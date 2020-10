BAB 3, 5 und 661: Suche nach weiteren Geschädigten der “Abseilaktionen”

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Montagmorgen 26.10.2020, ab ca. 07.00 Uhr, kam es im Rhein-Main-Gebiet zu drei Abseilaktionen von Autobahnbrücken der Bundesautobahnen 3, 5 und 661. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Personen, die bei der sich anschließenden Verkehrssituation in Unfälle verwickelt oder zu starken Brems- und/oder Ausweichmanövern gezwungen wurden.

Geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich über die Onlinewache der Polizei Hessen (www.polizei.hessen.de) zu melden.

Frankfurt-Nordend: Trickbetrug zum Nachteil einer 91-Jährigen – Fahndungsaufruf

Frankfurt-Nordend (ots)-(wie) – Am Morgen des 28.10.2020 in der Zeit zwischen 09:30 und 10:00 Uhr wurde eine 91-jährige Frau Opfer eines Trickbetrugs in ihrer eigenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Elkenbachstraße im Nordend.

Eine unbekannte Frau klingelte bei der Geschädigten und gab vor, dass sie Altenpflegerin sei. Die ältere Frau ließ sie in die Wohnung und beide unterhielten sich eine Zeit lang in der Küche. Nachdem die Frau gegangen war, fiel der 91-Jährigen auf, dass ihr Schlafzimmer durchwühlt sowie Bargeld und Schmuck mit einem Gesamtwert von etwa 3.500 Euro gestohlen wurden. Die Geschädigte kann daher nicht ausschließen, dass es einen zweiten Täter gab, der das Schlafzimmer durchwühlte, während sie durch das Gespräch abgelenkt war.

Die unbekannte Frau war etwa 160cm groß, schlank, hatte naturblonde Haare und trug eine lila Jacke mit farblich passender Mütze und eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter der 069 / 755-10300 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

November 2020: Mainzer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck November 2020: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Mainzer Landstraße November 2020: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße November 2020: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest November 2020: Hugo-Eckener Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt: Mutmaßlicher Fahrradhehler auf dem Weg nach Rumänien festgenommen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(wie) – Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr erreichte ein Zeugenhinweis die Polizei, dass ein Ford Transit mit rumänischen Kennzeichen und Anhänger, auf dem mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern geladen waren, in der Innenstadt unterwegs sei.

Eine aufmerksame Polizeistreife konnte das Fahrzeug während der Fahndung in der Seilerstraße antreffen und es kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass tatsächlich drei Fahrräder auf dem Anhänger geladen waren. Eines von diesen Fahrrädern war erst vor wenigen Tagen in Wiesbaden als gestohlen gemeldet worden.

Der Fahrer des Gespanns, ein 32-jähriger rumänischer Staatsbürger, konnte für die beiden anderen Räder keinen Eigentumsnachweis erbringen. Der Mann gab an, dass er auf dem Weg nach Rumänien war. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellte die Fahrräder sicher.

Gegen den mutmaßlichen Fahrradschlepper läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls und der Hehlerei. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt: Kontrollen – Einhaltung der Corona-Verordnung im Nordwestzentrum

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(wie) – Wegen des immer deutlicheren Anstiegs der Corona-Fallzahlen, führte das 14. Polizeirevier in den vergangenen zwei Wochen regelmäßig Kontrollen im Nordwestzentrum durch. Die Kontrollen erfolgten auch unter Einbeziehung der Stadtpolizei.

“Wir leben in besonderen Zeiten. Die Verschärfungen der Corona-Verordnung ist für uns alle ein harter Einschnitt und gerade vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen ist es wichtig, die Stadt Frankfurt bei der Einhaltung der Corona-Verordnungen tatkräftig zu unterstützen. Jeder ist bei der Bewältigung dieser Krise gefragt, nur gesamtgesellschaftlich kann sie gelöst werden”, so der Leiter des 14. Polizeireviers Thomas Schulze.

Insbesondere im Bereich der Busdurchfahrt wurde kontrolliert, nachdem vermehrt Beschwerden aufkamen, dass sich dort nur Wenige an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) halten würden.

“Das positive Fazit der Kontrollen ist, dass sich ein Großteil der Besucher des Nordwestzentrums an die Verfügung der Stadt hält und einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Diejenigen, welche keinen MNS trugen, wurden auf ihr Fehlverhalten hin angesprochen und zeigten sich einsichtig. In solchen Fällen genügte eine mündliche Verwarnung. Es kam allerdings auch vor, dass bei Uneinsichtigkeit und wiederholten Verstößen Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben wurden”, so Schulze.

Die Frankfurter Polizei wird auch weiterhin die Einhaltung der Corona-Verordnungen kontrollieren und im erforderlichen Fall auch sanktionieren.

