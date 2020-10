Wörth am Rhein – Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Lappen

Wörth am Rhein

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstag, dem 27.10.2020, um 17.20 Uhr, auf der Landstraße 540 von Wörth in Fahrrichtung Jockgrim den 38-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass ihm aufgrund einer Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis entzogen wurde und er somit unberechtigt das fahrerlaubnispflichtige Kleinkraftrad fuhr. Des Weiteren konnten bei dem 38-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Test Ergab Hinweise auf den Konsum von Amfetaminen und Cannabisprodukte. Zu Beweiszwecken wurde dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Wörth am Rhein – Geschwindigkeit überwacht

Wörth am Rhein

In der Hanns-Martin-Schleyer-Straße wurde am Dienstag, dem 27.10.2020, zwischen 18.55 und 19.25 Uhr, eine Geschwindigkeitskontrolle des in Richtung Bahnhof fahrenden Fahrzeugverkehrs durchgeführt. Bei 31 gemessenen Fahrzeugen km es zu sechs Beanstandungen. Das schnellste Auto wurde mit 77 km/h gemessen.

Wörth am Rhein

Kandel – Beleuchtungskontrole

Wörth am Rhein / Kandel

Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr wurden in Wörth in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße am Kreisverkehrsplatz in Bahnhofsnähe und in Kandel in der Marktstraße weitere Beleuchtungskontrollen am Tag des Lichts durchgeführt. Es wurden insgesamt 31 Fahrzeuge mit Beleuchtungsmängeln festgestellt. Den Fahrzeugführern wurden Mängelberichte ausgehändigt.

Kandel – Geschwindigkeitskontrolle

Kandel

Am Dienstag, dem 27.10.2020, zwischen 17.30 und 18.30 Uhr, wurde in der Lauterburger Straße Fahrtrichtung Frankreich eine Geschwindigkeitskon- trolle durchgeführt. Von 50 gemessenen Fahrzeugen mussten acht beanstandet werden. Die Höchstgeschwindigkeit betrug hier 76 km/h.

Jockgrim – Geschwindigkeitskontrolle auf der Ortsumgehung

Jockgrim

Zwischen 13.00 und 14.20 Uhr wurde am Dienstag, dem 27.10.2020 auf der Kreisstraße 10 (Ortsumgehung Jockgrim) die Einhaltung der 70 km/h-Beschränkung überwacht. Von 76 gemessenen Fahrzeugen mussten 16 benstandet werden. Die Höchstgeschwindigkeit wurde mit 93 km/h gemessen.

Ortsteil Maximiliansau – Kontrolle des Durchfahrtverkehrs

Wörth am Rhein

Bei Kontrollen des Durchfahrverkehrs in der Rheindammstraße in Maximiliansau wurden am Montag, dem 26.10.2020, zwischen 17.00 und 17.30 Uhr, zwei Fahrzeugführer beanstandet. Am Dienstag, dem 27.10.2020, zwischen 08.00 und 08.30 Uhr, wurden keine Verstöße festgestellt.

Erlenbach bei Kandel – Geschwindigkeitskontrolle

Erlenbach bei Kandel

Am Dienstag, dem 27.10.2020, zwischen 09.00 und 10.50 Uhr wurde in Erlenbach in der Haynaer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. 35 Fahrzeuge, darunter drei Lastkraftwagen mussten beanstandet werden. Es ergaben sich vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 31 Verwarnungen. Das schnellste Auto wurde im 30 km/h Bereich mit 59 km/h gemessen.

Kontrolle anlässlich des Tag des Lichts

Wörth am Rhein

Im Rahmen des Licht-Test-Tages kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth am Dienstag, dem 27.10.2020, zwischen 08.00 und 09.30 Uhr, in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Höhe des Bahnhofs diverse Fahrzeuge hinsichtlich der Funktion ihrer Beleuchtungseinrichtungen. Zwölf Autofahrern wurde wegen mangelhafter Beleuchtung ihres Fahrzeugs ein Mängelbericht ausgestellt.

Alkohol und Drogen auf dem Pedelec

Germersheim

Auch auf einem Fahrrad bzw. einem Pedelec gelten strenge Regelungen im Hinblick auf die Verkehrstüchtigkeit. Dies musste ein 50-jähriger Pedelec Fahrer am Mittwochabend feststellen. Er befuhr mit seinem Fahrrad die Ritzhauptstraße in Germersheim und streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass der Unfallverursacher nicht nur alkoholisiert war, sondern offenbar auch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Glücklicherweise blieb er bei dem Sturz unverletzt.

Handykontrollen auf B9

Germersheim

Insbesondere auf Bundesstraßen und Autobahnen kommt es durch Handybenutzung während der Fahrt immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Daher kontrollierten Beamte der Polizei Germersheim am Dienstagmittag den Verkehr auf der B9. Dabei konnten insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die während der Fahrt telefonierten oder gar Textnachrichten verfassten. Auf die Fahrer kommt nun ein entsprechendes Bußgeld zu.