Diebstahl von Zigarettenautomat in Weißenborn scheitert – Polizei sucht Zeugen

In Weißenborn haben Unbekannte in der Straße Sandhöfe / In der Aue versucht, einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand zu hebeln. Offenbar wurden die Täter aber gestört, da die Tat nicht vollendet wurde. Tatzeit könnte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch etwa gegen 02.45 Uhr gewesen sein. Hinweise in dem Fall nehmen die Beamten der Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Kennzeichendiebstahl – Polizei sucht Zeugen

(ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 20.00 und 07.00 Uhr, haben Unbekannte von einem Pkw Opel die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-AB 273 im Wert von 25 Euro entwendet. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht im Höhenweg in Eschwege, Höhe Haus Nr. 84, geparkt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfälle

(ots) – Am Dienstagabend gegen 19.45 kollidierte eine 51-jährige Autofahrerin aus Weißenborn mit einem Wildschwein. Die Frau war mit ihrem Pkw auf der Landessstraße L 330 von Oberdünzebach in Richtung Weißenborn unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Das Wildschwein war sofort tot, am Auto der Frau entstand ein Schaden von 8.000 Euro. Zudem wurde noch ein Leitpfosten mit einem Schaden von 100 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

(ots) – Auf der B 249 zwischen Eschwege und Wanfried kollidierte der 57-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter aus Sangershausen am frühen Mittwochmorgen um 04.10 Uhr mit einem Wildschwein.

Dabei entstand ein Schaden von 1.200 Euro.

(ots) – Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Witzenhausen erfasste um kurz nach 06.00 Uhr am heutigen Mittwochmorgen eine 27-jährige Autofahrerin aus Homberg (E.) einen Waschbären, als sie auf der Bundesstraße B 80 von Hedemünden in Richtung Witzenhausen unterwegs war.

Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 2.500 Euro.

Diebstahl von Möbeltresor aus Geschäft – Polizei sucht Zeugen

Aus einem Geschäft für Tierbedarf in der Niederhoner Straße in Eschwege wurde offenbar ein Möbeltresor aus einem unverschlossenen Büroraum entwendet. Die Beamten der Polizei in Eschwege wurden am Dienstagabend um kurz nach 19.00 Uhr zur besagten Örtlichkeit gerufen und nahmen eine Anzeige wegen Diebstahls auf.

Zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr müssen sich die unbekannten Täter unbemerkt Zugang zu dem Büro im hinteren Bereich des Geschäfts verschafft und dann den unbefestigten Tresor aus einem unverschlossenen Schrank gestohlen haben. Der Stehlschaden wird mit 250 Euro angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Trunkenheitsfahrt – Ermittlungen gegen 62-jährigen Autofahrer

Zwischen Oberrieden und Lindewerra ist einer Streife der Bundespolizei Kassel am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit auffälliger Fahrweise aufgefallen, der auf der Werrabrücke unterwegs war. Die Bundespolizisten riefen dann die Beamten der Polizei in Eschwege zur Kontrolle hinzu.

Bei der Verkehrskontrolle wurde der 62-jährige Autofahrer auch einem Atemalkoholtest unterzogen. Dieser ergab bei dem aus Bad Sooden-Allendorf stammenden Autofahrer einen Wert von 1,13 Promille, so dass im Anschluss noch eine Blutentnahme durchgeführt werden musste.

Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Polizei Sontra

Unbekannte beschädigen Dachrinne – Polizei sucht Zeugen

In Ringgau-Datterode haben unbekannte Täter am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr die Dachrinne an einem Werkstattgebäude mutwillig beschädigt. Die Tat geschah in der Leipziger Straße. Hier zogen die Täter offenbar mit einem Gartenwerkzeug o.ä. die Dachrinne vom Gebäude herunter und verursachten dadurch einen Schaden von ca. 300 Euro.

Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Trickdiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots) Am Dienstagnachmittag ereignete sich in einem Lebensmittelgeschäft in Bad Sooden-Allendorf offenbar ein Trickdiebstahl, bei dem unbekannte Täter 160 Euro erbeuteten.

Nach jetzigem Kenntnisstand betrat gegen 15.50 Uhr ein Mann den Lebensmittelmarkt in der Weinreihe und verwickelte zwei Verkäuferinnen in ein offenbar fingiertes Verkaufsgespräch. Der Unbekannte hatte sich zuvor einen Einkaufkorb genommen und einige Lebensmittel hineingetan, fragte dann aber noch nach weiteren Lebensmitteln.

Das Gespräch zwischen den Verkäuferinnen und dem Mann dauerte aufgrund von sprachlichen Verständnisschwierigkeiten mehrere Minuten die offensichtlich ausreichten, so dass ein weiterer Täter unbemerkt das Geschäft betreten und in einem angrenzenden Büroraum lange Finger machen konnte.

Schließlich verließ der vermeintliche Kunde dann doch das Geschäft, ohne etwas zu kaufen. Als eine Verkäuferin dann gegen 16.00 Uhr in dem Büro etwas zu erledigen hatte, bemerkte die Frau, dass aus einem Schrank und einem darin befindlichen Tresor etwa 160 Euro Bargeld fehlten. Die ermittelnden Beamten gehen daher davon aus, dass der Kunde nur dazu da war, die Verkäuferinnen abzulenken, so dass ein weiterer Täter ungestört agieren konnte.

Die Verkäuferinnen beschreiben den ablenkenden Täter als einen ca. 180-182 cm großen Mann von kräftiger Statur, ca. 40 Jahre alt, mit kurzen, glatten, dunklen Haaren. Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 oder die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Trickdiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in einem Modegeschäft in Witzenhausen ein Trickdiebstahl, bei dem zwei unbekannte Täter 195 Euro erbeuteten. Um kurz nach 15.00 Uhr betrat zunächst ein Täter das Geschäft in der Brückenstraße und verwickelte die dortige Verkäuferin in ein fingiertes Verkaufsgespräch.

Der Täter lockte die Frau dabei in den hinteren Bereich des Geschäftes, so dass unbemerkt ein zweiter Täter das Geschäft betreten und aus der unverschlossenen Kasse 195 Euro entwenden konnte.

Danach verließ dieser Täter sofort wieder das Geschäft. Kurz darauf unterbrach dann auch der angebliche Kaufinteressent das Gespräch mit der Verkäuferin und verließ das Geschäft in dem er vorgab, telefonieren zu müssen.

Später stellte die Verkäuferin dann den Verlust des Geldes fest.

Nach den Angaben der Verkäuferin handelte es sich bei dem Täter, der das Kaufinteresse vortäuschte, um einen ca. 180 cm großen Mann mit schlanker / sportlicher Statur,

Drei-Tage-Bart und südländischem Aussehen. Der Mann trug außerdem eine beige Capy.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen