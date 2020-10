Kontrolle der AG-Poser – 1000 Fahrzeuge überprüft und 50 sichergestellt

Kassel/ Nordhessen (ots) – Eine positive Bilanz ziehen die Beamten der AG Poser der Direktion Verkehrssicherheit des Polizeipräsidiums Nordhessen, die seit Mitte Mai fortgesetzte Schwerpunktkontrollen gegen Raser und Autoposer durchführen. Insbesondere Fahrer, die andere mit unzulässigen Veränderungen an ihren Fahrzeugen und durch Lärm belästigen oder gar gefährden, hatten die fachkundigen Verkehrspolizisten bei ihren Kontrollen im Blick.

636 Verstöße bei Kontrollen auf nordhessischen Straßen

Insgesamt haben die Beamten der AG Poser auf den Straßen in Stadt und Landkreis Kassel sowie in ganz Nordhessen 945 Fahrzeuge kontrolliert und 636 Verkehrsverstöße festgestellt. Hierbei kamen auch Zivilwagen mit einer speziellen Messtechnik zum Einsatz, um Tempoüberschreitungen beweiskräftig zu dokumentieren. Zudem richteten die Verkehrspolizisten regelmäßig Geschwindigkeitskontrollstellen an verschiedenen Örtlichkeiten, insbesondere den An- und Abfahrtswegen zu bekannten Szenetreffpunkten, ein und kontrollierten mit Unterstützung des Radarkommandos der Kasseler Polizei sowie Beamten der hessischen Bereitschaftspolizei. 85 Geschwindigkeitsverstöße, davon 67 hohe Tempoüberschreitungen die Fahrverbote nach sich ziehen, sowie zwei Trunkenheitsfahrten und zwei Fahrten unter Drogeneinfluss stellten die Beamten fest.

Gegen fünf Autofahrer leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein, da sie ohne Führerschein unterwegs waren. Zwei von ihnen legten einen gefälschten Führerschein vor, was eine weitere Anzeige wegen Urkundenfälschung nach sich zog.

Darüber hinaus stellten die Beamten zahlreiche weitere Verstöße fest: 132 Anzeigen wegen Fahrzeugmängeln, 80 nicht angeschnallte Personen, 87 Fahrer mit Handy am Steuer, 32 Fahrten über rote Ampeln, acht Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, 24 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen unnötigem Lärm, zwei illegale Autorennen sowie zweimal verbotswidriges Rechtsüberholen sind das Ergebnis der Kontrollen.

Betriebserlaubnis bei 174 Fahrzeugen erloschen

Bei 174 Fahrzeugen erlosch wegen nachträglicher Veränderungen die Betriebserlaubnis. Weil 50 der Wagen sogar gravierende Veränderungen sowie nicht abgenommene Um- und Anbauten aufwiesen, wurden sie sichergestellt und im Anschluss von einem KFZ-Sachverständigen begutachtet.

Alles in allem mussten diese Fahrzeughalter neben einem Bußgeld über 135 Euro noch zusätzliche Gesamtkosten in Höhe eines vierstelligen Betrages wegen Gutachten, Abschleppung, Neuteilen,

TÜV-Abnahme und Zulassung zahlen.

Auch wenn Raser und Poser erfahrungsgemäß in der dunklen Jahreszeit keine Hochkonjunktur haben, wird die Kasseler Polizei auch weiterhin Kontrollen mit Blick auf diese Thematik durchführen.

Straßenraub – Duo überfällt 23-Jährigen

Kassel-Bettenhausen (ots) – Zwei Täter versuchten am gestrigen Dienstagabend im Kasseler Forstbachweg einen 23-Jährigen auf seinem Heimweg zu berauben. Sie hatten zunächst die Herausgabe seines Rucksacks gefordert. Als der 23-Jährige der Forderung nicht sofort nachkam, griffen die Räuber ihn an und rissen ihm den Rucksack vom Rücken. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der das Opfer leichte Verletzungen erlitt, flüchteten die Täter schließlich ohne Beute vom Tatort.

Bei der anschließenden Fahndung konnte die Polizei einen 17-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Seinem Komplizen gelang unerkannt die Flucht. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bitten nun um Hinweise auf den flüchtigen Täter.

Wie der 23-jährige Mann aus Kassel gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo schilderte, hatte sich die Tat gegen 22:15 Uhr an der Straßenecke Forstbachweg/ Kupferhammerstraße abgespielt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter dem 23-Jährigen, der zuvor an der Haltestelle “Lindenberg” ausgestiegen war, gefolgt und hatten ihn dann angegriffen.

Als das Opfer sich vehement gegen die Wegnahme des Rucksacks zur Wehr setzte, ergriff das Duo ohne Beute die Flucht in Richtung Faustmühlenweg.

Die Fahndung nach den Tätern durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte nur wenige Minuten später zur Festnahme des 17-Jährigen im Bereich “Unter dem Steinbruch”.

Sein Komplize flüchtete über die Leipziger Straße in Richtung Losse, wo sich seine Spur verliert.

Täterbeschreibung:

Etwa 18 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlank, blonde Haare, trug eine Kapuze über den Kopf, schwarz gekleidet, sprach akzentfrei Deutsch, mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Der festgenommene Jugendliche aus dem Landkreis Kassel muss sich nun wegen des versuchten Raubs verantworten. Der 17-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittler des K 35 bitten Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf den unbekannten Komplizen geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall auf ehemaliger B 83 schwer verletzt

Kassel (ots) – Bei einem Auffahrunfall auf der ehemaligen B 83, nun die L 3460, in Kassel-Waldau ist am Mittwochmittag 28.10.2020 ein 60-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf schwer, aber nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt worden. Er war an einer Ampel mit einem Lkw auf einen Sattelzug aufgefahren. Dabei war sein Fahrzeug so stark beschädigt worden, dass die alarmierte Feuerwehr ihn daraus befreien musste. Anschließend brachten ihn die Rettungskräfte in ein Kasseler Krankenhaus.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Unfall gegen 12:20 Uhr. Der 60-Jährige war mit einem Lkw von Fuldabrück kommend in Richtung des Platzes der Deutschen Einheit unterwegs. In Höhe der Nürnberger Straße musste der vorausfahrende 51-jährige Sattelzugfahrer bremsen, da die dortige Ampel auf Rot schaltete. Dies erkannte der 60-Jährige aus noch unbekannten Gründen nicht rechtzeitig und fuhr auf den bereits stehenden Sattelzug auf. Bei dem Unfall war sein Lkw so stark beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musst. Der 51-Jährige blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten erforderten eine Sperrung der Fahrbahn in Richtung Kasseler Innenstadt bis 14:20 Uhr, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Moosgrüner Kleinwagen überholt auf Gleisen und bremst Straßenbahn aus – Unfallflucht

Kassel-Niederzwehren (ots) – Einen Unfall verursachte am gestrigen Dienstagmorgen ein moosgrüner Kleinwagen, der auf der Frankfurter Straße auf dem Gleiskörper eine fahrende Straßenbahn überholte, vor ihr einscherte und plötzlich stark abbremste. Der Fahrer der Bahn konnte trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Der Kleinwagen flüchtete anschließend unerkannt von der Unfallstelle.

Wie die zur Unfallstelle gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war die Straßenbahn gegen 09:35 Uhr auf der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt gefahren. Der 50-jährige Fahrer schilderte, dass der grüne Pkw die Bahn kurz vor der Einmündung Usbeckstraße auf dem Gleiskörper links überholt hatte. Plötzlich scherte der Kleinwagen knapp vor der Straßenbahn ein und bremste stark ab, woraufhin das Schienenfahrzeug auf den Pkw auffuhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Pkw offenbar nach links in die Usbeckstraße abbiegen. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Verursacher in unbekannte Richtung davon. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der moosgrüne Kleinwagen, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist, dürfte nach Einschätzung der Polizeibeamten im Heckbereich beschädigt sein.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrer, dem Fahrzeug oder zum Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

