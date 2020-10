Ins Gesicht geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag gegen

17:15 Uhr in der Eisenbahnstraße unterwegs waren und vor dem Restaurant Saigon

eine Beobachtung gemacht haben.

Einer 31-jährigen Frau wurde von einem unbekannten Täter mit der Hand ins

Gesicht gefasst und in Richtung Boden gestoßen. Sie konnte sich abfangen und

wurde nicht verletzt. Anschließend soll der junge Mann sie eine Weil angestarrt

haben und dann in Richtung Stadtmitte weggelaufen sein.

Über den Grund der Attacke konnte die Frau nichts sagen. Die 31-Jährige, gab an,

den Täter nicht zu kennen. Sie beschrieb ihn als 16 bis 18 Jahre alt, ungefähr

1,65 bis 1,70 Meter groß. Er hatte dunkelbraune, licht gelockte Haare,

dunkelbraune Augen, eine helle Haut, einen leichten Oberlippenbart, eingefallene

Wangen und war von schmaler Figur. Er trug einen grauen Kapuzenpullover.

Weitere Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter Telefon 0631 369-2050

entgegen. |elz

Positives Fazit zum Lichttest-Tag

Westpfalz (ots) – Ein positives Fazit zieht das Polizeipräsidium Westpfalz zum

Lichttest-Tag 2020. Alle Dienststellen des Präsidiums haben sich an der

Verkehrssicherheitsaktion beteiligt und am Dienstag in ihren jeweiligen

Zuständigkeitsbereichen Fahrzeugkontrollen durchgeführt.

Über den Tag verteilt zu unterschiedlichen Uhrzeiten und an den verschiedensten

Örtlichkeiten nahmen die Einsatzkräfte eine Vielzahl an motorisierten Fahrzeugen

ins Visier, um zu prüfen, ob die Beleuchtungseinrichtungen funktionieren, und

eventuelle Mängel aufzudecken. Insgesamt gab es nur wenig zu beanstanden.

Fahrzeuge, an denen beispielsweise Lampen ausgefallen waren, nicht richtig

funktionierten oder fehlten, wurden bemängelt und die jeweiligen Fahrer

aufgefordert, die Mängel umgehend zu beseitigen.

Hintergrund der alljährlichen Verkehrssicherheitsaktion: Gerade in der jetzt

beginnenden „dunklen Jahreszeit“ ist eine funktionierende Beleuchtung im

Straßenverkehr unverzichtbar. Wer bei Dunkelheit, trübem Wetter und schlechter

Sicht mit mangelhafter Beleuchtung unterwegs ist, erhöht damit das Unfallrisiko

und gefährdet sowohl sich selbst als auch andere.

Noch bis Ende Oktober können Verkehrsteilnehmer die Licht-Test-Aktion der

Deutschen Verkehrswacht (DVW) und des Zentralverbandes Deutsches

Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) nutzen. Meisterbetriebe der Kfz-Innung in ganz

Deutschland überprüfen dabei die Beleuchtungseinrichtung an Pkw und

Nutzfahrzeugen. Kleine Mängel werden in der Regel sofort und kostenlos behoben.

Nötige Ersatzteile und umfangreiche Einstellarbeiten müssen bezahlt werden. Wenn

alles in Ordnung ist, erhält das Fahrzeug die neue Licht-Test-Plakette 2020.

|cri

Haftbefehl vollstreckt und neue Anzeige kassiert

Kaiserslautern (ots) – Um einen Haftbefehl zu vollstrecken, sind Polizeibeamte

am Dienstagmittag zu einer Wohnung im Stadtteil Erlenbach ausgerückt. Der

35-jährige Beschuldigte war wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu

einer Geldstrafe in Höhe von mehreren tausend Euro verurteilt worden. Weil er

den Betrag nicht bezahlte und auch nicht auf entsprechende Aufforderungen

reagierte, kam es zum Haftbefehl.

Der Mann wurde zu Hause angetroffen und festgenommen. Während der Maßnahme

entdeckten die Einsatzkräfte auf dem Wohnzimmertisch ein Tütchen mit Tabletten,

bei denen es sich um Ecstasy handeln dürfte. Darauf angesprochen, ob er weitere

Betäubungsmittel in der Wohnung hat, händigte der 35-Jährige eine

Nasensprayflasche mit Amphetaminresten aus. Weitere relevante Gegenstände wurden

nicht gefunden.

Weil der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er

mitgenommen und ins nächste Gefängnis gebracht. Er verbüßt nun eine

Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen. Parallel wird gegen ihn erneut wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |cri

Dreijährige Ausreißerin…

Kaiserslautern (ots) – Ein dreijähriges Mädchen ist am Dienstagnachmittag seiner

Mutter ausgebüxt. Unbemerkt von der 32-jährigen Frau, verließ die Kleine die

Wohnung im Stadtgebiet und machte einen „Spaziergang“.

Eine Passantin entdeckte das Mädchen kurz vor 15 Uhr und brachte es ins

Stadtteilbüro Grübentälchen. Dort puzzelte es eifrig, bis seine Mutter ausfindig

gemacht werden konnte.

Als die 32-Jährige ihre Tochter abholte, fielen sich die beiden sofort um den

Hals… |cri

Ware bestellt und bezahlt aber nicht erhalten

Kaiserslautern (ots) – Auf einen sogenannten „Fake-Shop“ im Internet ist ein

Mann aus dem Stadtgebiet hereingefallen. Wie der 40-Jährige über die

Online-Wache bei der Polizei anzeigte, hatte er über einen Internetshop einen

Staubsauger-Roboter bestellt und das Geld auf das angegebene Konto (mit

ausländischer IBAN-Länderkennung) überwiesen.

Weil es danach zu „Unstimmigkeiten“ bei dem Verkaufsgeschäft kam, fing der

40-Jährige an, selbst zu recherchieren – und fand dabei heraus, dass es sich bei

der Seite im Internet, die den Roboter angeboten hatte, um einen Fake-Shop

handelt.

Der Mann erstattete daraufhin Anzeige; die Ermittlungen laufen.

Unsere Empfehlung: Bei Geschäften im Internet ist generell Vorsicht geboten!

Besonders aufmerksam sollte man werden, wenn das angebotene „Schnäppchen“ allzu

verlockend ist, also ein hochwertiger Gegenstand zu überdeutlich reduziertem

Preis angeboten wird. Solche Angebote sollten besonders gründlich geprüft

werden. Dazu gehört beispielsweise auch, selbst zu recherchieren, wo der Shop

seinen Sitz hat (Impressum), ob er seriös ist, ob es eventuell Bewertungen

darüber in anderen Foren gibt. Bei Shops, die zwar eine Adresse im Inland

angeben, ihre Bankverbindung aber im Ausland (- zu erkennen an den

entsprechenden IBAN-Länderkennungen-) gilt erhöhte Vorsicht! |cri

Diebstahl aus Holzernte-Maschine

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Diebe haben zwischen Donnerstag, 22.

Oktober und Dienstag, 27. Oktober die Abgelegenheit eines Waldstücks in Sembach

genutzt.

Die Täter machten sich an der dort abgestellten Holzernte-Maschine zu schaffen

und entwendeten Werkzeug aus den Seitenfächern der Maschine, sowie zwei

Fahrzeugbatterien. Zusätzlich zapften sie circa 300 Liter Diesel aus dem Tank

ab.

Alle Fächer sowie der Tank waren mit Vorhängeschlössern gesichert. Diese haben

die Diebe wahrscheinlich mit einem Bolzenschneider durchtrennt.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind zwischen Donnerstag, 19 Uhr und

Dienstag, 14:30 Uhr Personen oder Fahrzeuge im Wald in Sembach aufgefallen? Wer

hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |elz

Polizei sucht weißen Lkw

Kreis Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls am Dienstag kurz vor 16 Uhr auf

der Landstraße von Schallodenbach nach Mehlbach sucht die Polizei den Fahrer

eines weißen Lkws.

Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem BMW die Straße aus Schallodenbach kommend in

Richtung Mehlbach. In einer Kurve kam ihm nach eigenen Angaben ein weißer Lkw

entgegen. Dieser fuhr zu weit mittig auf der Fahrbahn, so dass er nach rechts

ausweichen musste und die Leitplanke streifte. An dem BMW entstand ein noch

nicht bezifferter Sachschaden.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht und

bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem

Fahrer beziehungsweise zu dem Lkw geben? Zeugen, die Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Scheibe am Auto eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben von Montag auf Dienstag in der

Käthe-Kollwitz-Straße einen Pkw beschädigt. Die Täter schlugen die hintere

Scheibe auf der Beifahrerseite des weißen Mazdas ein.

Gestohlen wurde – nach den bisherigen Erkenntnissen – aus dem Innenraum nichts.

Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Pkw war zwischen 21 und 8 Uhr

in Höhe des Hauses Nummer 9 abgestellt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es

bislang nicht.

Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich unter Telefon 0631

369-2250 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern melden. |elz