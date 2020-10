Darmstadt

Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz aus

Damstadt (ots) – Ein herrenloser Koffer hat am Donnerstagmorgen 29.10.2020 einen Polizeieinsatz im Bereich der Schleiermacherstraße ausgelöst. Gegen 7 Uhr hatten Passanten den blauen Hartschalenkoffer bei der Polizei gemeldet, der dort scheinbar herrenlos auf einem Bordstein stand. Vorsorglich und unmittelbar nach Eingang der Meldung sperrten die Beamten den Gefahrenbereich weiträumig ab und forderten die Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamts an.

Gegen 10 Uhr öffneten die Beamten den Koffer und gaben Entwarnung. Das Gepäckstück war leer. Im Zusammenhang mit dem Einsatz kam es zu Sperrungen der Zeughausstraße, zwischen dem Bereich der Schleiermacher sowie der Luisenstraße. In diesem Zusammenhang wurde eine Rundfunkwarnmeldung initiiert. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Bereich für den Verkehr wieder freigegeben.

Geldbörse aus schwarzen Mitsubishi gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf eine in einem schwarzen Mitsubishi zurückgelassenen Geldbörse hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (27.-28.10.) abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen verschafften sich die Täter Zugang zu dem in der Kiesbergstraße parkenden Fahrzeug, schnappten sich das Ersehnte und traten die Flucht an.

Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind nimmt die Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Taschendieb in Straßenbahn – Unbekannter entwendet Mobiltelefon

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hat ein noch unbekannter Taschendieb am Dienstagabend (27.10.) sein Unwesen in einer Straßenbahn der Linie 7 mit Fahrtrichtung Arheilgen getrieben. Gegen 18 Uhr hatte sich der Mann neben einen 23-jährigen Fahrgast gesetzt und ihm unbemerkt das Mobiltelefon aus der Tasche entwendet. Im Anschluss verließ der Täter in Begleitung einer Gruppe weiterer Männer die Straßenbahn an der Haltestelle Maulbeerallee.

Der Unbekannte wird als etwa 35-Jährig und cirka 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte schwarze, ungepflegte Haare und war mit einer dunklen Jogginghose sowie einem grün karierten Hemd bekleidet.

Die Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut. Hinweise zu dem beschriebenen Unbekannten nehmen die Beamten des Kommissariats 24 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Ein Dank auf Umwegen – 89-Jährige beraubt – “Kommissar Zufall” klärt auf

Darmstadt (ots) – Bereits im September hatte eine sichtlich bestürzte, ältere Dame die Polizei in Darmstadt aufgesucht. Sie war Opfer eines dreisten Trickdiebstahls geworden und erstattete Anzeige bei einer Beamtin der Ermittlungsgruppe-City. Wenige Stunden zuvor hatte eine unbekannte Täterin die 89-jährige Seniorin auf einem Supermarkt-Parkplatz angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Dabei ahnte die Darmstädterin nicht, dass es die Gesprächsführerin auf die Handtasche samt Geldbörse an ihrem Rollator abgesehen hatte. Mit dem ergaunerten Portemonnaie inklusive Bankkarte und mehrerer Hundert Euro machte sich die Unbekannte auf und davon.

Weil die Seniorin emotional ziemlich aufgewühlt und durcheinander erschien, ließ es sich die Polizeibeamtin nicht nehmen und begleitete die Darmstädterin im Anschluss zu ihrer Bankfiliale. Dort half sie der Frau beim Sperren ihrer Bankkarten und orderte der Dame für den sicheren Heimweg ein Taxi. Was für die empathische “Freund- und Helferin” selbstverständlich war, blieb bei der Seniorin nicht unvergessen und weckte den Wunsch, sich bei der Beamtin zu bedanken.

Statt bei der Aufklärung eines Verbrechens zu dienen, half “Kommissar Zufall” in diesem Fall bei einer überraschenden Danksagung über Umwege. Es zeigte sich, wie klein die Welt ist und das Gutes im Gedächtnis bleibt. Die Seniorin hatte offenbar ihrer Familie von der Hilfsbereitschaft der Polizistin und dem vergeblichen Versuch einer Dankübermittlung erzählt. Darunter befand sich auch die Nichte der 89-Jährigen, die nur wenige Tage später ein Telefonat als Mitarbeiterin einer Arztpraxis entgegennahm. Als sie den Namen der Polizistin hörte, die sich zufällig als Patientin am anderen Ende der Leitung befand, wurde sie sofort aufmerksam. Schließlich erreichten die Beamtin doch noch der Dank der Rentnerin und zusätzlich ein Blumenstrauß beim anschließenden Praxisbesuch.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach versuchtem Straßenraub gesucht – Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt-Hahn (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit einem versuchten Straßenraub stehen, sucht die Darmstädter Kriminalpolizei Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Männlich, etwa 16-20 Jahre und etwa 1,70-1,80 Meter groß. Schmale Statur, kurze blonde Haare und blaue Augen.

Das ist die Beschreibung des noch Unbekannten, der bereits am Mittwoch (16.9.) unter Vorhalt eines Messers gegenüber einer weiblichen Passantin in der Dürerstraße/Ecke Gernsheimer Straße, die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert haben soll.

Kurz nach 7 Uhr hatte der mutmaßlich Jugendliche das junge Mädchen auf dem Weg zum Schulbus abgepasst und seinen Forderungen auf diesem Weg gewaltsam Ausdruck verleiht. Durch lautes Schreien und einen Tritt gegen das Bein des Kriminellen ließ der Täter von seinem Vorgehen ab und dem Mädchen gelang die Flucht in den Schulbus an der Haltstelle “Hirtenstraße”. Der Unbekannte flüchtete in unbekannte Richtung.

Als Auffälligkeit wurde bei dem Täter ein schwarz- grünes Tattoo am linken Unterarm wahrgenommen. Zudem trug er zum Zeitpunkt der Tat ein weißgraues T-Shirt mit Löchern sowie graue Shorts.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich der junge Mann bereits im Vorfeld der Tat, zwischen Montag (7.9.) und Freitag (11.9.), zum einen im Bereich dieser Haltestellen aufgehalten haben und zum anderen soll er im selben Zeitraum auch mehrmals mit dem Bus der Linie PE (Pfungstadt/Darmstadt-Eberstadt) mitgefahren sein. Aus diesem Grund schließt die Polizei nicht aus, dass der Unbekannte aus Pfungstadt-Hahn kommt.

Zeugen, die den versuchten Raub beobachten konnten oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 35 in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Ermittler gegeben.

Werkzeuge aus Rohbau entwendet – Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Griesheim (ots) – Ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus “An der Lutherkirche” ist in der Nacht zum Mittwoch 27.10.- 28.10.) in das Visier Krimineller geraten. Über ein Fenster hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu der Baustelle verschafft und dort mehrere Werkzeuge im Wert von mindestens 1.100 Euro entwendet. Zusätzlich verursachten sie durch ihr Vorgehen einen Schaden von rund 500 Euro.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Griesheim ist mit dem Fall und den weiterführenden Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06155/83850 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

Fahrraddiebstahl scheitert – Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Raunheim (ots) – Einen schnellen Fahndungserfolg verzeichnete die Polizei am Mittwochvormittag (28.10.), indem sie zwei Tatverdächtige nach einem versuchten Fahrraddiebstahl in der Neckarstraße festnahm.

Gegen 11.15 Uhr bemerkte eine Anwohnerin, wie sich zwei junge Männer an ihrem und zwei weiteren abgeschlossenen Fahrrädern zu schaffen machten. Durch lautes Rufen, ließen die Männer von den Rädern ab und flüchteten in Richtung eines Einkaufsmarkts in der Flörsheimer Straße. Den Sachverhalt bekamen zwei weitere Zeugen mit und folgten den Flüchtigen. Mit Hilfe der Zeugenhinweise konnten Zivilbeamte der Ermittlungsgruppe sowie eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim die beiden Tatverdächtigen im Supermarkt antreffen und vorläufig festnehmen.

Die 18- und 19-jährigen Tatverdächtigen mussten im Anschluss für weitere Maßnahmen die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten. Die genauen Tatumstände, sind derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Männer werden sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.

Einbruch in Einfamilienhaus – Wer kann Hinweise geben?

Riedstadt-Wolfskehlen (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Hollagasse rückte am Mittwochmorgen (28.10.) in das Visier Krimineller. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum zwischen 10.15 und 11.15 Uhr unter Gewalteinwirkung Zutritt zum Wohnhaus. Dort durchwühlten sie mehrere Räume auf der Suche nach potenzieller Beute. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

Zeugen nach versuchtem Containeraufbruch gesucht

Raunheim (ots) – Nachdem ein Container in der Flörsheimer Straße von Unbekannten im Zeitraum zwischen Dienstagabend (27.10.) und Mittwochmorgen (28.10.) angegangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Kriminellen versuchten unter Einwirken von Gewalt das Schloss des Containers aufzubrechen, was ihnen misslang. Daraufhin flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Schaden von circa 100 Euro.

Die Ermittlugnsgruppe der Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Sachverhalt betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Raunheim (ots) – Bei einer Verkehrsunfallflucht in der Mainstraße, wurde ein grauer BMW im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (27.10.) und Mittwochmittag (28.10.) beschädigt. Den BMW stellte der Besitzer auf einem dortigen Besucher- und Anwohnerparkplatz ab. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er die Schäden im Frontbereich auf der Fahrerseite. Offenbar streifte ein bislang unbekannter Wagenlenker beim Ein- oder Ausparken den grauen BMW und flüchtete im Anschluss unerkannt. Am BMW entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum den Unfall bemerkten oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Einbruch in Kosmetikstudio – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Nachdem ein Kosmetikstudio in der Mörfelder Straße im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (27.10.) und Mittwochmittag (28.10.) in das Visier Krimineller rückte, sucht die Polizei nach Zeugen. Zunächst verschafften sich die ungebetenen Gäste auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Salon. Dort brachen sie eine weitere Tür unter Gewaltanwendung auf. Im Anschluss verließen sie ohne Beute das Studio und suchten das Weite. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/40060 in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Zu schnell und ohne Führerschein unterwegs

Viernheim (ots) – Am Mittwoch (28.10.) führten Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn 659 bei Viernheim durch. Hierbei fiel den Fahndern eine Wagenlenkerin auf, die viel zu schnell unterwegs war. Eine Messung ergab 144 km/h in der 100er Zone. Im Anschluss stoppten die Beamten die 45-Jährige und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie wird mit zwei Punkten in Flensburg, einer Geldbuße in Höhe von 160 Euro und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen müssen.

Auch ein zweiter Wagenlenker, fiel den Zivilfahndern ins Visier. Weil er auf demselben Streckenabschnitt mit 63 km/h zu viel auf dem Tacho gemessen wurde, stoppten ihn die Beamten. Im Zuge der Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass der 26 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Hier endete die Fahrt des Mannheimers. Er wird sich nun unter anderem in einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Trickdiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Biblis (ots) – Ein Trickdieb hatte es am Dienstag (27.10.) auf eine Seniorin abgesehen. Gegen 16 Uhr sprach der Kriminelle die 68-Jährige in der Kirchstraße an und bat sie, ihm Geld zu wechseln. Er lenkte sie geschickt ab, als sie in ihre Geldbörse griff, und entwendete aus dieser 600 Euro.

Der Mann war 1,60 bis 1,70 Meter groß, trug eine braune Mütze, eine Neongelbe oder Neongrüne Jacke und eine Jeanshose. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Nach der Tat entfernte er sich in einem älteren, gelben oder braunen VW Golf.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Michelstadt (ots) – Am Donnerstag 29.10.2020 kam es gegen 14:20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Unfallflucht. Ein 20-jähriger Mossautaler befuhr bei seiner Probefahrt mit einem FIAT die enge Fahrbahn von der B47 kommend in Richtung Innenstadt. Als ihm ein weißer Iveco Transporter teilweise auf seiner Spur entgegenkam, musste der junge Fahrzeugführer nach rechts ausweichen und kollidierte dort mit einem abgestellten VW Passat.

Sowohl an diesem, als auch an dem Fiat eines Beerfelder Autohauses entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000,- EUR. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise ergaben, dass hinter dem Unfallverursacher eine schwarze Mercedes A-Klasse fuhr, deren Fahrzeugführer das Unfallgeschehen mutmaßlich mitbekommen hat.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

