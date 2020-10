Bretten – Ladendiebin festgenommen

Karlsruhe (ots) – Zwei Frauen haben am Montagnachmittag Jacken aus einem

Modegeschäft in Bretten entwendet. Als Zeugen eine der Diebinnen festhielten,

wehrte sich diese mit Schlägen und Tritten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Frauen gegen 14:15

Uhr in dem Modehaus in der Wilhelmstraße. Zeugen konnten eine der beiden

Täterinnen dabei beobachten, wie sie eine Jacke aus dem Eingangsbereich des

Geschäfts nahm und anschließend den Laden verließ. Die Zeugen nahmen daraufhin

die Verfolgung auf, verloren die Täterin jedoch auf dem Parkplatz des Modehauses

aus den Augen.

Stattdessen wurden sie dort auf die zweite Täterin aufmerksam, die auf einem

Cityroller mit einer ebenfalls entwendeten Winterjacke flüchten wollte. Die

Zeugen beabsichtigten daraufhin, die Flüchtige anzuhalten. Diese wich jedoch den

Verfolgern aus, wobei sie aber auf der nassen Fahrbahn zu Boden stürzte. Als die

Zeugen die Frau schließlich festhalten und ihr die entwendete Jacke abnehmen

wollten, schlug und trat die Frau um sich, sodass letztlich noch weitere

Personen hinzukommen mussten, um sie bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei

zu fixieren.

Die herbeigeeilten Polizisten nahmen die 30-jährige Frau schließlich vorläufig

fest und brachten sie zum Polizeirevier. Nach Beendigung der strafprozessualen

Maßnahmen wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihre mutmaßliche Komplizin

konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung zunächst nicht angetroffen werden.

Karlsruhe – Einbruch in Durlacher Feinkostladen

Karlsruhe (ots) – Bargeld von mehreren hundert Euro hat ein bislang Unbekannter,

bei einem Einbruch in ein Feinkostgeschäft in der Straße „An der RaumFabrik“, an

sich genommen.

In der Nacht zum Dienstag versuchte der Täter zunächst die Haupteingangstür

mittels eines Werkzeugs aufzuhebeln. Hierzu schlug er vorab die Außenbeleuchtung

über der Tür ab. Da dieser Versuch jedoch missglückte, ging der Eindringling

kurzer Hand gewaltsam über die Seiteneingangstür in den Verkaufsraum.

Im Inneren öffnete der Dieb eine Schublade hinter der Verkaufstheke und nahm aus

einem Geldbeutel das aufgefundene Bargeld an sich. Anschließend suchte er den

Büroraum auf und entnahm auch hier aus einer Registrierkasse das Geld. Mit

seiner Beute flüchtet der Täter vermutlich über die Seitentür in bislang

unbekannte Richtung.

Zeugen hierzu werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter

der Telefonnummer 0721- 49070 in Verbindung zu setzen.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe (KA) Karlsruhe – Zwei deutsche Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat am Samstag bzw. Sonntag

beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle gegen zwei 18 und 19 Jahre alte Männer

erwirkt. Dem 18-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen, dem 19-Jährigen

gefährliche Körperverletzung.

Am frühen Morgen des 11.10.2020 haben zwei zunächst unbekannte Täter im Bereich

der Aral-Tankstelle in der Amalienstraße einem 23-jährigen Mann mehrfach gegen

den Kopf und Oberkörper getreten und geschlagen, wodurch dieser multiple

Gesichtsfrakturen erlitt. Nachdem ein Passant dem Geschädigten zur Hilfe geeilt

war, flüchteten beide Männer.

Am frühen Samstagmorgen stellte sich der 18-Jährige bei einem Karlsruher

Polizeirevier, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde. Die weiteren

Ermittlungen führten dann zu dem 19-jährigen Beschuldigten, der am Samstagabend

an seiner Wohnanschrift widerstandlos festgenommen werden konnte.

Karlsruhe Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschafft sich in der Nacht zum

Dienstag über ein Seitenfenster gewaltsam Zutritt in die Gaststätte in der

Durlacher Hauptbahnstraße. Durch die entstandene Öffnung klettert der Dieb in

den Gastraum, verzehrt offensichtlich von einer Schokolade und einer

Spirituosen-Flasche welche er im Barbereich auffindet. Anschließend nahm der

Eindringling auch ein aufgefundenes Laptop im Wert von zirka 500 Euro an sich.

Mit seinem Diebesgut verlässt er bislang unerkannt das Gebäude über die

Hintertür im Küchenbereich.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach bittet Zeugen die in der Nacht zum Dienstag

im Bereich der Gaststätte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter

der Telefonnummer 0721- 49070 zu melden.

Graben – Neudorf – B 36 nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Karlsruhe (ots) – Zwei leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 23.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der

Bundesstraße 36 zwischen den Anschlussstellen Graben- Neudorf- Mitte und Graben

ereignete.

Gegen 09:45 Uhr fuhr der 23-jährige Unfallverursacher die B 36 von Mannheim

kommend in Richtung Karlsruhe und kommt bei nahezu geradem Streckenverlauf aus

bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er

seitlich frontal mit dem entgegenkommenden Lkw. Der hinter dem Lkw fahrende Opel

wird von Trümmerteilen getroffen und beschädigt. Glücklicherweise werden durch

den Unfall der 23-jährige Unfallverursacher sowie der Lkw-Fahrer nur leicht

verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Streckenverlauf

war während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung

gesperrt.

Bruchsal – Nach Verkehrsunfall – 17-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet kam es am Sonntagabend in Helmsheim zu

einem Verkehrsunfall, bei dem der 17-Jährige lebensgefährliche Verletzungen

erlitt. Die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben, dass sich der

17-Jährige gegen 20.30 Uhr auf den Kofferraum des Pkw eines 18-Jährigen setzte,

um sich fotografieren zu lassen. Der 18-Jährige fuhr dann langsam los. Als er

weiter beschleunigte fiel der 17-Jährige vom Fahrzeug und zog sich die schweren

Verletzungen zu. Am Montagabend verstarb er in einem Krankenhaus.

Bruchsal – Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es am Dienstag gegen

00:20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung am Bahnhofplatz in Bruchsal.

Ein 35-Jähriger wurde ohnmächtig und mit schweren Verletzungen im Kieferbereich

am Boden liegend aufgefunden. Der Geschädigte gab an, dass er zu Fuß unterwegs

war und plötzlich ein Auto neben ihm stoppte. Eine bislang unbekannte Person

stieg nach den Angaben des Geschädigten aus und schlug ihm ins Gesicht. Der

35-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Bislang liegen keine weiteren

Angaben zu den Hintergründen und dem Tatverdächtigen vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07251/726-0, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Vorfahrt missachtet

Karlsruhe (ots) – Eine leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 4.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag am

Tivoliplatz ereignete.

Gegen 16:00 kam der 62-jährige Unfallverursacher vom Tivoliplatz gefahren und

wollte nach links abbiegen. Hierbei übersah er die in Richtung Rüppurrer Straße

geradeaus fahrende Opel-Fahrerin zu spät und kollidierte mit dieser. Die

49-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch den

verständigten Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch in Karlsruher Innenstadt

Karlsruhe (ots) – Am Montagvormittag brach ein bislang noch unbekannter Täter in

eine Wohnung in der Karlsruher Waldhornstraße ein und entwendete Bargeld.

Der Täter hebelte gegen 9.50 Uhr mit noch unbekanntem Werkzeug die

Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses auf und verschaffte sich im Flur

gewaltsam Zugang zur Wohnung im Obergeschoss. Im Inneren durchwühlte er diverse

Schubladen und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der Sachschaden an den aufgebrochenen Türen konnte noch nicht beziffert werden.

Karlsruhe – 31-Jähriger fuhr mit gefälschtem Führerschein

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Dienstag erwischte eine Streifenbesatzung des

Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz einen 31-jährigen Mann der den Beamten einen

gefälschten niederländischen Führerschein aushändigte.

Gegen 23.35 zeigte der Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der

Kaiserallee den Führerschein vor. Bereits bei erster Begutachtung bemerkten die

Polizeibeamten Hinweise auf eine Fälschung. Die genauere Überprüfung auf der

Dienststelle bestätigte den Verdacht der Beamten. Der gefälschte Führerschein

wurde beschlagnahmt.

Den 31-Jährigen erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, sondern auch wegen Urkundenfälschung.

Karlsruhe – Einkaufstasche geraubt

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 21:50 Uhr ereignete sich an der Ecke Rheinstraße / Geibelstraße ein Raub an einer 19-jährigen Frau. Ein bislang

unbekannter Tatverdächtiger umklammerte die Frau von hinten. Ein weiterer

Tatverdächtiger versuchte die Einkaufstasche der Geschädigten zu entreißen,

welche sie über die Schulter trug. Zunächst klemmte die 19-Jährige die Tasche

fest. Als der zweite Tatverdächtige sie jedoch auch von hinten festhielt, ließ

sie die Tasche los. Die Tatverdächtigen flüchteten mit der Einkaufstasche in

Richtung Kaiserallee. Hierbei konnte die junge Frau erkennen, dass die Männer zu

dritt waren. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Hals. Im Inneren der

entwendeten Tasche befanden sich etwa 20 Euro Bargeld.

Alle drei Männer waren etwa 180 cm groß. Ein Tatverdächtiger trug eine schwarze

Stoffmütze. Ein weiterer Tatverdächtiger trug eine schwarze Corona-Schutzmaske,

eine Daunenjacke mit Kapuze und hatte dunkle kurze Haare. Die Tatverdächtigen

unterhielten sich untereinander in einer der Geschädigten nicht bekannten

Sprache. Die drei Männer sprachen mit tiefer Stimme.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Bundespolizei schnappt schwarzfahrenden Langfinger

Karlsruhe (ots) – Gestern Abend wurde die Bundespolizei am Karlsruher

Hauptbahnhof vom Zugpersonal eines ICE auf der Fahrt von Basel nach Berlin

angefordert, da ein Reisender keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte. Der

in Offenburg zugestiegene Mann wurde daraufhin beim Halt in Karlsruhe durch die

hinzugerufenen Beamten kontrolliert. Da sich der Mann gegenüber den

Bundespolizisten lediglich mit einem Asyldokument ausweisen konnte, wurde er auf

die Wache gebracht um die Identität des 41-Jährigen zweifelsfrei zu klären. Auf

der Wache stellte sich heraus, dass gegen ihn sowohl eine Ausweisungsverfügung,

ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Aschaffenburg wegen Erschleichens

von Leistungen sowie eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft

Aschaffenburg wegen Diebstahls besteht. Der aus Russland stammende Mann gab

gegenüber den Beamten an, kurz zuvor aus Frankreich eingereist zu sein, obgleich

dort ein Einreiseverbot gegen ihn verhängt worden war. Der bereits mehrfach

wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde

anschließend in Gewahrsam genommen und wird im Laufe des heutigen Tages dem

Haftrichter vorgeführt.