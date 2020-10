Einbruch in Imbiss, Limburg, Dieselstraße, Dienstag, 27.10.2020, 17.30 Uhr bis Mittwoch, 28.10.2020, 05.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Mittwoch hatten es Einbrecher auf einen Imbiss in der Dieselstraße in Limburg abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich durch die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum und durchsuchten diesen nach Wertgegeständen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Fenster von Einfamilienhaus gewaltsam geöffnet, Brechen-Niederbrechen, Amtmann-Finger-Straße, Montag, 26.10.2020, 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

(si)Zwischen Montagnachmittag und dem frühen Montagabend haben sich Einbrecher in der Amtmann-Finger-Straße in Niederbrechen Zutritt zu einem dortigen Einfamilienhaus verschafft. Die Unbekannten hebelten zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr ein Fenster des Wohnhauses auf und betraten durch dieses das Gebäude. Nachdem sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht hatten, ergriffen die Einbrecher unter anderem mit Schmuck unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher scheitern an Terrassentür, Bad Camberg-Oberselters, Am Winterholz, Sonntag, 25.10.2020, 18.00 Uhr bis Montag, 26.10.2020, 10.00 Uhr

(si)Zwischen Sonntag und Montag scheiterten Einbrecher bei dem Versuch, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Winterholz“ in Oberselters einzudringen. Die Unbekannten schoben den Rollladen einer zum Gebäude gehörenden Terrassentür nach oben und versuchten im Anschluss die Tür gewaltsam zu öffnen, was allerdings misslang. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Audi erheblich beschädigt, Runkel-Schadeck, Mittelstraße, Montag, 26.10.2020, 14.00 Uhr bis Dienstag, 27.10.2020, 12.00 Uhr

(si)Zwischen Montag und Dienstag haben Unbekannte in der Mittelstraße in Schadeck einen geparkten Audi erheblich beschädigt. Die Täter zerkratzen sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrerseite des anthrazitfarbenen A 4 und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Opel zerkratzt, Limburg, Ste.-Foy-Straße, Dienstag, 27.10.2020, 09.00 Uhr bis 14.30 Uhr

(si)Im Laufe des Dienstages wurde auf einem Parkplatz in der Ste.-Foy-Straße in Limburg ein Opel Vectra zerkratzt. Die Unbekannten schlugen zwischen 09.00 Uhr und 14.30 Uhr zu und beschädigten die Beifahrerseite des grünen Vectra. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Vandalen wüten in Kubach, Weilburg-Kubach, Hauptstraße, Samstag, 24.10.2020 bis Sonntag, 25.10.2020

(si)Zwischen Samstag und Sonntag haben Vandalen im Weilburger Stadtteil Kubach gewütet. Die Unbekannten beschädigten in der Hauptstraße unter anderem das Gartentor eines Kindergartens sowie einen in der Nähe einer dortigen Halle befindlichen Poller. Zudem wüteten die Täter auf dem Gelände des Kindergartens und verteilten dort mehrere Getränkekisten auf dem Außengelände. Auch wurde in der Bergstaße ein Straßenschild von Unbekannten beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

Fahrradstation beschädigt, Weilburg, Bahnhofstraße, Freitag, 23.10.2020 bis Montag, 26.10.2020

(si)Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte in der Bahnhofstraße in Weilburg eine dortige Fahrradstation beschädigt. An der unter einer Brücke der B 46 liegende Station entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Verstöße gegen Betäubungsmittelgesetz bei Gaststättenkontrolle festgestellt, Limburg, Dr.-Wolff-Straße Dienstag, 27.10.2020, 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr

(si)Mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz stellten Beamte der Limburger Polizei und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes am Dienstagabend bei einer Gaststättenkontrolle in der Dr.-Wolff-Straße in der Limburger Innenstadt fest. Polizei und Ordnungsamt kontrollierten gegen 19.00 Uhr gemeinsam eine dortige Bar, da es in letzter Zeit in deren näheren Umfeld zu vermehrten Beschwerden seitens der Bevölkerung gekommen war. Ein spezielles Augenmerk hatten die eingesetzten Kräfte hierbei auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie die geltenden Corona-Hygiene-Regelungen. Bei der rund zweistündigen Kontrolle wurden insgesamt acht Personen kontrolliert und vier Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang muss ein 22 Jahre alter Mann wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der 22-Jährige war von den Kontrollkräften auf einer Toilette der Bar angetroffen worden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Toilette fanden die eingesetzten Kräfte dort eine Tüte mit rund 12 Gramm verkaufsfertigt verpacktem Marihuana auf. Zudem wurden im Gastraum noch weitere rund zwei Gramm Marihuana, zehn Gramm Kokain sowie Verpackungsmaterial und eine Feinwaage aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen zu den im Gastraum aufgefundenen Gegenständen dauern derzeit noch an. Mit strafrechtlichen Folgen müssen auch zwei weitere Gäste, 23 und 26 Jahre, rechnen, welche geringe Mengen Betäubungsmittel beziehungsweise ein typisches Utensil zur Verarbeitung von Betäubungsmitteln bei sich hatten. Zudem war keine der anwesenden Personen auf einer Kontaktliste eingetragen. Eine entsprechende Anzeige im Zusammenhang mit den Corona-Hygiene-Regelungen wird gegen den Betreiber vorgelegt.