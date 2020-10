Rollerfahrer verletzt

Am 27.10.2020, gegen 22:30 Uhr, kam es in der Bruchwiesenstraße zu einem Unfall zwischen einem 43-jährigen LKW-Fahrer und einem 47-jährigen Roller-Fahrer. Letzterer wurde durch den Unfall am Arm verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der LKW-Fahrer auf den Parkplatz eines Fastfood-Restaurants abbiegen wollte und dabei den Roller des 47-Jährigen touchiert. Durch den Zusammenstoß stürzte dieser und geriet mit seiner Rollerfront sowie mit seinem Arm unten den hinteren LKW-Reifen.

Verfolgungsfahrt endet in Gleisbett

Am 27.10.2020, gegen 23:32 Uhr, sollte ein 32-jähriger Autofahrer auf dem Schänzeldamm kontrolliert werden. Statt stehen zu bleiben, beschleunigte der Fahrer jedoch und wollte flüchten. Im Kreuzungsbereich Saarlandstraße/Adlerdamm wich der 32-Jährige einem anderene Auto aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte in das Gleisbett der Straßenbahn und kam an einem Oberleitungsmast zum Stehen. Er versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber durch Polizeibeamte eingeholt und festgenommen werden.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war, die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind und das geführte Auto außer Betrieb gesetzt und keinen Versicherungsschutz hat. Außerdem konnten im Handschuhfach mehrere Gramm Marihuana aufgefunden werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Sowohl der 32-Jährige als auch sein 24-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall und das Auslösen des Airbags leicht verletzt.

Handy angeboten – Käufer flüchtet

Einer 25-Jährigen wurde am Dienstag (27.10.2020) von einem vermeintlichen Käufer das Smartphone im Wert von 400 Euro gestohlen. Die junge Frau bot das Smartphone auf einer Onlineverkaufsplattform zum Verkauf an. Ein Käufer meldete sich bei ihr und man vereinbarte um 19.30 Uhr eine Übergabe in der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Vor Ort machte sich der Käufer ein Bild über den Zustand des Smartphones, indem es er in die Hand nahm. Anschließend rannte der Käufer im Bereich der Bismarckstraße einfach los und flüchtete mit der Beute. Der Unbekannte war zwischen 18 und 21 Jahre alt, circa 1,75m bis 1,80m groß. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Sportkleidung. Er sprach Französisch und konnte nur teilweise Deutsch. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ladendieb erwischt

Ein 32-Jähriger wurde am Dienstag (27.10.2020) beim Diebstahl eines Laptops im Wert von 1000 Euro erwischt. Der Täter betrat gegen 14 Uhr einen Elektronikfachmarkt im Hedwig-Laudien-Ring und ging zielstrebig auf einen Laptop zu. Diesen packte er in seinen Rucksack und verließ den Markt ohne die Ware bezahlten. Der Ladendetektiv beobachte die Tat über die Überwachungskamera, verfolgte den 32-Jährigen und hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest.