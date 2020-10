Heidelberg-Bergheim: Beim Wenden mit Linienbus kollidiert – Sachschaden über 10.000 Euro – keine Verletzten

Heidelberg – Bei einem Unfall am Dienstagmorgen kurz vor 10.30 Uhr in der

Bergheimer Straße/Höhe Thibautstraße entstand Sachschaden von über 10.000 Euro.

Ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis Karlsruhe fuhr stadteinwärts

und wendete mit seinem Auto. Dabei kollidierte er mit einem in gleicher Richtung

im Schienenbereich anfahrenden Linienbus. Der Autofahrer blieb dabei unverletzt.

Aufgrund eines Achsbruchs musste der Mercedes abgeschleppt werden.

Heidelberg: Überfall auf Tankstelle; Fahndung ohne Ergebnis; Zeugen gesucht

Heidelberg – Am späten Dienstagabend überfiel ein bislang unbekannter

Täter eine Tankstelle in der Eppelheimer Straße. Der Unbekannte betrat gegen 22

Uhr den Innenraum, bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte die

Herausgabe des Geldes. Der Täter flüchtete anschließend mit Bargeld in noch

unbekannter Höhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zehn Streifenwagen

verlief ohne Ergebnis.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm; kräftig; heller Hauttyp;

dunkelblau-graue Jacke mit grauer Kapuze; hellgraue Jogginghose; blaue

Sportschuhe mit roten Elementen; schwarze Maske mit Sehschlitzen; helle

Einweghandschuhe. Er hatte zudem eine grün-weiße Plastiktüte dabei.

Dieselbe Tankstelle wurde bereits in den frühen Mittwochmorgenstunden des 30.

Septembers überfallen. Ob es sich dabei um denselben Täter handelt, ist

Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Raubdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700.