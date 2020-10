Mannheim: Mannheim vergibt wieder sechs Plätze im Förderprogramm Bandsupport

Mannheim – Junge Bands aus Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis können sich ab dem 1. November erneut für das Förderprogramm Bandsupport Mannheim bewerben und sich für ein einjähriges Intensiv-Bandcoaching-Programm qualifizieren.

Next Mannheim und die Jugendförderung des Fachbereiches Jugendamt und Gesundheitsamt vergeben 2021 wieder sechs Plätze für Nachwuchsbands im Förderprogramm Bandsupport Mannheim. Ziel ist die Förderung von jungen Bands aller Musikgenres aus der Region Rhein-Neckar und die Integration in die Mannheimer Musikszene sowie die gezielte Vorbereitung auf eine mögliche Professionalisierung. Von wöchentlichen Coachings im Proberaum über schweißtreibende Performancetrainings bis zur Identitätsfindung hin zu einem professionellen Fotoshooting und Musikvideo werden die Newcomer intensiv auf das Bandleben vorbereitet und in ihrer Entwicklung aktiv unterstützt. Die ausgeschriebenen Bandcoaching-Einheiten finden zwischen Februar und Dezember 2021 in Mannheim statt.

Interessierte Bands können sich vom 1. November bis zum 31. Dezember 2020 bewerben.

Voraussetzungen sind eine feste Bandformation, mindestens zwei selbstgeschriebene Songs, Wohnort der Bandmitglieder in der Rhein-Neckar-Region und eine Altersspanne von 14 bis 27 Jahren.

Im ersten Schritt des Bewerbungsprozesses müssen sich alle Bands online bewerben. Im zweiten Schritt dürfen sich ausgewählte Bands vor der Bandsupport-Jury in einem Live-Vorspiel präsentieren und können so im besten Fall überzeugen.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu Anpassungen der Programminhalte kommen.

Alle Informationen und das Online-Bewerbungsformular auf http://www.bandsupport-mannheim.de.

Weitere Informationen auf http://www.facebook.com/bandsupportmannheim oder unter http://www.instagram.com/bandsupport_mannheim_

Hintergrund:

Bandsupport Mannheim startete im Jahr 2012 und ist ein gemeinsames Programm von Next Mannheim und der Jugendförderung des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt in Kooperation mit den städtischen Jugendhäusern Herzogenried, Vogelstang und Waldpforte, der städtischen Musikschule und dem Jugendkulturzentrum forum.

Bandsupport Mannheim fördert aktiv junge Nachwuchsbands aus Mannheim und Umgebung, um ihnen wissenswertes Know-how für eine Bandkarriere zu vermitteln und die Mannheimer Musikszene nachhaltig positiv zu beeinflussen. Absolvent*innen des Bandsupport Mannheim studierten beispielsweise anschließend an der Popakademie Baden-Württemberg, gründeten eigene Firmen um Veranstaltungsbereich oder wirken bis heute in die Mannheimer Musikszene aktiv hinein.