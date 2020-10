Brühl / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Elektro Caddy von Baustelle

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in

der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zugang zu einem Baustellengelände

in der Straße „An den Werften“ und entwendeten einen elektrischen Caddy. Hierbei

handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke EZGO, dunkelgrün, mit einem seitlich

angebrachten Werbeaufdruck der Firma Knödler electronic solutions ohne Zulassung

für den Straßenverkehr. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1500 Euro

geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/833970 in Verbindung zu setzen.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 73-jähriger Mann wird Opfer eines Trickdiebs – Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 73-jähriger Mann wurde am

Montagnachmittag in Schriesheim Opfer eines trickreichen Diebs. Der Mann wurde

gegen 13.45 Uhr von einem Unbekannten vor einem Lebensmittelmarkt in der

Bismarckstraße angesprochen und nach der Nummer einer örtlichen

Krankenkassenfiliale gefragt. Der Senior öffnete daraufhin seine Geldbörse, um

auf seiner Krankenkassenkarte nach der Rufnummer zu sehen. Dabei stand der

Unbekannte vor ihm, hielt einen Stadtplan in der Hand und verdeckte damit die

Sicht auf die Geldbörse seines Opfers. Beim Weggehen bemerkte der 73-Jährige,

dass in seiner Geldbörse einige Geldscheine fehlten und der Unbekannte diese in

der Hand hielt. Er folgte dem Dieb noch, musste die Verfolgung allerdings

altersbedingt abbrechen.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 35 Jahre alt

Ca. 175 cm groß

Süd- oder südosteuropäisches Erscheinungsbild

Gepflegtes Äußeres

Sprach gebrochen Deutsch

Trug einen grau-blauen Anzug

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin erkennt „falsche Polizeibeamte“ und verständigt die Polizei – Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am

Dienstag, gegen 12:30 Uhr, in die Wohnung einer Seniorin zu gelangen, indem sie

sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben. Die Täter sprachen die Frau in der

Boschstraße an, zeigten einen gefälschten Dienstausweis der Kriminalpolizei vor

und fragten unter dem Vorwand, dass in der näheren Umgebung eingebrochen wurde

und sie nach dem Rechten sehen wollten, ob sie die Wohnung der Seniorin betreten

dürften. Die Frau erkannte die Masche und verständigte die Polizei, worauf die

Beschuldigten flüchteten. Eine eingeleitete Sofortfahndung verlief negativ.

Die Täter konnten durch die Seniorin wie folgt beschrieben werden:

1 TV: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 178 cm groß, dunkle Haare, südländisches

Erscheinungsbild, mit dunkler Jacke bekleidet. Er trug einen Mund-Nasenschutz.

2 TV: männlich, ca. 40 Jahre als, ca. 170 cm, dunkle Haare, südländisches

Erscheinungsbild. Dieser trug ebenfalls eine Maske.

Beide Personen sprachen Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten,

mit dem Polizeiposten Eppelheim unter der Nummer 06221/766377 telefonisch

Kontakt aufzunehmen.

Die Polizei warnt an dieser Stelle noch einmal vor Trickbetrügern, die ihre

Maschen häufig ändern oder der Situation anpassen. Hinweise zu den vielen

verschiedenen Betrugsmaschen und Tipps, wie sie sich vor diesen schützen können,

gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de zum Nachlesen.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Mülltonne in Brand gesetzt- Polizei sucht Zeugen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis – Zwei bislang unbekannte Täter haben am

Dienstag, gegen 21:30 Uhr, eine Restmülltonne an einer Schule in der

Ormessonstraße in Brand gesetzt. Beim Eintreffen der Polizei war der Brand

bereits durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Die Mülltonne brannte dabei

vollständig aus, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten,

mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Nummer 0621/83397-0

telefonisch Kontakt aufzunehmen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, stellte

eine 25-jährige Frau ihren Mercedes im Alemannenweg ab, ohne diesen ausreichend

gegen Wegrollen zu sichern. Der Mercedes setzte sich rückwärts in Bewegung,

rollte die abschüssige Straße hinunter und kollidierte mit dem Heck eines

ordnungsgemäß geparkten Opel. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen,

der sich auf über 3.000 Euro beläuft.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 28-Jähriger wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Haft – Sicherstellung von 75 Gramm Kokain und rund 15.000 Euro

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 28-jährigen Deutschen erlassen. Er steht im dringenden

Verdacht, im Raum Weinheim einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln

betrieben zu haben.

Der Tatverdächtige wurde am frühen Dienstagmorgen, 27.10.2020, gegen 0:30 Uhr in

der Breslauer Straße in Weinheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stand

er augenscheinlich unter Drogeneinfluss. In seinem Fahrzeug fanden die Beamten

in einer Halloween-Maske ein Päckchen mit 75 Gramm Kokain, rund 9 Gramm

Marihuana und 14 Gramm einer noch unbekannten pulvrigen Substanz. Bei der

Durchsuchung der von ihm bewohnten Räume in der elterlichen Wohnung wurden rund

15.000 Euro in szenetypischer Stückelung als mutmaßliches Dealgeld sowie eine

Schuldnerliste sichergestellt.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim ein

Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erwirkt. Er wurde am Dienstag, 27.10.2020,

dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der

Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Drogendezernats bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Eine Schwerverletzte und ein leicht Verletzter nach Unfall auf Kreuzung – Autos Totalschaden

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen

17.45 Uhr an der Kreuzung Schwetzinger Straße/Wilhelm-Haug-Straße wurde die

43-jährige Unfallverursacherin schwer verletzt, ein 29-jähriger Autofahrer zog

sich leichte Verletzungen zu. Die 43-jährige Fahrerin eines Mazda hatte die

Schwetzinger Straße von der Wilhelm-Haug-Straße kommend überquert. Dabei

beachtete sie nicht die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des

29-Jährigen, der auf der Schwetzinger Straße stadtauswärts fuhr. Die Fahrerin

musste durch die Freiwillige Feuerwehr Leimen aus dem Auto befreit werden. Nach

der ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde beide Beteiligte in eine

Klinik nach Heidelberg eingeliefert. An beiden Autos entstand Totalschaden, sie

mussten abgeschleppt werden.

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Weiteres Pedelec und Ladegeräte aus Garage entwendet – Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Im Zeitraum von Samstag, 24.10.

und Dienstag, 27.10.2020 entwendeten unbekannte Täter aus einer unverschlossenen

Garage in der Forlenstraße ein mit einem Seilschloss gesichertes Pedelec der

Marke „Haibike“. Das Moutainbike hat einen blau/schwarzen Rahmen und einen

auffällig weißen Akku. Zudem wurden zwei Akku-Ladegeräte und zwei Tachoeinheiten

von zwei weiteren E-Bikes gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird auf ca. 4.000

Euro beziffert.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang mit dem Diebstahl von zwei Pedelecs

am Montagmorgen in der Straße Oberes Eichertstal aus. (siehe Pressemitteilung

vom 27.10.2020 unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4745789)

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Diebstählen in

Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich unter Telefon 07263/910675 beim

Polizeiposten in Waibstadt oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Tel.

07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Sinsheim: Verdacht auf Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse; Polizei durchsucht Praxisräume eines Arztes; Ermittlungen dauern an

Sinsheim – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ das Amtsgericht Heidelberg

einen Durchsuchungsbeschluss für die Praxisräume eines Sinsheimer Arztes.

Dieser steht in Verdacht, in mindestens drei Fällen unrichtige

Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben. Diese befreiten aus medizinischen

Gründen von der derzeit bestehenden Pflicht, einen Mund- und Nasen-Schutz zu

tragen.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wohnen die Personen mehrere hundert

Kilometer von Sinsheim entfernt, so dass der Verdacht besteht, dass sie

tatsächlich nie durch den Beschuldigten untersucht worden sind und Gründe für

eine Befreiung von der Maskenpflicht nicht bestanden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg dauern an.