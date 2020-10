Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 28.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht auf Mittwoch, 28.10.2020, gegen 00:00 Uhr, wurde ein 55jähriger Rollerfahrer in der Landauer Straße in Neustadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einer Überprüfung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Als Folge muss er sich jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Neustadt: Verkehrskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 27.10.2020, in der Zeit zwischen 13:00 bis 14:00 Uhr, wurden in der Amalienstraße in Neustadt Verkehrskontrollen hinsichtlich der Überwachung des dortigen Fußgängerüberwegs durchgeführt. In zwei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet, da Passanten den Fußgängerüberweg nutzen wollten, die betroffenen Pkw-Fahrer dies jedoch nicht ermöglichten. Als Folge wird ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig. Darüber hinaus wurden bei zwei Fahrzeugführern Verstöße gegen Gurtpflicht festgestellt und mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro geahndet.