Verwirrter Fahrgast

Alzey

Am Abend des 26.10.2020, wandte sich eine Taxifahrerin hilfesuchend an die Polizei in Alzey. Grund hierfür war eine verwirrt wirkende, 71-Jährige Dame, welche das Taxi nicht verlassen wollte. Zuvor war es zu einer zweistündigen Irrfahrt durch die Region gekommen. Es stellte sich heraus, dass die Dame aus Kanada stammt und der Meinung war, sich noch immer in Toronto zu befinden. Sie sprach ausschließlich englisch und griechisch. Es konnte unter großem Aufwand ermittelt werden, dass die Dame am Morgen aus Toronto nach Deutschland geflogen war und einen Anschlussflug nach Thessaloniki hatte. Es war offenbar ihrer Verwirrung geschuldet, dass sie nicht in den Flieger stieg, sondern im dem Taxi landete. Verwandte hätten sie bereits den ganzen Tag in Thessaloniki gesucht. Über die Familie konnte eine Bekannte erreicht werden, die die Dame aufnahm und zusicherte sie am Folgetag in den Flieger nach Thessaloniki zu setzen.

Worms – Call-Center-Betrüger ohne Erfolg

Worms – Betrüger suchen sich gern Personengruppen aus, die vermeintlich

leichter auf ihre Tricks reinfallen – wie zum Beispiel ältere Menschen. Dabei

spekulieren sie darauf, dass ihre Opfer nicht gut informiert und einfach zu

verunsichern sind. Von international agierenden Tätergruppierungen werden

sogenannte „Callcenter“ für verschiedene Betrugsdelikte betrieben, um

insbesondere ältere Menschen zu Geldtransfers zu bewegen. Fast die gesamte

Klaviatur dieses Kriminalitätsphänomens versuchten die Täter gestern wieder in

Worms zu spielen, allerdings ohne Erfolg. Ab 11:00 Uhr klingelten die Telefone

bei den überwiegend älteren Wormserinnen und einem Wormser. In den Modus

Operandi „Enkeltrick“, „Falsche Polizeibeamte“, sowie „Gewinnversprechen“

versuchten Unbekannte bei bislang fünf bekannten Geschädigten ihr Glück. Die

vermeintlichen Opfer waren gut informiert und legten einfach auf.

Worms-Rheindürkheim – PKW kommt von Fahrbahn ab

Worms – In den frühen Morgenstunden, kurz vor 01:30 Uhr kommt ein

35-Jähriger mit seinem PKW Smart auf der B9, Sommerdamm, von der Fahrbahn ab und

landet im Straßengraben. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wird auf

das Fahrzeug aufmerksam, welches neben der Straße auf der linken Fahrzeugseite

liegt. Dem Fahrer wird aus dem PKW geholfen, er bleibt unverletzt. Zur

Unfallursache kann er keine Angaben machen, eine Beteiligung Dritter wird

ausgeschlossen. Es entstand Sachschaden am Smart von ca. 3000 Euro.