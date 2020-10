Betrunkener “Wiederholungstäter”

Speyer (ots) – 26.10.2020, 19:08 Uhr – Kein Glück hatte ein 67-jähriger Opel-Fahrer aus Speyer, als er am Montagabend mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Auestraße genau auf die Polizeistreife traf, die zwei Tage zuvor einen Verkehrsunfall des Mannes an gleicher Örtlichkeit aufgenommen hatte. Bei der zurückliegenden Unfallaufnahme stellten die Beamten bei ihm ein Atemalkoholwert von 2,77 Promille fest, was zur Sicherstellung seines Führerscheins führte.

Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der am Montag erneut Kontrollierte somit diesmal nicht vorweisen, weswegen ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet wurde.

Da er auch im Rahmen der aktuellen Kontrolle Ausfallerscheinungen und Atemalkoholgeruch aufwies, wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt gegen ihn eingeleitet, eine Blutprobe bei ihm entnommen und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Aussicht auf eine baldige Wiedererlangung seiner Fahrerlaubnis dürfte für ihn damit erst einmal in weite Ferne gerückt sein.

Einbruch in Bistro und Vereinsheim im Stadtteil West

Speyer (ots) – 25.10.-26.10.2020 – In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es im Bereich des Berliner Platzes zu einem Einbruch in ein Bistro. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster unberechtigten Zutritt in das Bistro und hebelten dort zwei Spielautomaten auf. Aus diesen wurde Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen / Fahrzeug im Bereich des Berliner Platzes aufgefallen sind.

Ein weiterer Einbruch im Stadtteil West ereignete sich am Montag im Zeitraum 10:30 – 16:00 Uhr in der Iggelheimer Straße. Unbekannte Täter drangen über ein eingeworfenes Fenster in ein Vereinsheim ein und durchwühlten dort mehrere Schränke. Weiterhin hebelten sie eine auf dem Gelände befindliche Garage auf und durchwühlten auch die in dieser gelagerten Schränke. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde weder aus dem Vereinsheim noch der Garage Etwas entwendet.

Die Polizei sucht auch im Hinblick auf diesen Einbruch Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge in Tatortnähe festgestellt haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht auf Königsplatz

Speyer (ots) – 23.10.2020, 17:50-21:30 Uhr – Am Freitag 23.10.2020 stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Königsplatz zwischen 17:50-21:30 Uhr vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen die hintere Tür der Fahrerseite eines dort parkenden VW Golf. Danach entfernte sich der Schadensverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise auf den verantwortlichen Fahrer / sein Fahrzeug geben können (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).