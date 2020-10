Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Weisenheim am Sand

Am Dienstag, 27.10.20 ereignete sich in der Speyerer Straße in Weisenheim am Sand ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde. Eine 61-jährige Autofahrerin befuhr gegen 06.00 Uhr den Buchenweg. An der Einmündung zur Speyerer Straße übersah sie einen 59-jährigen Rollerfahrer, der die bevorrechtigte Speyerer Straße in Richtung L454 befuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam und der Rollerfahrer zu Boden stürzte. Dieser wurde mit Verdacht auf Frakturen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

(Böhl-Iggelheim) Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Böhl-Iggelheim

In der Zeit zwischen Montag, 09:30 Uhr, und Dienstag, 12:00 Uhr, ist ein in der Forststraße gegenüber einer Physiotherapiepraxis geparkter Pkw beschädigt worden. Ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug ist vermutlich beim Wenden oder Rangieren dagegen gestoßen und anschließend geflüchtet. An dem beschädigten Pkw befanden sich blaue Lackspuren. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Römerberg – Mobiltelefon aus Pkw entwendet (11/2710)

Römerberg

26.10 – 27.10.2020, 20:00 – 07:18 Uhr

Unbekannte Täter entwendete von Montag auf Dienstag aus einem Kia, der in einem frei zugänglichen Hof in der Dr.-Rieth-Straße geparkt stand, ein Smartphone der Marke Samsung im Wert von ca. 200EUR. Aufbruchspuren am Fahrzeug konnten nicht feststellt werden, ob dieses zur Tatzeit verschlossen war, ist unklar. Gesucht werden Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Da es in zurückliegender Zeit im Dienstgebiet der Polizei Speyer vermehrt zu Diebstahlen aus Fahrzeugen kam, weist die Polizei nochmals darauf hin, bei Verlassen des Fahrzeugs keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen und sich zu vergewissern, dass das Fahrzeug abgeschlossen wurde.