Sachbeschädigung an Eingangstür von Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Mittwochabend 28.10.2020 wurde bei einem Mehrfamilienhaus in der Döhlestraße in Eschwege die Hauseingangstür durch Unbekannte eingetreten. Dadurch entstand ein Schaden von 500 Euro.

Hausbewohner hatten gegen 21.10 Uhr einen lauten Knall gehört und im Anschluss die Beschädigung festgestellt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/9125-0.

Wildunfälle

(ots) – Am Mittwochmorgen 28.10.2020 um 06.00 Uhr erfasste eine 32-jährige Autofahrerin aus Wanfried ein Wildschwein, als sie auf der Landesstraße L 3244 zwischen Wanfried und Aue unterwegs war.

(ots) – Ein 56-jähriger Autofahrer aus Meinhard erfasste am Mittwochabend 28.10.2020 gegen 17.45 Uhr ein Reh, als er auf der Landesstraße L 3244 in Richtung Niederdünzebach unterwegs war. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 2.500 Euro, das Reh verendete am Unfallort.

Diebstahl von E-Scooter – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Donnerstag 29.10.2020 haben Unbekannte in dem kurzen Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr einen grauen E-Scooter der Marke Maginon, Modell “STREET one” mit dem Kennzeichen 171-HUJ im Wert von 300 Euro gestohlen.

Das Gefährt war auf dem Gelände der bft-Tankstelle in der Niederhoner Straße in Eschwege unverschlossen abgestellt, wo die Diebe ihn dann mitnahmen.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Omnibus kollidiert mit Ampel; Schaden 6.500 Euro

(ots) – Ein 37-Jähriger aus Felsberg ist am Donnerstagmorgen gegen 07.50 Uhr mit einem Omnibus beim Abbiegen von der Wallstraße in die Friedenstraße in Hessisch Lichtenau gegen eine Lichtzeichenanlage gestoßen und hat diese dabei beschädigt. Während an dem Linienbus ein Schaden von 1.500 Euro entstand, wurde bei der Lichtzeichenanlage der Schaden auf 5.000 Euro taxiert.

26.000 Euro Schaden und drei Verletzte bei Unfall auf Landstraße

(ots) – Am Mittwochmorgen 28.10.2020 kam es zu einem größeren Verkehrsunfall auf der Landesstraße L 3225 zwischen Friedrichsbrück und Hessisch Lichtenau. Zu dieser Zeit waren ein 25-Jähriger aus Kassel und ein 69-Jähriger aus Hessisch Lichtenau in ihren Autos von Friedrichsbrück kommend in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs. Als der 25-jährige nach links in einen Feld-/ Wirtschaftsweg abbiegen wollte, erkannte dies der 69-Jährige im nachfolgenden Pkw offenbar zu spät. Der 69-Jährige, der seinerseits schon zum Überholen des vorausfahrenden Pkw angesetzt hatte, prallte dann gegen das abbiegende Fahrzeug des 25-Jährigen. Der 69-jährige Verursacher kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Der 25-Jährige schleuderte in seinem Fahrzeug herum und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 25-Jährige und dessen 34-jähriger Beifahrer leicht verletzt und mit Verdacht auf HWS ins Klinikum nach Kassel verbracht. Auch der 69-Jährige klagte an der Unfallstelle über Schmerzen im Nackenbereich, wurde aber nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten später abgeschleppt werden. An den beiden Autos entstand insgesamt ein Schaden von 25.000 Euro, die in Mitleidenschaft gezogenen Verkehrszeichen bzw. Leitpfosten schlagen nochmal mit einem Schaden von 1.000 Euro zu Buche.

Die Strecke war während der Unfallaufnahme zum Teil voll gesperrt.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am frühen Mittwochabend 28.10.2020 gegen 17.30 Uhr ist ein geparkter weißer VW Up in der Mittelburgstraße von Witzenhausen beschädigt worden. Als verursachendes Fahrzeug kommt laut Zeugen eventuell ein Auslieferungsfahrzeug der Eismann-Kette in Betracht. Nach dem Unfall soll das verursachende Fahrzeug sich unerlaubt entfernt haben, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die genaue Schadenshöhe an dem geparkten Pkw ist noch nicht bekannt. Weitere Hinweise zu dem Verkehrsgeschehen nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Polizei Sontra

Parkrempler

(ots) – Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Sontra am Niedertor kam es am Donnerstagmorgen um kurz vor 10.00 Uhr zu einem Parkrempler. Eine 40-jährige Autofahrerin aus Sontra beschädigte beim Ausparken das geparkte Auto eines 62-Jährigen, der ebenfalls aus Sontra stammt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen