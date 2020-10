Ludwigshafen: Die Nacharbeiten zum Abriss der Pilzhochstraße sind erfolgreich abgeschlossen

Ludwigshafen – 30.000 Tonnen Bauschutt waren angefallen, rund 4.000 Baggermatratzen waren im Einsatz. Heute erinnert nur noch wenig übriggebliebenes Material an den Abriss. Bis spätestens Freitag, 30. Oktober, sollen auch die restlichen Teile weggeräumt sein. Zug um Zug wird dann das Gelände wiederhergestellt: Also Straßenbahnlinien wieder errichtet und Parkplätze wieder angelegt.

Am heutigen Dienstagmorgen, 27. Oktober, hat die Stadt Ludwigshafen in Absprache mit allen Beteiligten die Baustelle formal abgenommen. Alexander Thewalt, Dezernent für Bau und Umwelt, dankte allen Beteiligten für einen reibungslosen Ablauf und eine gute Zusammenarbeit: „Dass eine so große Maßnahme ohne Zwischenfälle, Unfälle und größere Schäden vonstattengehen konnte, ist ein schöner Erfolg und keine Selbstverständlichkeit. Wir freuen uns über den Verlauf und dass nun Stück für Stück die Normalität für unsere Bürger, vor allem aber die Anwohner, zurückkehren kann.“ Zeitnah soll die Berliner Straße nun auch wieder den Fußgänger und Fahrradfahrer zugänglich gemacht sowie die Parkplätze wiederhergestellt werden. Heute Morgen hat die RNV bereits die Gleise in der Berliner Straße vermessen lassen. Hier sollen zeitnah die vier Oberleitungsmaste gestellt und der Bahnbetrieb wiederaufgenommen werden.

Beginnend mit den Vorarbeiten wurde die rund 500 Meter lange Hochstraße Süd insgesamt über 210 Tage abgerissen. Die Nacharbeiten dauerten nun etwa einen Monat an. Neben dem Abtransport des Bauschutts und der Baggermatratzen sowie dem Abzug der Baugeräte stand auch das Kehren des Areals auf dem Plan.

Am Mittwoch und Donnerstag wird die Stadt Ludwigshafen den Bereich noch säubern. Außerdem konnten die Aushebungen der Pilz-Sockel verfüllt werden. Sie werden nun zeitnah mit einer Asphaltdecke versehen.

Der Abbruch in Zahlen:

Dauer des Rückbaus: 210 Tage

Länge der Pilzhochstraße: rund 500 Meter

Für den Rückbau der Pilzhochstraße werden unter anderem folgende Materialien benötigt: