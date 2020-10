Festnahme nach versuchtem Handtaschendiebstahl – Polizei stellt weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher und sucht Eigentümer (Foto Uhren)

Gießen/Marburg (ots) – Nach dem missglückten Versuch, in der Regionalbahn 41 von Gießen nach Marburg, einer mitfahrenden Frau die Handtasche zu stehlen, nahm die Polizei in der Nacht zum Dienstag, 27. Oktober, um kurz nach Mitternacht einen 26-Jährigen fest. Der Mann führte weitere mutmaßliche Diebesbeute mit sich. Die Polizei sucht die Eigentümer.

Der Diebstahl im Zug scheiterte an der Wehrhaftigkeit des 61-jährigen Opfers. Die Dame riss die Handtasche an sich, schrie entsprechend auf und schaffte damit Öffentlichkeit. Sie konnte so den Diebstahl verhindern.

Die Polizei nahm den Mann in Marburg in der Bahnhofstraße fest. Auf dem Weg zur Dienststelle leistete er Widerstand. Während die beiden Kopfstöße und das Spucken noch ins Leere ging, trafen zwei Kniestöße einen Polizeibeamten.

Da der Alkotest mit über 1,2 Promille und ein Drogentest auf THC positiv reagierten, blieb der Mann bis zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle. Am Dienstag 27.10.2020 entschied dann ein Richter, dass der Mann in einen sechstägigen Unterbindungsgewahrsam muss. Er befindet sich jetzt in der Justizvollzugsanstalt.

Die vor der Festnahme erfolgte Durchsuchung förderte neben einer Teppichmesserklinge und einer geringen Menge Rauschgift, mehrere Armbanduhren, eine Bluetooth-Lautsprecherbox und Wireless-Kopfhörer ans Tageslicht.

Die Polizei vermutet bei den letztgenannten Gegenständen, dass es sich wie bei dem mitgeführten rot weißen Trek- Mountainbike um Beute aus weiteren Straftaten handelt, konnte diese aber bisher noch nicht entsprechend zuordnen. Wem also gehören diese Gegenstände? Woher stammen sie? (Bilder unter www.polizeipresse.de) Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lollar: Steinwurf gegen Scheibe

In der Bleichstraße warf ein Unbekannter am Sonntag (25. Oktober) gegen 02.50 Uhr offenbar mit einem Stein die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 450 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Lich: Kennzeichen gestohlen

Offenbar auf zwei polnische Kennzeichen hatte es ein Unbekannter in der Straße “Am Wall” abgesehen. Er montierte zwischen 17.00 Uhr am Freitag (23. Oktober) und 07.00 Uhr am Montag (26. Oktober) die Kennzeichen eines auf einem Parkplatz geparkten weißen Transporters ab.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Kombi zerkratzt

2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter an einem in der Friedensstraße geparkten Daimler Chrysler. Der Vandale zerkratzte zwischen 22.30 Uhr am Sonntag (25. Oktober) und 11.30 Uhr am Montag (26. Oktober) mit einem Gegenstand die Beifahrerseite des schwarzen Kombi.

Hinweises bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Scheibe eines Schulgebäudes eingeworfen

Offenbar mit einem Stein warf ein Unbekannter die Scheibe eines Schulgebäudes in der Straße “Grüner Weg” in Großen-Buseck ein. Zwischen 10.30 Uhr am Samstag (24. Oktober) und 08.00 Uhr am Montag (26. Oktober) ereignete sich die Tat. Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Einbrecher fliehen ohne Beute

Ohne Beute suchten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Fachgeschäft in der Liebigstraße offenbar das Weite. Sie brachen zwischen 13.45 Uhr am Samstag (24. Oktober) und 09.50 Uhr am Montag (26. Oktober) in das Gebäude ein und durchsuchten den Verkaufsraum.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Grünberg: Verkehrszeichen angefahren

Am Montag (26.Oktober) zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr stieß ein bislang Unbekannter vermutlich beim Rückwärtsfahren an der Kreuzung Asterweg/Kantstraße/Goethestraße gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von 250 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Langgöns: Beim Vorbeifahren Außenspiegel gestreift

Am Freitag (23.Oktober) gegen 18.20 Uhr streifte ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen in der Straße “An der Pfarrwiese” (Höhe 9) geparkten silberfarbenen Peugeot 307 am Außenspiegel. Anschließend fuhr er davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Ford Transit. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen