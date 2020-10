Einbruch in Tattoo-Studio – Täter erbeuten 8 Tätowiermaschinen

Bad Zwesten (ots) – 24.10.2020, 17:00 Uhr bis 27.10.2020, 10:00 Uhr – Mehrere Tätowiermaschinen mit Zubehör und Bargeld stahlen unbekannte Täter aus einem Tattoo Studio in der Straße “Vor dem Tore”. In der Zeit von Samstagnachmittag bis Dienstagmorgen brachen die Täter ein Fenster des Studios auf und stiegen anschließend in die Geschäftsräume ein. Hier stahlen die Täter insgesamt 8 Tätowiermaschinen mit Zubehör und vorgefundenes Bargeld.

Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens ist nicht genau bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Einbrecher stehlen Modeschmuck und Bargeld aus Wohnung

Spangenberg (ots) – 27.10.2020, 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr – Modeschmuck und Bargeld erbeuteten unbekannte Täter gestern in der Mittagszeit bei einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße. Die Täter stiegen durch ein zuvor geöffnetes Kellerfenster in das Wohnhaus ein und begaben sich durch das Treppenhaus zur Wohnung im Erdgeschoss. Hier brachen sie die Wohnungstür auf und betraten die Wohnung.

Aus der Wohnung stahlen die Täter verschiedene Schmuckstücke und vorgefundenes Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Warnmeldung der Polizei – Aktuell vermehrt Anrufe von Falschen Polizeibeamten

Borken (ots) – Seit Dienstagmorgen 27.10.2020 kurz nach 10 Uhr häufen sich die Anrufe von angeblichen Polizisten, welche Einbrecher festgenommen haben wollen. Sie warnen die Angerufenen vor einem Einbruch bei Ihnen und fragen nach Wertgegenständen und Bargeld. Bisher haben die Angerufenen Bürger, es handelt sich zumeist um Senioren, sich nicht auf ein Gespräch eingelassen. Zudem gingen in Borken-Pfaffenhausen zwei Anrufe von angeblichen Enkel, welche eine finanzielle Notlage haben, ein.

Es ist damit zu rechnen, dass weitere Anrufe in anderen Gemeinden/Städten im Bereich des

Schwalm-Eder-Kreises eingehen.

Tipps der Polizei :

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Sprechen Sie mit Angehörigen, die Opfer werden könnten, über diese Betrugsmaschen.

Die Polizei erfragt am Telefon keine Details zu Kontodaten oder Wertgegenständen im Haus.

Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei understatten Sie Anzeige.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Beenden Sie das Gespräch mit dem Anrufer unbedingt zuvor.

