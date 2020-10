Bad Dürkheim: Kein Dürkheimer Advent 2020

Bad Dürkheim – In der Stadtratssitzung am gestrigen Dienstagabend wurde beschlossen, dass es in diesem Jahr keinen Dürkheimer Advent geben wird. Die derzeit hohe Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus veranlasste den Rat zu der Entscheidung, den Weihnachtsmarkt 2020 in Bad Dürkheim nicht durchzuführen.

„Aber wir werden trotzdem dafür sorgen, dass die Innenstadt schön beleuchtet ist und ein vorweihnachtliches Flair bietet. Außerdem werden wir aus dem Budget des Weihnachtsmarktes das Einkaufen in der Dürkheimer Innenstadt zusätzlich bewerben“ erläuterte Bürgermeister Christoph Glogger. Die Stadt habe zwar im Vorfeld die Durchführung des Dürkheimer Advents vorbereitet, allerdings nur für den Fall, dass die Infektionszahlen auf niedrigem Niveau geblieben wären. So wurde der Weihnachtsmarkt bereits in der Wurstmarkt- und Festausschusssitzung am 30. September thematisiert, die Entscheidung über die Durchführung hatte man sich jedoch für die gestrige Stadtratssitzung aufgehoben.