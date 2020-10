Mannheim – Das Nationaltheater Mannheim stellt den Spielbetrieb vom 02. bis zum 30. November 2020 ein

Mannheim – In der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs und -chefinnen der Bundesländer von heute, 28. Oktober 2020, wurde beschlossen, u.a. Kulturinstitutionen aufgrund der steigenden Infektionszahlen erneut vorübergehend zu schließen. Das Nationaltheater Mannheim stellt damit ab Montag, den 2. November 2020 bis voraussichtlich 30. November 2020 seinen Spielbetrieb ein.

Der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel sagt: »Mit den von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen soll eine nationale gesundheitliche Notlage verhindert werden. Das inzwischen eingetretene exponentielle Wachstum der Infektionszahlen und die damit einhergehende außergewöhnlich gefährliche Situation bedürfen einer nationalen Kraftanstrengung. Obwohl wir am Nationaltheater Mannheim ein hervorragendes Sicherheits- und Hygienekonzept umsetzen, habe ich für die getroffenen Entscheidungen grundsätzlich Verständnis. Wir freuen uns darauf, unserem Publikum ab voraussichtlich 1. Dezember wieder ein sicheres Theatererlebnis bieten zu können.«

Bereits erworbene Tickets für die abgesagten Veranstaltungen werden vom Nationaltheater automatisch storniert und gegen Wert-Gutscheine getauscht, die in den kommenden Tagen postalisch oder via E-Mail an die entsprechenden Kunden versandt werden. Das Nationaltheater Mannheim bittet um etwas Geduld, da die Rückabwicklung einige Zeit in Anspruch nehmen wird.