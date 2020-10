Marathon quer durch die Nordstadt – Ladendiebin verfolgt

Kassel-Nord (ots) – Nachdem eine 24-jährige Frau am Mittwochabend 28.10.2020 aus einem Discounter in der Niedervellmarer Straße Ware gestohlen hatte, gelang es ihr zunächst zu Fuß zu flüchten. Dabei hatte die Ladendiebin nicht damit gerechnet, dass der hartnäckige Filialleiter sie im Laufschritt quer durch die Nordstadt verfolgen wird. Gleichzeitig alarmierte er per Handy die Polizei, sodass die Diebin schließlich wenige Minuten später durch eine Streife des Polizeireviers Nord festgenommen werden konnte.

Wie die eingesetzten Polizisten berichten, ereignete sich der Diebstahl in dem Discounter gegen 19:40 Uhr. Zu dieser Zeit hatte die Frau mit der Ware in ihrer Handtasche das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Der Filialleiter nahm sofort die Verfolgung der Diebin auf, die nun quer durch die Nordstadt rannte. Währenddessen gab der Verfolger der Polizei telefonisch den Standort der Flüchtenden durch, die er weiterhin im Blick behalten, jedoch nicht einholen konnte.

Die hinzugeeilte Streife des Reviers Nord stellte die vermutlich ziemlich erschöpfte 24-Jährige schließlich in der Fichtnerstraße und nahm sie fest.

Das Diebesgut konnte der Filialleiter nun wieder in Empfang nehmen. Die in Kassel wohnende Tatverdächtige muss sich nun wegen des Ladendiebstahls verantworten.

Raubüberfall im Juni auf Tankstelle in Niederzwehren: Kripo ermittelt Tatverdächtigen

Kassel-Niederzwehren (ots) – Bei den Ermittlungen zu dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Kassel am 11.06.2020 konnten die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo einen Tatverdächtigen identifizieren. Es handelt sich um einen 23-Jährigen aus Kassel, der bereits in der Vergangenheit mehrfach bei der Polizei auffällig wurde.

Durch die Auswertung von Spuren und Beweismaterialien hatten sich während des umfangreichen Ermittlungsverfahrens die Hinweise auf eine mögliche Täterschaft des 23-Jährigen ergeben. Auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft erließ ein Richter im weiteren Verlauf einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen, den die Ermittler am Morgen des 14. Septembers vollstreckten. Dabei konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden, die den Tatverdacht gegen den 23-Jährigen erhärteten. Die Ermittlungen gegen ihn und zu dem zweiten Täter dauern derzeit an.

Zu dem Raubüberfall war es in der Nacht zum Donnerstag 11.06.2020 gekommen. Gegen 2 Uhr hatten zwei maskierte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle in Niederzwehren betreten und die Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld aus der Kasse gezwungen. Anschließend flüchteten die beiden Räuber mit Beute aus der Tankstelle in Richtung eines Einkaufszentrums.

Mercedes flüchtet rasant und rücksichtslos vor Polizeistreife – 33-Jähriger geschnappt

Kassel (ots) – Vermutlich weil er keinen Führerschein hat, ist am Mittwochabend 28.10.2020 in Kassel ein 33-Jähriger mit seinem Auto rasant und rücksichtslos vor einer Polizeistreife geflüchtet. Quer durch die Stadtteile Forstfeld, Bettenhausen und Waldau führte die gefährliche Fahrt der Mercedes C-Klasse, die trotz des mit Blaulicht und Martinshorn folgenden Streifenwagens zunächst nicht anhielt. Die Flucht endete schließlich in der Breslauer Straße, wo die Polizisten den 33-Jährigen aus Kassel festnehmen konnten.

Einer Streife des Polizeireviers Ost war die vor ihr auf der Ochshäuser Straße fahrende C-Klasse gegen 20:20 Uhr aufgefallen, da der Fahrer angesichts des Streifenwagens hinter sich plötzlich Vollgas gab. Bei der anschließenden Flucht vor dem Polizeifahrzeug, das nun Anhaltesignale gab und Sondersignale eingeschaltet hatte, setzte der silberfarbene Mercedes seine gefährliche Fahrweise fort, führte riskante Überholmanöver durch und war mit bis zu 70 km/h in der 30 Zone unterwegs. Im Stadtteil Waldau fuhr die C-Klasse schließlich mittig auf der Fahrbahn, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Glücklicherweise kam hierbei niemand zu Schaden.

In der Breslauer Straße fuhr der Pkw schließlich über einen Bordstein und kam auf einer Grünfläche zum Stehen. An Ort und Stelle klickten dann die Handschellen für den 33-jährigen Mann, der einen bulgarischen Führerschein vorwies. Dieser entpuppte sich allerdings schnell als Fälschung. Da der Tatverdächtige keinen Führerschein hat, leiteten die Polizisten gegen ihn Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ein. Darüber hinaus muss er sich nun wegen “Verbotene Kraftfahrzeugrennen” und mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Sie bitten Verkehrsteilnehmer, die dem flüchtenden Pkw ausweichen mussten oder in anderer Weise gefährdet wurden, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Unfall zwischen blauem Suzuki und Fahrradfahrer – Zeugen gesucht

Kassel-Wehlheiden (ots) – Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen 26.10.2020 in der Tischbeinstraße ereignet hat, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein blauer Suzuki einen Fahrradfahrer überholt und beim Vorbeifahren touchiert, woraufhin der 46-jährige Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Der Suzukifahrer hatte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fortgesetzt, konnte aber im Anschluss ermittelt werden. Da die Beteiligten zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben machen, suchen die Ermittler nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Wie der 46-jährige Mann aus Kassel den zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichtete, war er gegen 11:40 Uhr mit seinem Rad auf der Tischbeinstraße in Richtung Kohlenstraße unterwegs. In Höhe der Haltestelle “Philosophenweg” soll ihn dann der blaue Suzuki überholt und wegen zu wenig Seitenabstands mit der rechten Fahrzeugseite touchiert haben, wodurch er zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Auch sein Schuh und sein Rucksack wurden hierbei beschädigt.

Da sich der 46-Jährige das Kennzeichen des flüchtenden Pkw gemerkt hatte, konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 84-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel, nachträglich ermittelt werden. Er bestreitet jedoch eine Beteiligung an dem Unfall. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen