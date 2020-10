Kassel-Rothenditmold (ots) – Ein bislang unbekannter dunkelhäutiger Mann hat in der Nacht zu Donnerstag 29.10.2020 einen 34-Jährigen aus Kassel im Rötheweg beraubt. Das Opfer war dort gegen 0:30 Uhr zunächst von dem Mann angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Als das 34-jährige Opfer sich weigerte, soll der Täter ihm einen Stein gegen den Kopf geworfen haben, woraufhin er zu Boden ging.

Im weiteren Verlauf wurde der 34-Jährige mit einem Messer bedroht, woraufhin er schließlich seine Geldbörse aushändigte. Als Anwohner auf das Geschehen aufmerksam wurden, sei der Täter in Richtung Wolfhager Straße geflüchtet. Die Fahndung nach dem Täter führte anschließend nicht mehr zu dessen Festnahme. Der 34-Jährige war am Kopf verletzt und mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden.

Täterbeschreibung:

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 20-25 Jährigen, etwa 1,70 Meter großen Mann mit lockigen, schulterlange Haaren und schwarzer Hautfarbe gehandelt haben, der insgesamt sportlich gekleidet war und eine hellbraune Hose sowie eine Jacke trug.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

