Hoffenheim: „Das ist immer spannend“

Sinsheim. Nach der Länderspielpause steht für die TSG-Frauen am Sonntag (14 Uhr) der erste Auftritt im DFB-Pokal auf dem Programm. Die Mannschaft von Chef-Trainer Gabor Gallai empfängt den Zweitligisten FC Ingolstadt. Die Partie wird ohne Zuschauer am Förderzentrum in St. Leon-Rot ausgetragen.

Chef-Trainer Gabor Gallai über…

…die Länderspielpause.

„Wir konnten in den zurückliegenden Einheiten an ein paar Details arbeiten, auch wenn unsere Trainingsgruppe insbesondere in der vergangenen Woche sehr klein war. Die Spielerinnen haben aber richtig Gas gegeben. Zufrieden sind am Mittwoch unsere Österreicherinnen von ihrer Länderspielreise zurückgekehrt, gegen Frankreich konnten sie ein gutes Ergebnis erzielen. Für Nicole Billa und Laura Wienroither war die Belastung recht hoch, da müssen wir schauen, wie es bis Sonntag aussieht. Eine positive Rückmeldung gab es auch von und für Tabea Waßmuth und Paulina Krumbiegel, die sich beim Lehrgang der DFB-Frauen gut präsentiert haben.“

…den ersten Auftritt im DFB-Pokal.

„Wir freuen uns tierisch auf das Spiel gegen Ingolstadt, auch wenn wir leider ohne Zuschauer auskommen müssen. Wir sind aber sehr froh, dass wir die Begegnung austragen dürfen, das ist für uns in der aktuellen Situation keine Selbstverständlichkeit. Ein anderer Wettbewerb ist immer spannend und wir wollen im DFB-Pokal natürlich so weit wie möglich kommen. Wir gehen am Sonntag ganz klar als Favorit ins Spiel und alles andere als ein Sieg wäre enttäuschend. Wir sind auf alles vorbereitet, wollen die Inhalte der Trainingswoche umsetzen, uns weiter einspielen und Selbstvertrauen tanken. Wir nehmen die Aufgabe sehr ernst.“