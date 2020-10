Mannheim: Unfall zwischen Schulbus und Straßenbahn; Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim – Durch einen Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einer Straßenbahn auf der Waldhofstraße, Einmündung Alphornstraße, kommt es seit 16.30 Uhr zu erheblichen Behinderungen.

Der Schienenverkehr ist blockiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Verletzte. Der Schulbus transportiert zum Unfallzeitpunkt keine Schüler.

Mannheim-Innenstadt: Streit vor Gaststätte eskaliert – 40-Jähriger greift 29-Jährigen mit Messer an – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt – Am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr gerieten mehrere

Gäste vor einer Gaststätte im Quadrat S 1 aus bislang unbekannten Gründen in

einen Streit. Es kam daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der

ein 40-Jähriger seinen 29-jährigen Kontrahenten mit einem Messer bedroht und

angegriffen haben soll. Der 29-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die

Polizei nahm den 40-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und brachte ihn zum

Revier. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang

geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt,

Tel.: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Herzogenried: Geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Herzogenried – In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte

ein unbekannter Autofahrer, offenbar beim Ein- oder Ausparken, auf einem

Parkplatz im Stadtteil Herzogenried einen geparkten Opel. Der Fahrer des Opel

hatte sein Fahrzeug am Montagabend, gegen 19.45 Uhr auf dem Parkplatz einer

Sportanlage in der Straße „Zum Herrenried“ abgestellt. Als er am nächsten Mittag

gegen 13.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der

Außenspiegel sowie die linke Fahrzeugseite beschädigt war. Der entstandene

Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf einen Verursacher des Unfalls konnten bislang nicht erlangt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0

zu melden.

Mannheim-Seckenheim: Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet mehrere Reiter

Mannheim-Seckenheim – Ein rücksichtsloser Autofahrer gefährdete am

Dienstagmorgen im Stadtteil Seckenheim vier Reiter. Die vier Reiter, erfahrene

Reitjockeys mit Rennpferden, waren in Begleitung eines Rittführers und zwei

weiteren Begleitpersonen am rechten Fahrbahnrands des Holzwegs in Richtung

„Unterer Dossenwald“ unterwegs als sich diesen von hinten, aus Richtung

Autobahnbrücke kommend, ein Auto mit hoher Geschwindigkeit näherte. Der

Rittführer signalisierte dem Autofahrer, seine Geschwindigkeit wegen der

voranreitenden Pferde zu reduzieren. Dieser ignorierte die Aufforderung des

Rittmeisters jedoch und raste mit unverminderter Geschwindigkeit in knappem

Abstand an den Reitern vorbei. Hierdurch gerieten die Pferde in Panik und ein

Pferd machte dabei einen Satz nach rechts ins Gebüsch. Dessen Reiter wurde

abgeworfen, er konnte das Pferd jedoch im Zaum halten, sodass weder Pferde noch

Reiter zu Schaden kamen. Der Autofahrer setzte seinen Weg unbeeindruckt fort und

stellte das Fahrzeug schließlich am rechten Fahrbahnrand, gegenüber der Einfahrt

einer ortsansässigen Spedition, ab.

Weitergehende Ermittlungen ergaben zwischenzeitlich, dass das Fahrzeug vom

19-jährigen Bruder der Fahrzeughalterin geführt worden war. Gegen ihn wird nun

wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Mannheim-: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall

Mannheim-Gartenstadt – Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am

Dienstagmorgen im Stadtteil Gartenstadt. Ein 40-jährige Frau war kurz nach acht

Uhr mit ihrem Mercedes GLE auf der Lampertheimer Straße in Richtung Käfertaler

Wald unterwegs. Beim Einparken vor einer Bäckerei verwechselte sie das Gaspedal

mit der Bremse und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf einen vor der Bäckerei

aufgestellten Fahrradständer, wodurch ihr Fahrzeug schließlich auf die

Fahrerseite kippte und auf dem Rad- und Fußweg liegen blieb. Zudem wurde ein

Pfosten mit einer Leuchtreklame umgeknickt. Die Fahrerin des Mercedes wurde

durch Ersthelfer durch den Kofferraum aus dem Fahrzeug gerettet. Sie kam mit dem

Schrecken davon und blieb unverletzt.

Zunächst musste die Leuchtreklame abgeflext werden, bevor das Fahrzeug auf die

Räder gestellt und anschließend abgeschleppt werden konnte. Der Sachschaden wird

auf fast 50.000 Euro geschätzt.

Nachtragsmeldung zu gestern Abend

Mannheim-Wallstadt: LKW-Vollbrand auf der A6, Fahrbahn gesperrt – Erstmeldung

Mannheim-Wallstadt, BAB 6 – Kurz vor 18 Uhr meldeten mehrere

Verkehrsteilnehmer einen brennenden LKW auf der A6 auf dem Standstreifen

zwischen dem Kreuz Mannheim und dem Viernheimer Kreuz. Nach ersten Erkenntnissen

geriet das Fahrzeug im Bereich des Führerhauses während der Fahrt in Brand und

griff dann auf den Anhänger über. Als der Fahrer des LKWs dies bemerkt hatte,

hielt er sofort an. Da er Rauchgas einatmete befindet er sich derzeit

vorsorglich in medizinischer Behandlung. Die Berufsfeuerwehr Mannheim,

Rettungsdienst und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Es kommt nach

wie vor zu starker Rauchentwicklung. Die Fahrbahnen zwischen den Autobahnkreuzen

Mannheim und Viernheim sind zwecks Nachlösch-und Aufräumarbeiten weiterhin in

beide Richtungen voll gesperrt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es

kommt zu Rückstau in beiden Richtungen.

Mannheim-Wallstadt, BAB 6 – 2. Meldung

Mannheim-Wallstadt, BAB 6 – Nach Brand eines LKW-Zuges im Bereich

Mannheim-Wallstadt ist die Fahrbahn zwischen dem ABK Viernheim und ABK Mannheim

in Richtung Heilbronn wieder frei befahrbar. Der Fahrer des LKW-Zuges wurde nach

ambulanter medizinischer Behandlung vor Ort entlassen. Der Schaden an LKW und

Anhänger wird auf ca. 130.000 Euro geschätzt. Der Verkehr in Richtung Frankfurt/

Saarbrücken wird momentan entgegen der Fahrtrichtung zum ABK Mannheim

ausgeleitet. Die Bergungsmaßnahmen werden noch bis in die frühen Morgenstunden

fortdauern.

Mannheim-Wallstadt, BAB , Bergungsmaßnahmen nach LKW-Brand, 3. Meldung

Mannheim-Wallstadt, BAB 6 – Die Bergungsmaßnahmen nach Brand eines

LKW-Zuges im Bereich der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem

Autobahnkreuz Viernheim sind beendet. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn

Mannheim-Saarbrücken ist aufgehoben. Die Brandursache ist weiterhin unbekannt.