Göllheim: LKW kracht in Leitplanke – A 63 gesperrt

Dreisen – Vollsperrung auf der A 63 am Mittwoch Nachmittag: Auf dem Streckenabschnitt zwischen Dreisen und Kirchheimbolanden geriet ein in Polen zugelassener Tankzug der mit Wein beladen war, aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke.

Auf eine Strecke von rund hundert Meter schlitterte er an ihr entlang, bis er schließlich auf die Seite kippte. Der Fahrher des Lastkraftwagens wurde hierbei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Bei der Kollision mit der Mittelleitplanke riss einer der Kraftstofftanks auf und Dieselkraftstoff lief aus.

Während Einheiten der Feuerwehren aus Kirchheimbolanden und Göllheim versuchte die Leckage abzudichten und den 700 Liter Tankinhalt des Dieselkraftstoffes abzupumpen, hatten anderen Feuerwehren aus der Region alle Hände voll zu tun. Weil der Treibstoff in die Oberflächenentwässerung der Autobahn geriet, die letztlich in die Pfrimm führt, wurden an den markanten Stellen entsprechende Ölsperren aufgebaut. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten, die sich über mehrere Stunden hinzogen, musste die A 63 in beide Richtungen gesperrt werden.