Spuckender Ladendieb

Mainz-Altstadt – Dienstag, 27.10.2020, 12:36 Uhr

Am Dienstagmittag wird die Mitarbeiterin eines Supermarkts von einem Ladendieb

angespuckt. Gegen 12:36 Uhr wird ein 39-jähriger Mann von Mitarbeitern eines

Supermarktes in der Innenstadt beim Ladendiebstahl erwischt. Zunächst zeigt sich

der Mann einsichtig, räumt sein Fehlverhalten ein und händigt den Angestellten

sämtliches Diebesgut, diverse Alkoholika und Lebensmittel, wieder aus. Als ihm

die Mitarbeiter des Supermarktes allerdings erklären, dass er das Diebesgut

nicht wieder mitnehmen könne nur, weil er die Tat zugegeben habe, wird der

39-Jährige aggressiv. Er Spuckt einer Mitarbeiterin des Supermarktes ins Gesicht

und flüchtet in die Fußgängerzone. Hier kann er von einer Funkstreife des

Altstadtreviers angetroffen und kontrolliert werden. Der 39-Jährige ist bereits

in Wiesbaden wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten und muss sich nun

erneut strafrechtlich verantworten.

Versuchter Trickdiebstahl

Mainz – Dienstag, 27.10.2020, 12:00 Uhr

Mutmaßliche Trickbetrüger haben es am Dienstag auf einen 24-jährigen Mainzer

abgesehen. Die zwei Männer geben sich ihm gegenüber als Mitarbeiter eines

Telekommunikationsanbieters aus, die Anschlüsse überprüfen wollen. Daraufhin

lässt der 24-Jährige die zwei Männer in die Wohnung. In einem anschließenden

Gespräch teilt er ihnen persönliche Angaben wie zum Beispiel die Kontonummer

mit. Erst nachdem die Männer die Wohnung verlassen, bekommt der 24-Jährige ein

ungutes Gefühl und informiert die Polizei. Ein Schaden ist ihm nach derzeitigem

Stand jedoch nicht entstanden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Hechtsheim – Dienstag, 27.10.2020, 8:15 – 12:15 Uhr

Unbekannte Täter brechen am Dienstagvormittag in ein Einfamilienhaus in

Mainz-Hechtsheim ein. Die Täter hebeln das Terrassenfenster auf und durchwühlen

in dem Haus mehrere Schränke. Sie entwenden Bargeld in Höhe eines dreistelligen

Betrages sowie Schmuck.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Diebstahl aus Pkw

Mainz-Gonsenheim – Dienstag, 27.10.2020, 16:15 – 16:35 Uhr

Eine Frau möchte am Dienstagnachmittag ihr Kind aus einer Kita in der Finther

Landstraße abholen und parkt dafür ihr Auto auf dem Seitenstreifen. Als sie

zurückkommt stellt sie fest, dass während ihrer Abwesenheit die Scheibe einer

Autotür eingeschlagen wurde. Unbekannte Täter entwenden eine auf dem

Beifahrersitz liegende Stofftasche, in der sich unter anderem ein Geldbeutel mit

wichtigen Dokumenten und Bargeld im zweistelligen Bereich befinden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mainz, A643, Unfallflucht auf der Schiersteiner Brücke

Heideshesheim – Am frühen Mittwochmorgen, gegen 05:30 Uhr, ereignete sich

auf der A643 in Fahrtrichtung Mainz ein Verkehrsunfall auf der Schiersteiner

Brücke. Zwei PKW kollidierten nach einem Überholmanöver miteinander, wobei eines

der beiden Fahrzeuge sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle

entfernte. Der zweite PKW wurde durch den Unfall stark beschädigt und war nicht

mehr fahrbereit.

Unfallzeugen oder Zeugen, die Angaben zu den beteiligten Fahrzeuge machen

können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei in Heidesheim, Tel.

06132-9500, zu melden.