hinweise der Polizei:

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!

Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung denken oder das daheim gelagerte Geld an Fremde aushändigen!

Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten.

Rufen Sie zurück. Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste!

Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Die Polizei ruft niemanden an, um über Festnahmen zu berichten oder um persönliche Lebensumstände zu erfragen oder um sich nach Wertgegenständen und deren Sicherung zu erkundigen. Die Polizei übernimmt auch nicht die Sicherung der Wertgegenstände.

“Wer die Masche der Betrüger kennt, kann sich davor schützen, Opfer zu werden.” Nur wer vorsichtig ist und ein gesundes Maß an Misstrauen walten lässt und erstmal auflegt, der reagiert richtig.“

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention.

“Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!”

Niedereisenhausen – Einbruch in Getränkemarkt – Täter erbeuten Tabakwaren

(ots) – In der Nacht zum Donnerstag 29.10.2020 drangen Einbrecher durch eine eingeschlagene Scheibe in den Rewe-Getränkemarkt in der Bauhofstraße ein. Sie stahlen den Inhalt des aufgebrochenen Tabakwarenregals, welches direkt hinter dem Fenster stand. Der Wert der erbeuteten Tabakwaren steht noch nicht fest. Nach den Ermittlungen passierte der Einbruch zwischen kurz nach Mitternacht und 00.30 Uhr. Wohl zwei Tätern gelang letztlich die Flucht.

Einer war ca. 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine Steppjacke mit Kapuze, eine Mütze und eine Jeans. Der andere, etwa 1,90 Meter große und ebenfalls schlanke Mann hatte die Kapuze seines Sweatshirts aufgesetzt.

Wer hat zur Tatzeit diese Männer noch gesehen und kann sie näher beschreiben? Wem ist gegen Mitternacht oder kurz danach rund um die Bauhofstraße also rund um den Getränkemarkt ein Fahrzeug aufgefallen? hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Die Prüfung eines etwaigen Zusammenhangs zu dem Einbruch in einen Rewe-Markt in der Wittgensteiner Straße in Sterzhausen in der Nacht zum Dienstag, 27. Oktober, mit erbeuteten Tabakwaren im Wert von ca. 15.000 Euro gehört zum Umfang der Ermittlungen.

Gönnern – Einbrecher erbeuten Rasenmähtraktor

(ots) – Einen blauen Iseki Mähtraktor im Wert von 8.000 Euro erbeuteten Einbrecher auf dem Sportplatz des FC Angelburg. Der oder die Täter hebelten zunächst das Tor zum Sportplatzgelände und dann noch die Doppelgarage auf, in welcher der Traktor stand. Der Einbruch war am Mittwochabend, 28. Oktober, zwischen 21 und 21.45 Uhr. Zum Abtransport dürfte ein entsprechendes Fahrzeug benutzt worden sein. Möglicherweise ein Pkw mit Anhänger, ein geschlossener Kleintransporter oder auch ein offener Pritschenwagen oder ein größerer Lastwagen.

Wer hat zur Tatzeit vor dem Sportgelände in der Straße Zur Bracht oder im Ort solche als Transporter infrage kommenden Fahrzeuge gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben dazu machen?

Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gestohlenes Auto gesichtet – Kripo bittet um Mithilfe

Gladenbach/Wetzlar (ots) – Offensichtlich fährt ein gestohlener, grauer Nissan 350Z nach wie vor durch Mittelhessen. Nach dem Diebstahl fiel der Pkw mehrfach auf. Das Auto wurde am Montag 21.09.2020 zwischen 7 und 12.40 Uhr bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße “Am Gerspel” in Gladenbach Erdhausen gestohlen.

Während der Ermittlungen fiel das Auto am 01.10.2020 wegen eines Parkverstoßes in Wetzlar und dann bei zwei Tankbetrügereien am 22.10.2020 in Erdhausen und am 29.10.2020 erneut in Gladenbach auf. In allen 3 Fällen waren sogar noch die originalen Kennzeichen, MR-XJ336, montiert. Sowohl die Fahndung am 22.Oktober als auch die am 28. Oktober, verlief erfolglos.

Möglicherweise fährt der doch auffällige Sportwagen weiterhin in den Bereichen Gladenbach und Wetzlar herum oder parkt irgendwo. Bei Sichtung dieses zur Fahndung ausgeschriebenen Autos bitte sofort die Polizei benachrichtigen. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbrecher stiehlt Kasse

Auf noch nicht feststehende Art und Weise gelang einem Dieb in der Passage des Lahncenters im Pilgrimstein die Öffnung des Fensters zum Außenverkauf eines Gastronomiebetriebs. Der Täter stahl die Registrierkasse mit mehreren Hundert Euro.

Wer hat zur Tatzeit zwischen 22.30 Uhr am Dienstag und 11 Uhr am Mittwoch, 28.Oktober verdächtige Beobachtungen in der Passage gemacht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Wohnungseinbruch abgebrochen

Eine Wohnungseingangstür im ersten Stock eines Hauses in der Stresemannstraße zeigte deutliche Hebelspuren, die danebenliegende Tür blieb unberührt. Das beabsichtigte Eindringen scheiterte. Die Kripo Marburg ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer hat zur Tatzeit zwischen Donnerstag, 22. Oktober und Mittwoch, 28. Oktober fremde Personen im Haus bemerkt? Wem kam nunmehr in Kenntnis des versuchten Einbruchs eine Begegnung verdächtig vor? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Unter Drogen am Steuer

Erneut war für einen Autofahrer die Fahrt in Stadtallendorf zu Ende. Bei der Kontrolle des 39 Jahre alten Mannes aus dem Ostkreis am Mittwoch, 28. Oktober, um 16.10 Uhr, reagierte der Drogentest positiv auf THC. Der Wagen blieb stehen und der Mann musste mit zur Blutprobe. Den Autoschlüssel bekommt der Mann zurück, wenn er nicht mehr unter dem Einfluss berauschender Mittel steht.

Marburg – Mit Farbe gespritzt

In der Nacht zum Montag, 26. Oktober, bespritzten Unbekannte ein Haus Bei der Hirsemühle mit grauer Farbe. Es sieht so aus, als habe man von der Straße aus die Farbe möglicherweise aus dem Eimer oder einem anderen Gefäß heraus gegen die Haustür geschüttet. Die Farbe lief die Haustür herunter und verspritzte bis an die Fassade. Weitere großflächige Farbtropfen waren zudem auf dem Kopfsteinpflaster des Hofes verteilt.

Der Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Verbotene Grußformel

Bereits am Donnerstag 15.10.2020 gegen 17.50 Uhr trafen sich auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 1 und 2 drei junge Männer, die sich gegenseitig mit einer verbotenen Formel dem sogenannten “Hitlergruß” begrüßten. Der Staatsschutz der Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise, die zur Identifizierung der Männer beitragen könnten.

Wer war zu der Zeit ebenfalls am Bahnsteig und wer hat das Verhalten noch beobachtet?

Wer kann die Männer näher beschreiben oder sie sogar identifizieren?

Die Männer waren annähernd gleich groß und schlank.

Einer hatte kurze Haare mit einem Seitenscheitel. Er trug helle Schuhe zur dunklen Kleidung. Er trug eine dreiviertellange, über das Gesäß reichende Jacke (Parka) mit Kapuze und eine lange Kette Anhänger offen auf dem Pulli.

Der Zweite hatte eine kurze, schwarze Jacke an und darunter einen blauen Pulli mit Kapuze. Die gesamte Kleidung war dunkel. Er hatte einen Kurzhaarschnitt (ca. 12-15mm).

Der Dritte trug eine auffällig gefleckte (Camouflage) Jacke mit Kapuze über seinem Kapuzenshirt und eine an den Seiten breit abgesetzte Hose, eventuell eine Jogginghose. Er hatte helle an den Seiten ausrasierte Haare und sein Deckhaar hinten zu einem kleinen Zopf zusammengebunden.

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Michelbach – Platte Reifen

In der Nacht zum Donnerstag, 29. Oktober, kam es zwischen 18 und 07.30 Uhr in der Straße Zum Eisenberg zu Sachbeschädigungen an zwei Autos. An beiden Autos stachen der oder die Täter jeweils beide hinteren Reifen platt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Marburg – Unfall bei Einfahrt ins Parkhaus

In der Nacht zum Mittwoch 28. Oktober 2020 um 03.40 Uhr, beabsichtigte der Fahrer/die Fahrerin eines weißen VW Polo von der Sommerbadstraße aus in das Parkhaus am Erlenring zu fahren. Die Zufahrt vor der Schranke verläuft bergab. Aus unbekannten Gründen geriet der Polo zunächst gegen den linken Bordstein und prallte dann gegen einen Metallschutzbügel vor dem Schrankenhäuschen.

Der Schaden an dem Bügel beträgt 500 Euro.

Nach vorliegenden Informationen stieg der Fahrer/die Fahrerin aus, fertigte Fotos von dem Schaden, kümmerte sich dann aber bis heute nicht um die Schadensregulierung.

Wer kann Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin des weißen Polos in der Nacht machen?

Wer hat den Unfall gesehen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen