Metropolchronicles Happy Birthday Q – Ruhe in Frieden DAX – 28.10.2020

Gestern vor drei Jahren, am 27.10.2017, tauchte plötzlich wie aus dem Nichts etwas auf, was sich als Q identifizierte. Die breite Öffentlichkeit nahm davon zunächst keine Notiz, weil die ersten Nachrichten über ein spezielles Board veröffentlicht wurde.

Im Rückblick betrachtet stellten sich alle Nachrichten nicht nur als wahr heraus. Vielmehr rätseln bis heute Millionen von Menschen, wer Q sein könnte, bzw. woher Q seine Informationen bezieht.

Es ist nicht klar, ob es sich um eine Gruppe Menschen handelt, die im Militär oder im Geheimdienst zu suchen sind. Oder ist Q ein Quantencomputer? Wir wissen es nicht. Fakt ist, dass die Trefferquote der Vorhersagen jedes Orakel wegschlägt. Spannend wurde es, als US-Präsident Donald Trump sich auf Q-Nachrichten bezog. Damit war erkennbar, dass es einen Zusammenhang geben muss.

Wir erleben aktuell eine interessante Konzentration der Ereignisse. Geburtstag von Q, die US-Wahl am kommenden Dienstag und der ins Bild passende Niedergang der deutschen Wirtschaft – klar erkennbar am dahinsiechenden DAX.

Wir gratulieren an dieser Stelle Q zum 3-jährigen. Und unserem DAX wünschen wir, dass er in Frieden ruhen möge.

Wir haben heute Morgen ein kurzes Telefongespräch mit unserem Insider geführt, weil uns seine Meinung dazu interessiert. Schließlich hatte er beinahe prophetisch diese Ereignisse im Interview im August vorhergesagt. Das hochinteressante Gespräch verlinken wir nochmals am Ende.

Wer noch weitere Informationen zu Q sucht, dem haben wir das große Interview mit Q-Anon-Deutschland zusätzlich angehängt.

Redaktion: Gestern war der dritte Geburtstag von Q. Hat dieser Geburtstag Auswirkungen auf uns?

Insider: Ja, das Q-Movement wird für uns noch große Überraschungen bringen. In den letzten drei Jahren diente es der Aufwärmung, um Bewusstsein zu schaffen. Es wurde zum weltweiten Movement und hat schon sehr viele Dinge an das Tageslicht befördert. Der eigentliche Sinngehalt der Q-drops (Nachrichten von Q) wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen offenbaren. Im Hinblick auf die US-Wahl ist der 3. Geburtstag von Q auch kein Zufall und ich bin neugierig, wann endlich breitere Bevölkerungsschichten akzeptieren werden, dass uns der gesamte Ablaufplan speziell für Amerika längstprognostiziert wurde.

Redaktion: Interessant ist die Tatsache, dass alles mit uns korreliert. Plötzlich und praktischerweise geht der Dax in den Keller. Gibt es einen Zusammenhang?

Insider: Ja. Wie wir ab August geschildert haben, ist die Beschädigung des Euro und der globalisierten Wirtschaftsordnung ein geplantes Unterfangen. Dessen Auswirkungen sehen wir jetzt im Zusammenspiel mit der Wahl in Amerika. Die Folgen sind die notwendigen Veränderungen, die wir hier im Bezug auf Politik und Wirtschaft vor uns haben. Das alles ist als gesamte große Inszenierung zu sehen und der Stecker wurde jetzt offensichtlich gezogen.

Redaktion: In welchem Zusammenhang müssen wir in diesem “Spiel” die Masken und den Lockdown sehen?

Insider: Wie schon gesagt, halte ich das Ganze nach wie vor für eine große Inszenierung mit dem Ziel, den Leuten endlich klarzumachen, dass man sich nicht alles gefallen lassen darf. Mitdenken und Urteilsvermögen müssen wieder trainiert werden. Daraus soll für die Zukunft etwas Besseres erwachsen, damit sich die Menschen kritisch in Politik und Wirtschaft miteinbringen werden.

Redaktion: Zum Abschluss eine Prognose. Der Dax fällt stetig. Gibt es nochmal einen Aufwärtstrend. Eine Erholung über die 13000er Marke?

Insider: Ich sehe nicht, dass wir nochmal eine Erholung des Dax bekommen werden. Ich gehe davon aus, dass der Aktienmarkt weiter sinkt, da wir alle Unterstützungslinien durchbrochen haben. Spannend ist es zu sehen, wie die Staatsanleihen reagieren werden. Auch dort dürfte es zu den prognostizierten Veränderungen kommen. Denn ohne Steuereinnahmen ist ein Staat nichts, und damit ist die Kreditwürdigkeit des Staates, der Verwaltungsorganisation betroffen. Gerade im Hinblick auf die sehr stark angeschlagenen spanischen und französischen, aber ganz besonders die italienischen und griechischen Staatsanleihen, dürfte es enorme Bewegung geben, Und in diesem Zuge rechne ich auch mit kräftigen Schwierigkeiten bei den deutschen Staatsanleihen.

Redaktion: Wenn wir uns den Markt anschauen: Der Einzige, der einen Global Currency Reset (Globaler Währungsreset) auslösen kann, ist Donald Trump?

Insider: Das ist richtig und soll auch so sein, dass er dies durchführt. Und es ist sehr bald damit zu rechnen.

Redaktion: Dann hoffen wir, dass sich die Dinge für uns so weiterentwickeln. Denn wir gehen davon aus, wenn der Dax am Ende ist, dann fällt auch die BRD-Verwaltung zusammen.

Insider: Ja, das wäre nicht nur wünschenswert, sondern auch der tiefere Sinn. Es geht um die Beendigung der politischen Nachkriegsordnung. Nach 15 Jahren Merkel kann es nur besser werden.

