Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Serie von Katalysatorendiebstählen, Kripo ermittelt; Zeugen gesucht

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Samstag und Montagmorgen

wurden im Mannheimer Stadtteil Neckarau Katalysatoren von sechs Fahrzeug

abgeflext und entwendet, die alle in der Eisenbahnstraße abgestellt waren. Der

Gesamtschaden liegt bei rund 5.000.- Euro.

Seit Anfang August 2020 wurden bislang insgesamt 20 vergleichbare Taten

registriert, wobei sich hier der Schwerpunkt Mannheim mit 13 Taten (Neckarau 7;

Rheinau:2; Vogelstang: 2; Lindenhof u. Käfertal: jeweils 1)

herauskristallisiert.

Weitere Taten erfolgten in Neckargemünd-Kleingemünd: 3; Heidelberg-Rohrbach,

Walldorf und Sandhausen jeweils 1).

In vielen Fällen waren mehrere Fahrzeuge betroffen, sodass sich der

Gesamtschaden bis jetzt auf mehrere zehntausend Euro beziffern lässt.

Ob alle Taten auf das Konto einer Tätergruppierung gehen, steht noch nicht fest.

Die Ermittlungsgruppe „Eigentum“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Mannheim-Neckarstadt: Polizei überrascht Diebe beim Versuch, Roller zu entwenden – eine Person vorläufig festgenommen, eine weitere Person flüchtig

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Eine von Zeugen verständigte Polizeistreife

überraschte am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr in der Pflügersgrundstraße zwei Diebe

bei dem Versuch, einen Kleinkraftroller zu entwenden. Sie hatten die

Lenkradverkleidung aufgebrochen, um an die Elektrik zu gelangen. Beim Versuch,

den Roller kurzzuschließen, wurden sie von den Polizeibeamten überrascht. Sie

nahmen einen Jugendlichen fest, ein weiterer Tatverdächtiger flüchtete. Den

17-Jährigen brachten die Beamten zum Revier, wo er nach der Durchführung erster

polizeilicher Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten entlassen

wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem zweiten Tatverdächtigen

aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, in Verbindung zu

setzen.