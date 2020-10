PUR sagen MTV Unplugged Tour 2020 ab

Mannheim – Nachdem im Sommer die TV-Aufzeichnung des MTV Unplugged Konzertes wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte, müssen PUR nun mit großem Bedauern auch die für Ende des Jahres geplante PUR – MTV Unplugged Tour absagen. So fallen auch die Konzerte in Frankfurt am 05. und 06. Dezember 2020 in der Jahrhunderthalle sowie in der SAP Arena Mannheim am 19. Dezember 2020 leider aus.

Aufgrund der behördlichen Auflagen, Anordnungen und weitergehenden Regularien der Landesregierungen, ist es zudem aktuell nicht möglich, Ersatztermine für das kommende Jahr 2021 zu planen und deren Durchführung zu gewährleisten. Daher fiel nun die gemeinsame Entscheidung, die PUR – MTV Unplugged Tour 2020 komplett abzusagen. Für alle Fragen zur Rückgabe, Erstattung oder Gutscheinregelung für bereits erworbene Tickets, wenden sich Ticketbesitzer bitte an die Vorverkaufsstellen. Jeweils dort, wo die Tickets gekauft wurden.

Der Schritt fiel der Band um Hartmut Engler nicht leicht, schließlich sind es die einzigartigen Konzert-Momente mit ihren Fans – ob in Clubs oder in großen Stadien – die PUR als schönste Highlights ihrer Karriere und für sie als Band prägend beschreiben. Erst in der vergangenen Woche haben PUR ihr Best-Of Album „100% Das Beste aus 40 Jahren“ und damit auch ein Dankeschön an ihre Fans veröffentlicht für die gemeinsamen ereignisreichen Jahre. Der Blick zurück ist für PUR aber immer auch ein Blick nach vorne – und ein Ziel haben PUR fest vor Augen: „Sobald es wieder möglich und erlaubt ist, werde wir unser Jubiläum ‚40 Jahre Pur‘ live auf der Bühne mit Euch feiern. Wir hoffen auf Euer Verständnis und freuen uns darauf Euch so bald wie möglich wieder ‚live‘ zu sehen und zu hören.“