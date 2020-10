Dielheim: Wochenendeinahmen in Kiosk gestohlen; Fahndung nach drei Tatverdächtigen ohne Ergebnis; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Drei unbekannte Täter entwendeten am Montagnachmittag in einem

Kiosk mit angeschlossener Postfiliale und Getränkeausschank in der

Eichendorffstraße die Wochenendeinahmen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die drei Männer betraten nach 14.30 Uhr den Kiosk und bestellten zunächst

Getränke. Unter einem Vorwand veranlassten sie den Angestellten, den Verkaufs-

und Schankraum zu verlassen. Diese Gelegenheit nutzten sie, die Geldmappe mit

den Wochenendeinahmen in noch unbekannter Höhe zu entwenden und den Kiosk zu

verlassen.

Die kurz vor 15 Uhr verständigte Polizei leitete sofort die Fahndung nach dem

Trio ein, die jedoch ohne Ergebnis verlief.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre; ca. 170 cm;

korpulent; komplett schwarz gekleidet, schwarze Jacke. Vom zweiten Täter ist nur

bekannt, dass er ca. 190 cm groß und schlank ist und eine Glatze trug. Der

dritte Täter wird lediglich als schlank beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte sprühen Schriftzug mit beleidigendem Inhalt an Polizeigebäude – Polizei sucht Zeugen – Pressemeldung Nr. 2

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits berichtet, besprühten

unbekannte Täter am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 3 Uhr und 10.25 Uhr

Einrichtungen und Gebäude im gesamten Stadtgebiet in Hockenheim , unter anderem

eine Hauswand des Polizeireviers in der Werderstraße, mit dem beleidigenden

Schriftzug „ACAB“. Weitere Schriftzüge dieser Art in auffällig rosa und grüner

Sprühfarbe waren außerdem im Bereich der Fußgängerüberführung von der

Eisenbahnstraße zum Stiegwiesenpark, entlang des Fußweges am Kraichbach in

Richtung Kaiserstraße bis zum Kinderspielplatz angebracht worden. Beim jetzigen

Kenntnisstand ist von einem Tatzusammenhang auszuzugehen. Das Fachdezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist oder die

sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444, zu melden.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Diebstahl folgt Wohnungsdurchsuchung – Drogen und Messer gefunden

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Diebstahl mit anschließender

Wohnungsdurchsuchung, bei der Ecstasy-Tabletten und diverse Messer aufgefunden

werden konnten, kam es am Montag in Dossenheim.

Der 24-jährige Beschuldigte entwendete gegen 14 Uhr eine Plastikbox mit Bargeld

in Höhe von über 100 Euro von einem Gemüsestand in der Konrad-Adenauer-Straße.

Eine 44-jährige Zeugin beobachtete dies und verfolgte den Täter, der in einem

Mehrfamilienhaus im Platanenweg verschwand. Nach dem Eintreffen der Beamten

wurde der Flüchtige, der sich mit zwei weiteren Personen in einer Wohnung

aufhielt, ausfindig gemacht. Der 24-Jährige gab den Diebstahl zu und die

Plastikbox heraus, in der sich aber nur noch wenig Bargeld befand. Die Wohnung

wurde daraufhin nach dem restlichen Diebesgut durchsucht, wobei weiteres

Bargeld, mehrere Ecstasy-Tabletten und diverse Messer aufgefunden werden

konnten. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls, während die

Ermittlungen zum illegalen Drogen- und Waffenbesitz andauern.

Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Angebliche Handwerker gelangen in Wohnung und entwenden Geldbeutel mit Bargeld – Polizei sucht Zeugen und weitere Betroffene

Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Zwei unbekannte männliche

Personen verschafften sich am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr Zutritt zu der

Wohnung einer älteren Dame in der Rilkestraße, indem sie sich als Handwerker

ausgaben. Während der eine die Seniorin ablenkte und vorgab, die Toilette

aufsuchen zu müssen, entwendete der andere deren Geldbeutel, in dem sich

verschiedene Bankkarten, persönliche Dokumente und 100 Euro Bargeld befanden.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach den beiden Trickdieben aufgenommen, die

die ältere Dame folgendermaßen beschrieb: 1. Tatverdächtiger: Mitte/Ende 20

Jahre, ca. 170 cm groß, schlank, mitteleuropäisches Erscheinungsbild,

dunkelblonde kurze Haare, bekleidet mit schwarzer Arbeitskleidung. 2.

Tatverdächtiger: Anfang 30 Jahre, ca. 175 cm groß, kräftig, schwarze Haare,

schwarzer Bart, bekleidet mit neongelb-schwarzer Arbeitsweste. Beide Unbekannten

sprachen Deutsch ohne erkennbaren Dialekt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0, in Verbindung zu setzen.

Seien Sie aufmerksam und lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine

Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus,

um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen

werden häufig ältere Menschen. Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem

Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der

ältere Menschen betroffen sein können.

Es ist verstärkt zu beobachten, dass Tricktäterinnen und Tricktäter vermehrt

auch Seniorenwohnhäuser und -wohnanlagen aufsuchen, da die dortigen

Pförtnerdienste in zunehmendem Maße abgebaut werden.

Dort, aber auch bei anderen Wohnformen täuschen die Täter ihre Opfer, um sich

Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und zu stehlen. Alle bekannten

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Pedelecs vor der Haustür und Akkus und Ladegerät aus Werkstatt gestohlen – Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag zwischen 0.30 und 5.30

Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Straße Oberes Eichertstal zwei

hochwertige Pedelecs der Marke BULLS sowie die beiden Akkus mitsamt Ladegeräte.

Die Fahrräder waren an einem Fahrradständer mit dem Fahrradschloss gesichert und

zusätzlich mit einem Seilschloss miteinander verbunden. Die beiden Akkus waren

entnommen und in einem Raum zum Aufladen abgelegt. Zeugen, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, die mit den Diebstählen in Verbindung stehen

könnten, werden gebeten sich unter Telefon 07263/910675 beim Polizeiposten in

Waibstadt oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Tel. 07261/6900 beim

Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss in Hockenheim unterwegs

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 41-jähriger Mann war am

Montagvormittag mit seinem Auto in Hockenheim unterwegs, obwohl er unter dem

Einfluss von Drogen stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der

41-Jährige fiel einer Polizeistreife gegen 10.30 Uhr mit seinem Seat auf der K

4250 in Höhe des Segelflugplatzes auf und wurde zur Kontrolle gestoppt. Dabei

bemerkten die Beamten sofort Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum. Ein auf dem

Polizeirevier Hockenheim durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf

Amphetamin. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte

sich im Zuge der weiteren Ermittlungen heraus, dass der Mann gar nicht im Besitz

der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeuges war. Gegen ihn

wird nun wegen der Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne

Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.

Auch die Halterin des Seat sieht einer Anzeige wegen Ermächtigens zum Fahren

ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Beim Polizeipräsidium Mannheim werden immer mehr Beamtinnen und Beamte der

Streifendienste der Polizeireviere in der Erkennung von drogenbeeinflussten

Fahrzeugführern geschult. Dies hat, wie auch die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe KoDiS „Drogen im Straßenverkehr“, in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten.

Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine verletzte Person und erheblicher

Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der K

4118 bei Heddesbach. Ein 51-jähriger Mann war gegen 15 Uhr mit seinem Ford auf

der K 4118 von Heddesbach in Richtung Heiligkreuzsteinach unterwegs. In einer

scharfen Kurve geriet er aus unklarer Ursache nach links in den Gegenverkehr und

stieß seitlich mit einem entgegenkommenden 78-jährigen Fiat-Fahrer zusammen.

Hierdurch wurde der Fiat in den Grünstreifen geschoben. Dabei wurde auch ein

Straßenschild beschädigt. Der Fahrer des Ford erlitt bei der Kollision leichte

Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden

beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige

Feuerwehr Heddesbach übernahm während der Unfallaufnahme mit sieben Wehrleuten

die Absicherung der Unfallstelle.

