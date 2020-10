Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Drei Wohnungseinbrüche in Fuldatal und Wolfsanger – Kasseler Kripo sucht Zeugen

Fuldatal und Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke (ots) – Am Dienstag 27.10.2020 kam es in Fuldatal-Ihringshausen und dem Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke zu drei Wohnungseinbrüchen. Konkrete Hinweise, dass die Taten in Fuldatal und Kassel im Zusammenhang stehen könnten, liegen den Ermittlern des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo derzeit nicht vor. Sie suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges im Bereich der Tatorte beobachtet haben.

Einbrüche in Fuldatal-Ihringshausen

Zunächst hatte sich am gestrigen Dienstagabend ein Einbruchsopfer aus der Straße “Igelpfad” in Fuldatal-Ihringshausen gemeldet. Dort waren Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr über eine Garage in das Einfamilienhaus eingestiegen und hatten Geld sowie Schmuck erbeutet. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Offenbach auf das Konto derselben Täter geht der Einbruch wenige Häuser entfernt in der Straße “Auf dem Hasenstock”. Dort waren Unbekannte in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 21:10 Uhr über die Terrassentür auf der Gebäuderückseite eingebrochen. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Räume, gingen aber nach bisherigen Erkenntnissen leer aus. Durch die aufgebrochene Tür flüchteten die Täter wieder nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Tür im Vogelherdweg brachial aufgehebelt

Der Einbruch in das Haus im Vogelherdweg in Kassel, nahe der Mayenfeldstraße, ereignete sich nach ersten Ermittlungen in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 20:30 Uhr. Die Täter hatten mit mitgebrachtem Werkzeug brachial die Terrassentür aufgehebelt und anschließend das gesamte Haus nach Wertsachen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie offenbar keine Beute.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Einbrüche gemacht haben, sich unter Tel.: 0561-9100 bei

der Kasseler Polizei zu melden.

Drei Verletzte bei Unfall zwischen Transporter und Straßenbahn – 120.000 Euro Schaden

Baunatal/Kassel-Oberzwehren (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Transporter und einer Straßenbahn, der sich am heutigen Donnerstagmorgen zwischen Baunatal und Kassel-Oberzwehren ereignete, erlitten der 40-jährige VW-Fahrer und der 39-jährige Straßenbahnfahrer aus Kassel schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Beide brachte ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus. Der 22-jährige Beifahrer in dem Transporter aus dem Main-Spessart-Kreis (Bayern) wurde leicht verletzt.

Den entstandenen Gesamtsachschaden beziffern die aufnehmenden Polizisten auf rund 120.000 Euro.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Unfall gegen 08:30 Uhr ereignet. Der 40-Jährige aus dem Main-Spessart-Kreis war mit seinem VW auf der L 3311 in Richtung L 3219 (Altenbaunaer Straße) unterwegs und an dem dortigen Bahnübergang mit der Straßenbahn kollidiert, die in Richtung Oberzwehren fuhr. Zudem wurde ein auf der Altenbaunaer Straße in Richtung Kassel fahrender Citroen von Teilen getroffen, die nach dem Zusammenstoß aus dem Transporter auf die Fahrbahn geschleudert waren.

Die 35-jährige Fahrerin des Wagens aus Baunatal erlitt hierbei einen Schock. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 40-jährige Fahrer des VW offenbar das rote Lichtzeichen an dem Bahnübergang missachtet. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Sachschaden beziffern die Polizisten auf rund 20.000 Euro, während sich die Schäden an der Straßenbahn auf etwa 100.000 Euro belaufen.

An dem Citroen entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe

der Kasseler Polizei.

Diebstahl eines BMW M2

Niestetal-Sandershausen (ots) – Donnerstagnacht zwischen 02:20 Uhr und 03:05 Uhr wurde ein in dem “Ulmenweg” in Niestetal-Sandershausen abgestellter BMW M 2, Modell “Competition” entwendet. Das Fahrzeug ist silberfarben, hat das Kennzeichen: KS-W 424 und ist noch fast “fabrikneu”. Der Wert des Fahrzeuges beläuft sich vermutlich um die 60.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zu den oder dem Täter geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon: 0561- 9100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen