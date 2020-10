L 525: Ellerstadt und Fußgönheim jetzt durch Radweg verbunden

Ellerstadt / Fußgönheim – Ellerstadt im Landkreis Bad Dürkheim und Fußgönheim im Rhein-Pfalz-Kreis sind jetzt durch einen Rad- und Gehweg miteinander verbunden. Das hat Verkehrsstaatssekretär Andy Becht mitgeteilt und damit den neuen Radweg offiziell für den Verkehr freigegeben.

„Das Radwegenetz in der Pfalz ist wieder ein Stück dichter und attraktiver geworden“, freut sich Verkehrsstaatssekretär Andy Becht anlässlich der Fertigstellung und Freigabe des Radweges im Zuge der L 525. „Ellerstadt und Fußgönheim gewinnen durch diese durchgängige Radwegeverbindung an Lebensqualität“, so der Staatssekretär.

Der neu gebaute Radweg hat eine Gesamtlänge von rund 1,5 Kilometern und verbindet die Orte Ellerstadt und Fußgönheim. Er ist im Großräumigen Radwegenetz des Landes Rheinland-Pfalz als regionale Ergänzung enthalten.

Die rund 493.000 Euro Baukosten werden vollständig vom Land als Baulastträger getragen. Rheinland-Pfalz setzt konsequent auf das Fahrrad als Verkehrsmittel. Zentraler Schwerpunkt der Radverkehrspolitik ist der Bau attraktiver und sicherer Radwege. Zum Jahresbeginn 2020 zählte Rheinland-Pfalz rund 945 Kilometer Radwegstrecke an Bundesstraßen, 693 Kilometer Radwege im Zuge von Landesstraßen und 289 Kilometer im Zuge von Kreisstraßen.

„Radfahrer und Fußgänger können nun sicher und bequem die Verbindung zwischen Ellerstadt und Fußgönheim nutzen. Das ist ein großer Gewinn für die Bewohner der Orte wie auch für die Touristen, die auf dem Rad die Pfalz erkunden“, sagte Verkehrsstaatssekretär Andy Becht.