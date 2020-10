Kreis Bergstraße

Viernheim: Verkehrssünder auf Autobahn gestoppt / Zivilfahnder ahnden Geschwindigkeitsverstöße

Viernheim – Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen führten

am Dienstagmittag (27.10.) Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn 659 bei

Viernheim durch.

Hierbei stoppten die Fahnder drei Verkehrssünder, die in der 100er Zone zu

schnell gefahren sind. Neben einer 46-Jährigen, die 33 km/h zu viel auf dem

Tacho hatte, stoppten die Ordnungshüter auch einen 20 Jahre alten Wagenlenker,

der auf dem Streckenabschnitt mit 132 km/h unterwegs war. Spitzenreiterin war

eine 33-Jährige aus dem Kreis Bergstraße. Hier ergab eine Messung 136 km/h in

der 100er Zone.

Gegen die drei kontrollierten Personen leiteten die Beamten ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie werden alle mit einem Punkt in Flensburg

sowie einer Geldbuße in Höhe von 120 Euro rechnen müssen.

Darmstadt

Darmstadt: Jugendliche randalieren in Grafenstraße / Zwei junge Männer nach Zeigen des Hitlergrußes festgenommen

Darmstadt – Beamte der Polizeistation Darmstadt-Dieburg haben am späten

Dienstagabend (27.10.) zwei junge Männer nach dem Rufen von Naziparolen und dem

Zeigen des Hitlergrußes vorläufig festgenommen. Zeugen hatten gegen 23.30 Uhr

die Polizei alarmiert, nachdem ihnen sechs Jugendliche im Bereich der

Grafenstraße randalierend aufgefallen waren, die dort mehrerer Blumenkübel sowie

Dixi-Toiletten umwarfen. Im Zuge der sofort einleiteten Fahndung trafen die

Streifenbesatzungen auf eine sechsköpfige Gruppe Jugendlicher, darunter zwei von

Zeugen beschriebene junge Männer, die zudem Naziparolen gegrölt und den

Hitlergruß gezeigt haben sollen. Die Ordnungshüter nahmen die 15 und 19 Jahre

alten Tatverdächtigen fest. Der 15-jährige Wiesbadener, der 19-jährige

Darmstädter und ihre vier weiblichen Begleiterinnen wurden zur Wache gebracht.

Das männliche Duo wird sich jetzt wegen des Verdachts des Verwendens von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten

müssen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden alle ihren

Erziehungsberechtigten übergeben. Ersten Erkenntnissen zufolge ist durch das

Umwerfen der Kübel und Toiletten kein Sachschaden entstanden.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Kripo ermittelt nach Einbruch in Zweifamilienhaus / Täter flüchten ohne Beute

Dieburg – Nach dem Einbruch in ein Zweifamilienhaus am Dienstagabend

(27.10.) in der Weimarer Straße hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die

weiteren Ermittlungen übernommen. Aufmerksame Nachbarn hatten gegen 20.30 Uhr

die Polizei alarmiert, nachdem sie zwei verdächtige Personen und den Schein von

Taschenlampen auf dem Grundstück wahrnahmen. Noch vor Eintreffen der Beamten

traten die Täter zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung an. Ersten

Erkenntnissen zufolge haben die Kriminellen keine Beute gemacht. Es war ihnen

jedoch gelungen, gewaltsam in das Anwesen einzusteigen. Damit verursachten sie

einen Schaden von rund 300 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den

Flüchtenden verlief bislang ohne Ergebnis. Sachdienliche Hinweise nimmt das

Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Pfungstadt: Katalysator ausgebaut / Zeugen gesucht

Pfungstadt – Am Dienstagvormittag (27.10.) gegen 11 Uhr ist der Diebstahl

von zwei Katalysatoren entdeckt und die Polizei informiert worden. Die

Auspuffanlagen waren von den noch unbekannten Tätern aus zwei VW-Fahrzeugen

entwendet worden, die auf einem Parkplatz in der Mainstraße abgestellt waren.

Wie lang die Tatzeit zurückreicht, ist bislang noch nicht bekannt. Die

Schadenssumme wird auf rund 240 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die

Darmstädter Kripo (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Groß-Gerau

Groß-Gerau: 20-jährige Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Am Dienstagmittag (27.10.), gegen 14.15 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Henry-Dunant-Straße und Wilhelm-Seipp-Straße ein Unfall zwischen einer 20-jährigen Radfahrerin und einer 37 Jahre alten Wagenlenkerin.

Die 37-Jährige war mit ihrem BMW auf der Henry-Dunant-Straße in Richtung Wilhelm-Seipp-Straße unterwegs. Gerade als sie nach links in diese einbiegen wollte, übersah sie nach jetzigem Stand die von links kommende Radfahrerin. Die 20-Jährige befuhr den dortigen Fahrradschutzstreifen in Fahrtrichtung Europaring. Ersten Erkenntnissen zufolge, zog sich die 20 Jahre alte Radlerin bei dem Aufprall schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrrad und am BMW entstanden Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Gernsheim: Mit Fahrrad vor Polizei geflüchtet – 16-Jähriger vorläufig festgenommen und Drogen sichergestellt

Nachdem ein 16-Jähriger am Dienstagabend (27.10.) vor einer Polizeistreife in der Riedstraße flüchtete, konnte er im Anschluss von den Ordnungshütern vorläufig festgenommen werden.

Weil der 16-Jährige gegen 20 Uhr ohne Licht mit seinem Fahrrad unterwegs war, beabsichtige die Polizeistreife ihn zu kontrollieren. Gerade als die Beamten die Anhaltesignale einschalteten, flüchtete er durch die Innenstadt und versuchte sich offenbar der Kontrolle zu entziehen. Im Rahmen der Flucht stürzte der junge Radler, woraufhin die Beamten den 16-Jährigen vorläufig festnahmen. Bei den weiteren Maßnahmen stießen die Ordnungshüter auf rund 10 Gramm Marihuana, welches sie beim 16-Jährigen auffanden und im Anschluss sicherstellten. Der junge Mann musste die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten, wo er nach Beendigung der Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben wurde.

Ob der 16-Jährige wegen den mitgeführten Drogen vor der Polizei flüchtete, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Bischofsheim: Zigarettenautomat im Visier Krimineller Wer kann Hinweise geben?

Ein Zigarettenautomat in der Hans-Dorr-Allee rückte in der Nacht zum Mittwoch (28.10.) in das Visier zwei Krimineller.

Als Anwohner gegen 3.30 Uhr sahen, wie zwei unbekannte Männer mit einer Flex am dortigen Automaten hantierten, meldeten sie den Vorfall umgehend der Polizei. Kurz darauf sollen die dunkel gekleideten Männer in Richtung Parkanlage geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Der Zigarettenautomat hielt den Aufbruchsversuchen stand. Dennoch hinterließen die Unbekannten einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer Hinweise zu den Flüchtigen geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.