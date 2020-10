Ketsch: Bombenfund bei Erdaushubarbeiten- Gefahrenbereich ausgeweitet – Entschärfung

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der Fundort der Bombe inmitten von Ketsch ist weiträumig abgesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Evakuierung abgeschlossen; Entschärfung steht unmittelbar bevor; Polizeihubschrauber im Einsatz

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die Evakuierung der Bewohner, deren Häuser

-insgesamt rund 150- sich in einem 200-Meter-Radius um die Fundstelle der Bombe befinden, ist nach rund 90 Minuten abgeschlossen.

Die Entschärfung der 250 Kilo schweren Weltkriegsbombe steht unmittelbar bevor.

Ein Polizeihubschrauber stand über dem Ortskern von Ketsch und unterstützte die Räumungs- und Evakuierungsmaßnahmen von der Luft aus.

Im Einsatz befinden sich derzeit rund 150 Einsatzkräfte von Polizei (80), den Feuerwehren aus Ketsch, Brühl, Oftersheim, Eppelheim und Altlußheim (50) und den medizinischen Helfern.

Nach einer ersten Lagesondierung mit den Angehörigen des

Kampfmittelbeseitigungsdienstes, die mit vier Mann am Einsatzort sind, ist

beabsichtigt, alle Gebäude in einem Radius von 200 Metern zu räumen und die

darin befindlichen Personen zu evakuieren. Wie viele Haushalte und Personen

dadurch betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Alle Personen sollen zunächst in

der Rheinhalle untergebracht werden.

Bombenfund bei Erdaushubarbeiten- unmittelbarer Gefahrenbereich evakuiert – Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort – Pressemitteilung Nr. 1

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochvormittag kurz vor 11 Uhr wurde auf

einem Grundstück in der Schillerstraße bei Erdaushubarbeiten eine Bombe

gefunden. Nach Absprache mit der Polizei evakuiert die Freiwillige Feuerwehr

vorsorglich Anwohner der umliegenden Wohnungen rund um den unmittelbaren

Gefahrenbereich. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde verständigt, ein

Fachmann ist bereits an der Fundstelle vor Ort. Das Ordnungsamt der Gemeinde

sowie der Bürgermeister wurden verständigt. Für die Unterbringung evakuierter

Personen wurde die Rheingoldhalle zur Verfügung gestellt.