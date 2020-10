Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 29.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Gemeinsame Kontrollstelle der PI Bad Dürkheim und Autobahnpolizei Ruchheim – zweimal Trunkenheit im Verkehr

Bad Dürkheim (ots) Am Mittwoch, 28.10.2020, in der Zeit von 23.00 Uhr bis 00.15 Uhr wurde eine gemeinsame Kontrollstelle der Polizei Bad Dürkheim und Autobahnpolizei Ruchheim am Übergang von der B 37 auf die A 650 eingerichtet. In diesem Zeitraum wurde der abfließende Verkehr aus Richtung Bad Dürkheim kontrolliert. Es konnten 11 Fahrzeuge kontrolliert werden. Hierbei entfernte sich eine 30-jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Diese konnte jedoch durch nacheilende Streife der Autobahnpolizei kurz vor Gönnheim eingeholt und kontrolliert werden. Bei der Fahrerin konnten im Rahmen eines Alkoholtests 0,86 Promille festgestellt werden. Aufgrund der unsicheren Fahrweise und weiteren Ausfallerscheinungen wurden deren Führerschein sichergestellt. Die Fahrerin erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Bei einem 23-jähriger Bad Dürkheimer konnte während der Kontrolle festgestellt werden, dass dieser ebenso Alkohol konsumiert hatte. Bei dem anschließenden Alkoholtest konnten 0,66 Promille festgestellt werden. Dem Fahrer wurde der Führerschein präventiv sichergestellt. Ihn erwartet ein Bußgeld und ein Monat Fahrverbot.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeits- und Rotlichtkontrollen

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.10.2020 zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde in der Kaiserlauterer Straße in Bad Dürkheim eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Es mussten 2 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht beanzeigt werden. Die Verkehrsteilnehmer hielten sich vorbildlich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Bei einer anschließenden Kontrolle an der B37 in Höhe Industriegebiet, wurden 3 Verkehrsteilnehmer beanzeigt, da sie das Rotlicht missachteten. Auch bei dieser Kontrolle wurden 2 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht festgestellt.

Weisenheim am Sand: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Weisenheim am Sand (ots) – Am Dienstag, 27.10.20 ereignete sich in der Speyerer Straße in Weisenheim am Sand ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde. Eine 61-jährige Autofahrerin befuhr gegen 06.00 Uhr den Buchenweg. An der Einmündung zur Speyerer Straße übersah sie einen 59-jährigen Rollerfahrer, der die bevorrechtigte Speyerer Straße in Richtung L454 befuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam und der Rollerfahrer zu Boden stürzte. Dieser wurde mit Verdacht auf Frakturen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Grünstadt: Polizei kontrolliert am Lichttest-Tag

Grünstadt – 27.10.2020, 14:00 – 16:00 Uhr (ots) – Rund 60 Fahrzeuge wurden am 27.10.2020 im Stadtgebiet von Grünstadt bezüglich ihrer Beleuchtung kontrolliert. Jeder zehnte Fahrzeugführer musste beanstandet werden.

Freinsheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Freinsheim (ots) – Am 28.10.2020 gegen 11:00 Uhr wurde eine 43-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der L 522 in Freinsheim verletzt. Die 43-Jährige befuhr mit ihrem Ford Fiesta die L522 von Freinsheim kommend Richtung Weisenheim am Sand. Ein 40-Jährige stand mit ihrem Mercedes in einem Feldweg und wollte nach links in Richtung Freinsheim abbiegen. Die Fahrerin des Ford versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber mit dem Mercedes und fuhr in den Graben am rechten Fahrbahnrand. Die 43-Jährige wurde im Bereich des Rückens leicht verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.