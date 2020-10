Friedberg: Die Polizei-News

Nidda – Trickdiebe ergaunern 375 Euro

(ots) – In einem Getränkemarkt in der Straße “Am Rauner Graben” ergaunerten dreiste Diebe mehrere hundert Euro. Am Montag 26.10.2020 um 15:30 Uhr, betraten zwei Unbekannte den Markt. Einer der Diebe kaufte eine Packung Kaugummis und bat darum Geld gewechselt zu bekommen.

Durch geschicktes Verhalten ergaunerte der Dieb 375 Euro.

Der erste Unbekannte soll 30-40 Jahre alt sein und eine dunkle Hautfarbe haben.

Er trug eine Mund-Nasenbedeckung.

Zu dem zweiten Dieb liegen keine Angaben vor. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Hinweise erbittet die Polizei in Nidda unter Tel.: (06042) 964818-0

Bad Nauheim: Cube-Mountainbike gestohlen

Unbekannte Diebe stahlen von einem Abstellplatz hinter dem Haus in der Straße “Am Deutergraben” ein schwarzes Mountainbike. Zwischen Samstag (24.10.2020), 20:00 Uhr und Sonntag (25.10.2020), 10:00 Uhr zerstörten die dreisten Diebe das Kettenschloss mit dem das Bike der Marke Cube gesichert war und flüchteten mit dem Fahrrad.

Der Schaden wird mit 850 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim – Motorrad zerkratzt

Auf dem Marktplatz parkte das schwarzes Motorrad, als Unbekannte sich an der Triumpf zu schaffen machten. Am Freitag (23.10.2020), zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr zerkratzten die Unbekannten den Tank der Scrampler 1200xc. Die Vandalen hinterließen einen Schaden von 500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Bad Nauheim unter Tel: (06032) 9181-0.

Wölfersheim – Mehrere Radsätze gestohlen

Zwischen Freitag (16.10.2020), 18:00 Uhr und Dienstag (20.10.2020), 11:00 Uhr stahlen dreiste Diebe mehrere Radsätze aus einer Blechgarage in der Biedrichstraße.

Die Unbekannten verschafften sich über die Seitenwände Zugang zu der Garage.

Der Schaden wird mit 2.550 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen