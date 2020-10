Südpfalz: WEISSER RING in der Südpfalz unter neuer Führung: Heinz Pollini offiziell zum Außenstellenleiter ernannt

Landau – Die Außenstelle der Opferhilfeorganisation WEISSER RING e. V. für die Stadt Landau sowie die Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße steht unter neuer Leitung: Ab sofort übernimmt der 60-jährige Heinz Pollini diese ehrenamtliche Aufgabe. Vom Landesvorsitzenden des WEISSEN RINGS Rheinland-Pfalz, Werner Keggenhoff, hat der Polizeihauptkommissar, der in Kürze in den Ruhestand tritt, nun offiziell sein Ernennungsschreiben erhalten. Landaus Bürgermeister und Sozialdezernent Dr. Maximilian Ingenthron gratuliert dem neuen Amtsinhaber.

„Von jetzt auf gleich kann jede und jeder von uns zum Opfer einer Straftat werden und Hilfe nötig haben. Da ist es gut zu wissen, dass es diese Organisation gibt, die schon seit 44 Jahren – getragen vom Ehrenamt – Kriminalitätsopfer unterstützt, und das auch bei uns in der Südpfalz“, erklärt Dr. Ingenthron, der bei der Amtseinführung dabei war. „Ich wünsche Heinz Pollini bei seiner neuen Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. Zugleich danke ich ihm und seinem Team ganz herzlich für dieses phantastische Engagement für unsere Gesellschaft“, so der Bürgermeister weiter.

Der WEISSE RING steht mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Opfern von Straftaten zur Seite und unterstützt sie in vielfältiger Weise. Außerdem engagiert sich der Verein auch präventiv, um Gewalttaten vorzubeugen. In der Außenstelle Südpfalz sind im Jahr 2020 bereits 45 Opferfälle bearbeitet worden. Künftig sind hier acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, die allesamt durch umfangreiche Schulungen auf ihre Aufgabe vorbereitet werden.

Wer die Arbeit des WEISSEN RINGS in der Südpfalz unterstützen möchte, sei es durch Mitgliedschaft, Spende oder als aktive Opferhelferin bzw. aktiver Opferhelfer, kann sich telefonisch unter 07272/7403731 oder 0173/9899472 sowie per Mail an as.suedpfalz.weisser.ring@web.de mit der Außenstelle Südpfalz des WEISSEN RINGS in Verbindung setzen.

Betroffene und ihre Angehörigen erhalten Hilfe und Beratung über das Opfer-Telefon (Tel. 116 006) oder die Onlineberatung www.weisser-ring.de/hilfe/online-beratung. Weitere Informationen sind auch unter https://landau-suedl-weinstrasse-germersheim-rheinland-pfalz.weisser-ring.de/https://landau-suedl-weinstrasse-germersheim-rheinland-pfalz.weisser-ring.de zu finden.